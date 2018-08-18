zРадио написав:

В том то и дело, что сравнивая динамику по конкретным людям, вы только издеваетесь над сутью упражнения. Это нормально, если у человека в 25 карьера начинает идти вгору, а с 45-и - вниз по наклонной. Если вы хотите привести в пример людей, которым в 2008-м было 25-30 лет, то ageles правильно вам все сказал...Сравнивая же отрасть, уже зрелую в 2008-м и еще актуальную в 2020-м, мы сравним количество денег в ней тогда и сейчас. Это динамика будет плюс-минус однонаправленной и с доходами/прибылями, и с зарплатами.Поэтому я и говорю - попробуйте такие найти. Отрасли - вряд ли выйдет. Можно найти разве что компании, у которых сегодня больше денег, чем было в 2008-м, потому что они забрали у конкурентов долю рынка. Вот и все