|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 04 лип, 2020 00:18
Это не ремонты, а иммитации ремонтов.
Если предыдущие 5 лет были просто странные поломки фур, таврий или слегка притершихся водятлов именно в "бутылочных горлышках" и всегда в прайм тайм...
То теперь пошли еще дальше, месяцами типа "ремонты", самый древний пример на котором протестили - отгороженная 1 из 3х полос на сьезде с Южного на Столичку, в итоге 6 полос в 2 и кажлую пятницу веселье на выезд растягивающееся на половину Южного и до Дарницкого моста. Полоса отгорожена более 3х лет, никаких работ не ведется.
Теперь тему расширили, основной пипец сейчас от урезанного Патона, путепровода на Борщагу и Северного моста
На Патона вся красота долболобизма управляк или сознательная диверсия: сторону левого оставили 2 полосы, в итоге 7 полос в 2 сливаются, а вместо запуска реверсной, её просто заставили кубиками.
Мост якобы в аварийном состоянии внезапно стал, но 2 месяца никаких работ не ведется, вообще.
Ну и конечно мультипликатор, то что на личном транспорте гораздо больше выезжает, но это +20-30%.
В итоге до карантина Киев был на 12м месте в мире по пробкам, а теперь на 2м.
А реальные ремонты делаются быстро, за примерами далеко ходить не надо, но в наших реалиях - Подольско-Воскресенский(лет 10 уже?) и Дарницкий мост/шоссе(с недостроенным сьездами, недоложенным асфальтом и без освещения на половине длины магистрали. Кстати его тоже собрались "доделывать": аудит тежнического состояния и проектной документации 2 года, достройка 1 год. Всего 3 годв, предварительная смета ~1млрд грн. Ноу комментс)
Тема с постоянными ремонтами Южного моста ещё:
денег напрямую там потратили не так уж и много, но суммарный экономический эффект от потерь времени(человекочасов) и бенза там такие, что запросто перекрывают стоимость строительства еще одного моста - за год-полтора в здоровом государстве отстроили бы рядом новый мост, платный, только для фур и коммерческого транспорта например.
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Комрады, а чем, все-таки обьяснить эти абсолютно дичайшие пробки в Киеве все эти дни?
Так у вас там вроде как ремонты на половине магистралей и мостов? Плюс культура водителей, объезжающих по встречке, трамвайным путям, тротуарам и потом вклинивающихся обратно. Макс, не выпендривайтесь, будьте как все. Встречка - это не кондер на фасаде, это только на 5 минут почувствовать себя вильнолюдиною, но зато сэкономить 30 минут стояния в пробке.
Востаннє редагувалось Corpocrator
в Суб 04 лип, 2020 00:24, всього редагувалось 2 разів.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
-
Corpocrator
-
-
- Повідомлень: 1106
- З нами з: 06.01.15
- Подякував: 205 раз.
- Подякували: 474 раз.
-
- Профіль
-
1
4
Додано: Суб 04 лип, 2020 00:18
Libo написав:
такие как я гувернанты сейчас в Киеве для балбесов $2-3 тыщи в месяц.
балбес и сам может научиться бухать. ты-то ему зачем для этого? разве что тёлок с Подола подгонять.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14809
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1983 раз.
- Подякували: 4365 раз.
-
- Профіль
-
5
2
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8212
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 4005 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 04 лип, 2020 00:25
Grand Touring написав:Libo
тебя в Венесуеллу гувернантом еще не направили?
Кстати, у меня и испанский тоже свободный.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8212
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 4005 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 04 лип, 2020 08:32
beee написав: antey1969 написав: Hotab написав:airmax78
, пустующим общественным транспортом. По крайней мере по Херсону сужу. Стоячих в маршрутках не видно, тралики полупустые.
В Киеве к єтому еще и скоростной режим добавился.
Раньше по половине проспектов поток шел под сотню в час, сейчас телепаемся 60-65. Пропускная способность автоматом снижается почти в полтора раза.
При снижении скорости потока, пропускная способность должна быть выше и пробок меньше, поэтому, в частности, и придуманы светофоры
Точно. Больше светофоров и скорость ограничиваем до 40. Пробки сами рассасываются[/quote]
Представьте себе. Уберите светофоры. Уберите ограничения скорости. Поток будет скапливаться больше в узких местах - горло бутылки. Урбанисты, mля
-
beee
-
-
- Повідомлень: 55
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 лип, 2020 08:59
Я недарма розтовкмачував Фейслесу, що добре заробляє саме персонал, обслуговуючий укро-їліту: повії, шофери, гувернантки, няньки , окремі категорії будівельників т.п. Може бути 1500-2000 дол/міс
Це і є представники Києва Реуса-Фейслеса.
Звичайні шофери, няньки, повії - отримують 500-1000 дол/міс. Хоч навіть вони будуть працювати 6 днів на тиждень по 12 годин.
Якого **а пропадає це повідомлення?
Треба ж провести межу між Києвом Реуса-Фейслеса і звичайним Києвом.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21504
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1209 раз.
- Подякували: 2203 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18649
|3062028
|
П'ят 03 лип, 2020 20:28
Loft
|
|466
|198550
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14110
|
|