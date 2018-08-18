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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4639464046414642

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 120
зростуть більш як на 10%
4%
5
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
32%
38
знизяться на 10-25%
28%
34
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 12:12

  Vlad442 написав:или медсестра штукатуром, а не сидеть в комфортных условиях и заниматься не тяжелой работой".


В комфортных условиях рядом с коронавирусными больными - типа того? Да, Влад, походу, вы окончательно оскотинились, возводя все, что связано с бетоном, в ранг важнейшей общественной ценности, уничижая при этом даже образование и медицину...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 12:24

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:или медсестра штукатуром, а не сидеть в комфортных условиях и заниматься не тяжелой работой".


В комфортных условиях рядом с коронавирусными больными - типа того? Да, Влад, походу, вы окончательно оскотинились, возводя все, что связано с бетоном, в ранг важнейшей общественной ценности, уничижая при этом даже образование и медицину...

зра, давай бліжє к тємє
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 12:24

  vitaliian написав:
  reus написав:Що в Києві високі ціни на житло і пересічний не в змозі придбати квартиру,
Мы вроде не ищем виноватых, но если медсестра через 20 лет работы не может купить себе хрущик 30м2 на окраине Киева, значит либо нам медсестры не нужны, либо киевские хрущи из золота. ДЛя справедливости бессмысленно снижать цены на квартиры, однако для таких категорий которые не могут арендовать или скопить на своё должны быть либо доплаты, либо социальное жильё. А у нас мосты со стекляшками строят, типа остальные проблемы решены, народ сыт и доволен.

т.е. медсестра в КИеве должна получать в 10 раз больше медсестры в Кривом Роге, и в 25 раз больше медсестры в селе Херсонской области. Логично

Комнату в общаге бы для начала, без права приватизации, и то бы помогло, а не стратифицировать по столичности. А то ты сам себе противоречишь, тут разные в разы ЗП - зло, а вот медсестре с Киева норм получать в 25 раз больше сельской. Нюнюню
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 12:28

  flyman написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав:или медсестра штукатуром, а не сидеть в комфортных условиях и заниматься не тяжелой работой".


В комфортных условиях рядом с коронавирусными больными - типа того? Да, Влад, походу, вы окончательно оскотинились, возводя все, что связано с бетоном, в ранг важнейшей общественной ценности, уничижая при этом даже образование и медицину...

зра, давай бліжє к тємє


Не я начал :D Но промолчать не смог
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 12:40

  vano80 написав:
  vitaliian написав:начало учебного года может быть провалено https://news.finance.ua/ua/news/-/47385 ... z-veresnya


Не страшно. Учителя могут пойти в санитарки и в няни. Выбор огромный и нечего зацикливаться на чем- то одном. 8)

Некоторые могут пойти в cam-girl. А мужская часть - в техподдержку
Сейчас же модно "диджитал" и "удалёнка" :)

И валюта в страну :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 12:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  shapo написав:Потому, что потребности в огромных массивах жилья после 90-х в Украине не было и нет.
как это нет, советский жилой фонд сильно изношен.
  Вкладчик1234 написав:Некоторые могут пойти в cam-girl. А мужская часть - в техподдержку
Сейчас же модно "диджитал" и "удалёнка"
муж на час. можно попробовать по удаленке..
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 04 лип, 2020 12:55, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 12:55

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:или медсестра штукатуром, а не сидеть в комфортных условиях и заниматься не тяжелой работой".


В комфортных условиях рядом с коронавирусными больными - типа того? Да, Влад, походу, вы окончательно оскотинились, возводя все, что связано с бетоном, в ранг важнейшей общественной ценности, уничижая при этом даже образование и медицину...

При чем тут я? У женщины есть выбор. Пойти на почту сортировщицей или оператором на минималку, пойти медсестрой на минималку, пойти штукатуром за много денег. Если закрыта вакансия медсестры, значит нашлась женщина, которая выбрала сидеть с больными, а не работать штукатуром. Не было бы желающих работать медсестрами, государство было бы вынуждено повышать им ЗП. Кстати не слышали про случаи, когда врачи доплачивают медсестрам со своего гешефта? Или родственники больных несущие конвертики?

Если бы она была в рабстве, а я говорил "большего недостойна" вы бы могли делать замечания о моем моральном облике.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 13:01

  vitaliian написав:
  shapo написав:Потому, что потребности в огромных массивах жилья после 90-х в Украине не было и нет.
как это нет, советский жилой фонд сильно изношен.


Кто это сказал?
Парцхаладзе которому места в Киеве не хватает и нужно строить в сладких районах?
У нас что, есть паспорта объектов с их реальным состоянием конструкций и инженерных систем?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 13:02

  zРадио написав:Не я начал :D Но промолчать не смог

моя оцінка не змінилася, мінус 15% ВВП, і такеж падіння КРЖН за рік, тобто від березня 2020 до березня 2021.
Все решта лірика.
Зараз літо, мертвий сезон, растішки ще можуть потужитися, але їм то не допоможе.
Додатково даю прогноз, що дно буде літом 2022, в розмірі мінус 33% від піку 2020.
Тобто оКРЖН стартуватиме м2 від $400 , а не $600 м2, як тепер.
Київ самі порахуєте.
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flyman
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  #<1 ... 4639464046414642
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