Додано: Суб 04 лип, 2020 00:18

Gastarbaiter написав: airmax78 написав: Комрады, а чем, все-таки обьяснить эти абсолютно дичайшие пробки в Киеве все эти дни? Комрады, а чем, все-таки обьяснить эти абсолютно дичайшие пробки в Киеве все эти дни?

Так у вас там вроде как ремонты на половине магистралей и мостов? Плюс культура водителей, объезжающих по встречке, трамвайным путям, тротуарам и потом вклинивающихся обратно. Макс, не выпендривайтесь, будьте как все. Встречка - это не кондер на фасаде, это только на 5 минут почувствовать себя вильнолюдиною, но зато сэкономить 30 минут стояния в пробке. Так у вас там вроде как ремонты на половине магистралей и мостов? Плюс культура водителей, объезжающих по встречке, трамвайным путям, тротуарам и потом вклинивающихся обратно. Макс, не выпендривайтесь, будьте как все. Встречка - это не кондер на фасаде, это только на 5 минут почувствовать себя вильнолюдиною, но зато сэкономить 30 минут стояния в пробке.

Это не ремонты, а иммитации ремонтов.Если предыдущие 5 лет были просто странные поломки фур, таврий или слегка притершихся водятлов именно в "бутылочных горлышках" и всегда в прайм тайм...То теперь пошли еще дальше, месяцами типа "ремонты", самый древний пример на котором протестили - отгороженная 1 из 3х полос на сьезде с Южного на Столичку, в итоге 6 полос в 2 и кажлую пятницу веселье на выезд растягивающееся на половину Южного и до Дарницкого моста. Полоса отгорожена более 3х лет, никаких работ не ведется.Теперь тему расширили, основной пипец сейчас от урезанного Патона, путепровода на Борщагу и Северного мостаНа Патона вся красота долболобизма управляк или сознательная диверсия: сторону левого оставили 2 полосы, в итоге 7 полос в 2 сливаются, а вместо запуска реверсной, её просто заставили кубиками.Мост якобы в аварийном состоянии внезапно стал, но 2 месяца никаких работ не ведется, вообще.Ну и конечно мультипликатор, то что на личном транспорте гораздо больше выезжает, но это +20-30%.В итоге до карантина Киев был на 12м месте в мире по пробкам, а теперь на 2м.А реальные ремонты делаются быстро, за примерами далеко ходить не надо, но в наших реалиях - Подольско-Воскресенский(лет 10 уже?) и Дарницкий мост/шоссе(с недостроенным сьездами, недоложенным асфальтом и без освещения на половине длины магистрали. Кстати его тоже собрались "доделывать": аудит тежнического состояния и проектной документации 2 года, достройка 1 год. Всего 3 годв, предварительная смета ~1млрд грн. Ноу комментс)Тема с постоянными ремонтами Южного моста ещё:денег напрямую там потратили не так уж и много, но суммарный экономический эффект от потерь времени(человекочасов) и бенза там такие, что запросто перекрывают стоимость строительства еще одного моста - за год-полтора в здоровом государстве отстроили бы рядом новый мост, платный, только для фур и коммерческого транспорта например.