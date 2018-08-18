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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4638463946404641>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 120
зростуть більш як на 10%
4%
5
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 00:18

Это не ремонты, а иммитации ремонтов.

Если предыдущие 5 лет были просто странные поломки фур, таврий или слегка притершихся водятлов именно в "бутылочных горлышках" и всегда в прайм тайм...

То теперь пошли еще дальше, месяцами типа "ремонты", самый древний пример на котором протестили - отгороженная 1 из 3х полос на сьезде с Южного на Столичку, в итоге 6 полос в 2 и кажлую пятницу веселье на выезд растягивающееся на половину Южного и до Дарницкого моста. Полоса отгорожена более 3х лет, никаких работ не ведется.


Теперь тему расширили, основной пипец сейчас от урезанного Патона, путепровода на Борщагу и Северного моста

На Патона вся красота долболобизма управляк или сознательная диверсия: сторону левого оставили 2 полосы, в итоге 7 полос в 2 сливаются, а вместо запуска реверсной, её просто заставили кубиками.
Мост якобы в аварийном состоянии внезапно стал, но 2 месяца никаких работ не ведется, вообще.

Ну и конечно мультипликатор, то что на личном транспорте гораздо больше выезжает, но это +20-30%.

В итоге до карантина Киев был на 12м месте в мире по пробкам, а теперь на 2м.

А реальные ремонты делаются быстро, за примерами далеко ходить не надо, но в наших реалиях - Подольско-Воскресенский(лет 10 уже?) и Дарницкий мост/шоссе(с недостроенным сьездами, недоложенным асфальтом и без освещения на половине длины магистрали. Кстати его тоже собрались "доделывать": аудит тежнического состояния и проектной документации 2 года, достройка 1 год. Всего 3 годв, предварительная смета ~1млрд грн. Ноу комментс)

Тема с постоянными ремонтами Южного моста ещё:
денег напрямую там потратили не так уж и много, но суммарный экономический эффект от потерь времени(человекочасов) и бенза там такие, что запросто перекрывают стоимость строительства еще одного моста - за год-полтора в здоровом государстве отстроили бы рядом новый мост, платный, только для фур и коммерческого транспорта например.

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Комрады, а чем, все-таки обьяснить эти абсолютно дичайшие пробки в Киеве все эти дни?

Так у вас там вроде как ремонты на половине магистралей и мостов? Плюс культура водителей, объезжающих по встречке, трамвайным путям, тротуарам и потом вклинивающихся обратно. Макс, не выпендривайтесь, будьте как все. Встречка - это не кондер на фасаде, это только на 5 минут почувствовать себя вильнолюдиною, но зато сэкономить 30 минут стояния в пробке.
Востаннє редагувалось Corpocrator в Суб 04 лип, 2020 00:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 00:18

  Libo написав:такие как я гувернанты сейчас в Киеве для балбесов $2-3 тыщи в месяц.

балбес и сам может научиться бухать. ты-то ему зачем для этого? разве что тёлок с Подола подгонять.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 00:22

  zРадио написав: у человека в 25 карьера начинает идти вгору, а с 45-и - вниз по наклонной.


Ерунда все это. Разное у нас бывало, и в разном возрасте. Бывало и бычки на улице на Сенном подбирали докуривать, а потом вдруг бац и в высший свет на приём в Нью-Йорке, в смокинге, с сигарой... Как в захватывающем кино.
Никакая это не карьера. Это всё Бог нам дает. Но только тем кто верует, прилагает усилия и работает над собой.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 00:25

  Grand Touring написав:Libo тебя в Венесуеллу гувернантом еще не направили?


Кстати, у меня и испанский тоже свободный. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 08:32

  beee написав:
  antey1969 написав:
  Hotab написав:airmax78 , пустующим общественным транспортом. По крайней мере по Херсону сужу. Стоячих в маршрутках не видно, тралики полупустые.

В Киеве к єтому еще и скоростной режим добавился.
Раньше по половине проспектов поток шел под сотню в час, сейчас телепаемся 60-65. Пропускная способность автоматом снижается почти в полтора раза.

При снижении скорости потока, пропускная способность должна быть выше и пробок меньше, поэтому, в частности, и придуманы светофоры

Точно. Больше светофоров и скорость ограничиваем до 40. Пробки сами рассасываются[/quote]



Представьте себе. Уберите светофоры. Уберите ограничения скорости. Поток будет скапливаться больше в узких местах - горло бутылки. Урбанисты, mля
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 10:27

adeges
дискутувати з pesikot - це втрата часу :)

@ adeges, я маю відношення до консалтингу і можу підтвердити, що з.п. впали в Україні. Доходило до смішного, що в Україні на керівній позиції в консалтингу, пропонували менше грошей, ніж на початковій за кордоном.

ps. Прочитав нещодавно про корупційний підсос Макінзі у Нафтогаза+Укргазвидобув..
Ось там, все пучком, але тільки у керівництва :) Імхо, звичайні співробітники на менших з.п. ніж раніше.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 10:34

  Vlad442 написав:Для этого половина "собирающих" должны были бы пойти работать на стройку. При этом если это дешевые социальное жилье, то за дешевые социальные зарплаты. Почему-то желающих нет. Вот вы готовы в жару целый день варить арматуру (предварительно потратив несколько лет на изучение этого искусства) за 10 тыс грн в месяц, чтобы потом кто-то достойный, но небогатый смог обрести свою квартиру?

Є чудова штука придумана ще за Совка. Індустріальне будівництво називається. Дуже ця штука розвинулась на Московії. Не убогі плити ДБК-3, а фешн плити не гірше, ніж моноліт.

Чудове рішення:
- робітники на такому виробництві заробляють гарні грощі через ріст продуктивності,
- швидко будується, вирішуючи проблему розселення людей,
- покупець може за недорого отримати своє житло.

Чому це не розвивається правильно в Україні питання риторичне...
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Є чудова штука придумана ще за Совка. Індустріальне будівництво називається. Дуже ця штука розвинулась на Московії. Не убогі плити ДБК-3, а фешн плити не гірше, ніж моноліт.

Так оно ж Нова Англія якісь панелі власної розробки робить. То не воно?
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 10:44

Тут Richi питав, хто з форумчан нещодавно ощасливив КРЖН своїма грошима і я згадав, що наш колега Corpocrator рапортував о купівлі недобуду навесні.
Будується? Коли здають?
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 10:49

  Santehnik написав:
  change_pm написав:Є чудова штука придумана ще за Совка. Індустріальне будівництво називається. Дуже ця штука розвинулась на Московії. Не убогі плити ДБК-3, а фешн плити не гірше, ніж моноліт.

Так оно ж Нова Англія якісь панелі власної розробки робить. То не воно?

Ага, воно. Тільки цінник там практично, як в моноліті.
І яку частину ринку займають такі панелі, і яку частину - убогі ДБК-шні?
change_pm
 
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