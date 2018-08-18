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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4639464046414642>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 120
зростуть більш як на 10%
4%
5
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 11:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:В том то и дело, что сравнивая динамику по конкретным людям, вы только издеваетесь над сутью упражнения. Это нормально, если у человека в 25 карьера начинает идти вгору, а с 45-и - вниз по наклонной. Если вы хотите привести в пример людей, которым в 2008-м было 25-30 лет, то ageles правильно вам все сказал...

Сравнивая же отрасть, уже зрелую в 2008-м и еще актуальную в 2020-м, мы сравним количество денег в ней тогда и сейчас. Это динамика будет плюс-минус однонаправленной и с доходами/прибылями, и с зарплатами.

Поэтому я и говорю - попробуйте такие найти. Отрасли - вряд ли выйдет. Можно найти разве что компании, у которых сегодня больше денег, чем было в 2008-м, потому что они забрали у конкурентов долю рынка. Вот и все

Вот. Одна должность.
  Vlad442 написав:Есть знакомый бюджетник. У него зарплата на руки в 2008 была всего на 25% выше, чем сейчас.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 11:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

начало учебного года может быть провалено https://news.finance.ua/ua/news/-/47385 ... z-veresnya
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 11:34

  vitaliian написав:начало учебного года может быть провалено https://news.finance.ua/ua/news/-/47385 ... z-veresnya


Не страшно. Учителя могут пойти в санитарки и в няни. Выбор огромный и нечего зацикливаться на чем- то одном. 8)
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 11:35

  change_pm написав:
  Vlad442 написав:Для этого половина "собирающих" должны были бы пойти работать на стройку. При этом если это дешевые социальное жилье, то за дешевые социальные зарплаты. Почему-то желающих нет. Вот вы готовы в жару целый день варить арматуру (предварительно потратив несколько лет на изучение этого искусства) за 10 тыс грн в месяц, чтобы потом кто-то достойный, но небогатый смог обрести свою квартиру?

Є чудова штука придумана ще за Совка. Індустріальне будівництво називається. Дуже ця штука розвинулась на Московії. Не убогі плити ДБК-3, а фешн плити не гірше, ніж моноліт.

Чудове рішення:
- робітники на такому виробництві заробляють гарні грощі через ріст продуктивності,
- швидко будується, вирішуючи проблему розселення людей,
- покупець може за недорого отримати своє житло.

Чому це не розвивається правильно в Україні питання риторичне...

Панельное строительство выгодней монолита только при больших объемах.

Панели сами собой на место не станут. Кто-то потом еще должен сделать ремонт. Стройка это тяжелый труд и достаточно квалифицированный. Никто его не хочет продавать дешево что на стройке, что на ремонтах. Также это капиталы, потому что цикл строительства не один год. Кроме этого с нашими властями, которые выбирают "медсестры", это риски, что придут рейдеры и похоронят стройку, как в случае с Аркадой. Финансировать стройку даже банки не хотят, поэтому приходится прибегать к услугам перекупов, которые за 5 коп не готовы вкладывать свои кровные.
Поэтому на все разговоры про то, что недвижимость должна быть доступной всем, я отвечаю "конечно, пусть в -20 или +35 условный учитель пойдет на стройку раствор мешать, или медсестра штукатуром, а не сидеть в комфортных условиях и заниматься не тяжелой работой".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 11:38

  vano80 написав:
  vitaliian написав:начало учебного года может быть провалено https://news.finance.ua/ua/news/-/47385 ... z-veresnya


Не страшно. Учителя могут пойти в санитарки и в няни. Выбор огромный и нечего зацикливаться на чем- то одном. 8)


натт тоже педагог вроде по образованию - и шо?
вы сами по специальности работаете?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 11:38

  vano80 написав:
  vitaliian написав:начало учебного года может быть провалено https://news.finance.ua/ua/news/-/47385 ... z-veresnya


Не страшно. Учителя могут пойти в санитарки и в няни. Выбор огромный и нечего зацикливаться на чем- то одном. 8)

Учителям будут продолжать платить зарплату, которая сейчас не 5 коп, поэтому не стоит за них переживать. При стабильном курсе бюджетники с докризисными зарплатами в шоколаде.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Учителям будут продолжать платить зарплату, которая сейчас не 5 коп, поэтому не стоит за них переживать. При стабильном курсе бюджетники с докризисными зарплатами в шоколаде.
хорошо по вашим рекомендациям будем переживать за застройщиков, они как пограничники на посту и в -20 и в +35
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 12:03

  change_pm написав:Є чудова штука придумана ще за Совка. Індустріальне будівництво називається. Дуже ця штука розвинулась на Московії. Не убогі плити ДБК-3, а фешн плити не гірше, ніж моноліт.

Чудове рішення:
- робітники на такому виробництві заробляють гарні грощі через ріст продуктивності,
- швидко будується, вирішуючи проблему розселення людей,
- покупець може за недорого отримати своє житло.

Чому це не розвивається правильно в Україні питання риторичне...


Потому, что потребности в огромных массивах жилья после 90-х в Украине не было и нет. Индустриальное строительство известно еще с 30-х, в СССР это вовсе не идея Хрущева, просто война помешала реализации при Сталине. Несомненное преимущество строительства сборными панелями иди блок-комнатами - скорость строительства и возможность работы на морозе, в жару и т.д. что с монолитом ,конечно,тоже возможно, но сильно удорожает строительство и удлиняет время.
Не знаю что придумали в России в качестве узлов соединения панелей,но раньше в этом деле было задействована на стройках туева куча сварщиков и арматура была другая которую можно было варить.
А внешний вид панелей и узлов это контроль качества и оснастки заводов ЖБИ, поэтому панельки в Праге и Варшаве сильно отличались от совковых.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 12:05

  Vlad442 написав:
  vano80 написав:
  vitaliian написав:начало учебного года может быть провалено https://news.finance.ua/ua/news/-/47385 ... z-veresnya


Не страшно. Учителя могут пойти в санитарки и в няни. Выбор огромный и нечего зацикливаться на чем- то одном. 8)

Учителям будут продолжать платить зарплату, которая сейчас не 5 коп, поэтому не стоит за них переживать. При стабильном курсе бюджетники с докризисными зарплатами в шоколаде.


Мы разбирали уже этот вопрос даже по приведенным вами декларациям. Оказалось, что учитель зарабатывает своим трудом длительностью 200 часов в месяц всего на 30% больше, чем вонючая круша - флэтлорду.

Но за флэтлордов, судя по вашей риторике, нужно переживать больше, чем за учителей - видите ли, вместо очередного повышения цен на аренду им пришлось пойти на уступки... Трагедия века
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 12:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Мы разбирали уже этот вопрос даже по приведенным вами декларациям. Оказалось, что учитель зарабатывает своим трудом длительностью 200 часов в месяц всего на 30% больше, чем вонючая круша - флэтлорду.

Но за флэтлордов, судя по вашей риторике, нужно переживать больше, чем за учителей - видите ли, вместо очередного повышения цен им пришлось пойти на уступки...

Это рынок. Не нам решать что справедливо и кто насколько нужен обществу.
Больница может найти нянечку на минималку, застройщик сварщика не может. Даже учителя не найти на минималку, поэтому приходится платить что-то около медианной зарплаты.
Цена на крушу тоже определяется не лендлордом, а арендаторами. Лендлорд выставляет 100500 денег и снижает, но только до того момента, пока не найдется человек, который скажет "беру, мне это не дорого".
Vlad442
 
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