Додано: Суб 04 лип, 2020 11:38

vano80 написав: vitaliian написав: начало учебного года может быть провалено начало учебного года может быть провалено https://news.finance.ua/ua/news/-/47385 ... z-veresnya



Не страшно. Учителя могут пойти в санитарки и в няни. Выбор огромный и нечего зацикливаться на чем- то одном. Не страшно. Учителя могут пойти в санитарки и в няни. Выбор огромный и нечего зацикливаться на чем- то одном.



натт тоже педагог вроде по образованию - и шо?

вы сами по специальности работаете? натт тоже педагог вроде по образованию - и шо?вы сами по специальности работаете?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.