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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:39
beee написав: antey1969 написав: Hotab написав:airmax78
, пустующим общественным транспортом. По крайней мере по Херсону сужу. Стоячих в маршрутках не видно, тралики полупустые.
В Киеве к єтому еще и скоростной режим добавился.
Раньше по половине проспектов поток шел под сотню в час, сейчас телепаемся 60-65. Пропускная способность автоматом снижается почти в полтора раза.
При снижении скорости потока, пропускная способность должна быть выше и пробок меньше, поэтому, в частности, и придуманы светофоры
Точно. Больше светофоров и скорость ограничиваем до 40. Пробки сами рассасываются
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:07
adeges написав:
у вас проблемы со зрением? или с пониманием прочитанного?
на одной и той же позиции с одинаковым опытом зарплаты в долларах сейчас в 1.5-2 раза ниже, чем в 2007-2008 гг. разумеется, одному и тому же человеку невозможно, по техническим причинам, иметь один и то же опыт, что и 12 лет назад. поэтому сравнивать себя с собой не получится
Есть знакомый бюджетник. У него зарплата на руки в 2008 была всего на 25% выше, чем сейчас.
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Vlad442
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:07
zРадио написав: adeges написав:
Емкий комментарий. Я хочу видеть рост зарплат до уровня 2008 года (при сравнимом опыте сотрудников), а его - нет. Например, в консалтинговом бизнесе дельта 1.5-2 раза в пользу 2008 года. Расскажите, где реки с кисельными берегами 2015-2020?
Я предлагаю Faceless-у самому выбрать "классическую" отрасль, в которой не происходило инновационных революций и, соответственно, которую можно объективно сравнить с 2008-м годом. Разумеется, исключая вышеупомянутый мной IT, а также коррупционные рынки, кормящиеся из бюджета, типа альтернативной энергетики
При чем тут вообще отрасли и рост до уровня 2008 года? Сами придумали этот критерий, сами и ищите. То, что называют "Киев Фейслесса" (не я вообще придумал, а zahar_ и сформулировал и назвал) никогда и не формулировалось исходя из сравнений доходов с 2008 годом. Термину больше 5 лет, точнее уже 8 лет, он формулировался как оценка доли работающего населения в Киеве с доходом выше определённого уровня, причём достаточно невысокого, это никакая не "элитная прослойка", это обычные пересичные.
В 2013 формулировка звучала, как "30-40% работающего населения Киева имеют доходы от 10 000 грн и выше". В 2015 году этот порог озвучивался в 15000. С уходом Захара предметно этот вопрос больше не поднимался, и "обновления" цифр не было. Вы просто относительно недавно на форуме вообще и на этой ветке в частности, потому и не в курсе ни о этом термине, ни о копийчужках, ни о ОШ, ЯЗ, КРОХ, а видели только Франта, который вначале тут стихи писал про свистящих белок.
В принципе, говорить за целые отрасли и динамику доходов глупо, в любой отрасли немалый разброс доходов и меняюися они не синхронно у всех. В банковской сфере, например, у меня достаточно знакомых, у которых доходы сейчас выше, чем в 2008 (в долл экв), но я не буду говорить, что это касается всей отрасли вообще.
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Faceless
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:14
Прохожий написав:
ух ты, как оперативно потерли мои посты
с какого Х непонятно, ну да ладно, зрадисты на марше
апд
то что юю1981й прогнозирует до осени 21го падение цен вдвое в уе уже оффтоп на ветке?
продолжайте маршировать дальше с "социологией КМИС" вместо флага...
Прохожий, ну что ж вы так эмоционально реагируете? Людям же надо во что то верить и это вряд ли возможно изменить разговорами на форуме.
п.с. Недвига конечно может упасть в два раза при таком управлении страной
, но боюсь в этом случае
большинству будет мало радости с этого, мягко говоря, потому как реальные доходы при этом упадут раза в четыре.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:29
Faceless написав:
Термину больше 5 лет, точнее уже 8 лет, он формулировался как оценка доли работающего населения в Киеве с доходом выше определённого уровня, причём достаточно невысокого, это никакая не "элитная прослойка", это обычные пересичные.
Полуркуожоп с достаточным для выполнения работы инструментом на заказы с заработком в 1 тыс грн в день уже не хочет ехать. Сегодня позвонили отказались. Работы на 3 часа одному человеку плюс разгрузиться-загрузиться. Стоимость необходимого инструмента начального уровня около 10 тыс гривен.
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Vlad442
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:45
Faceless написав:
В банковской сфере, например, у меня достаточно знакомых, у которых доходы сейчас выше, чем в 2008 (в долл экв), но я не буду говорить, что это касается всей отрасли вообще.
почему то упорно вместо сравнения одних свежих апельсинов с другими, но тоже свежими апельсинами, пытаются сравнить старое, морщинистое яблоко с ним же, еще молодым яблоком, и сказать, что некоторое морщинистые яблоки слаще себя же в молодости.
и найдя пять-шесть таких более сладких морщинистых яблок говорят: жить стало лучше, жить стало веселей.
но ведь суть в не в этом, а в том, что сегодняшние свежие апельсины в среднем существенно, раза в 1.5-2 кислее таких же свежих апельсинов 12 лет назад. потому что климат уже не тот. только IT-пельсины стали слаще тех, что были в 2008, потому что у них свой микроклимат, кондиционированный
зы извините за фруктовый пост, но может кому нагляднее будет
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Суб 04 лип, 2020 00:02
Faceless написав:
В принципе, говорить за целые отрасли и динамику доходов глупо, в любой отрасли немалый разброс доходов и меняюися они не синхронно у всех. В банковской сфере, например, у меня достаточно знакомых, у которых доходы сейчас выше, чем в 2008 (в долл экв), но я не буду говорить, что это касается всей отрасли вообще.
В том то и дело, что сравнивая динамику по конкретным людям, вы только издеваетесь над сутью упражнения. Это нормально, если у человека в 25 карьера начинает идти вгору, а с 45-и - вниз по наклонной. Если вы хотите привести в пример людей, которым в 2008-м было 25-30 лет, то ageles
правильно вам все сказал...
Сравнивая же отрасть, уже зрелую в 2008-м и еще актуальную в 2020-м, мы сравним количество денег в ней тогда и сейчас. Это динамика будет плюс-минус однонаправленной и с доходами/прибылями, и с зарплатами.
Поэтому я и говорю - попробуйте такие найти. Отрасли - вряд ли выйдет. Можно найти разве что компании, у которых сегодня больше денег, чем было в 2008-м, потому что они забрали у конкурентов долю рынка. Вот и все
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zРадио
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Додано: Суб 04 лип, 2020 00:06
adeges написав: Faceless написав:
В банковской сфере, например, у меня достаточно знакомых, у которых доходы сейчас выше, чем в 2008 (в долл экв), но я не буду говорить, что это касается всей отрасли вообще.
почему то упорно вместо сравнения одних свежих апельсинов с другими, но тоже свежими апельсинами, пытаются сравнить старое, морщинистое яблоко с ним же, еще молодым яблоком, и сказать, что некоторое морщинистые яблоки слаще себя же в молодости.
и найдя пять-шесть таких более сладких морщинистых яблок говорят: жить стало лучше, жить стало веселей.
но ведь суть в не в этом, а в том, что сегодняшние свежие апельсины в среднем существенно, раза в 1.5-2 кислее таких же свежих апельсинов 12 лет назад. потому что климат уже не тот. только IT-пельсины стали слаще тех, что были в 2008, потому что у них свой микроклимат, кондиционированный
зы извините за фруктовый пост, но может кому нагляднее будет
Вы ошибаетесь, я говорю не о доходах одних и тех же людей сегодня и 12 лет назад.
Это же и ответ Зрадио. И для Зрадио же - вы сами себе придумали искать отрасли и сравнивать их 2008, сами этим и занимайтесь, вы сами себе что-то вообразили, мне нет смысла в этом участвовать.
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Додано: Суб 04 лип, 2020 00:11
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Libo
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Додано: Суб 04 лип, 2020 00:16
Libo тебя в Венесуеллу гувернантом еще не направили?
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