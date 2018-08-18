В комфортных условиях рядом с коронавирусными больными - типа того? Да, Влад, походу, вы окончательно оскотинились, возводя все, что связано с бетоном, в ранг важнейшей общественной ценности, уничижая при этом даже образование и медицину...
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Додано: Суб 04 лип, 2020 12:12
В комфортных условиях рядом с коронавирусными больными - типа того? Да, Влад, походу, вы окончательно оскотинились, возводя все, что связано с бетоном, в ранг важнейшей общественной ценности, уничижая при этом даже образование и медицину...
Додано: Суб 04 лип, 2020 12:24
зра, давай бліжє к тємє
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 04 лип, 2020 12:24
т.е. медсестра в КИеве должна получать в 10 раз больше медсестры в Кривом Роге, и в 25 раз больше медсестры в селе Херсонской области. Логично
Комнату в общаге бы для начала, без права приватизации, и то бы помогло, а не стратифицировать по столичности. А то ты сам себе противоречишь, тут разные в разы ЗП - зло, а вот медсестре с Киева норм получать в 25 раз больше сельской. Нюнюню
Додано: Суб 04 лип, 2020 12:28
Не я начал Но промолчать не смог
Додано: Суб 04 лип, 2020 12:40
Некоторые могут пойти в cam-girl. А мужская часть - в техподдержку
Сейчас же модно "диджитал" и "удалёнка"
И валюта в страну
Украина - богатая страна!
Додано: Суб 04 лип, 2020 12:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
как это нет, советский жилой фонд сильно изношен.
муж на час. можно попробовать по удаленке..
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 04 лип, 2020 12:55, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
Додано: Суб 04 лип, 2020 12:55
При чем тут я? У женщины есть выбор. Пойти на почту сортировщицей или оператором на минималку, пойти медсестрой на минималку, пойти штукатуром за много денег. Если закрыта вакансия медсестры, значит нашлась женщина, которая выбрала сидеть с больными, а не работать штукатуром. Не было бы желающих работать медсестрами, государство было бы вынуждено повышать им ЗП. Кстати не слышали про случаи, когда врачи доплачивают медсестрам со своего гешефта? Или родственники больных несущие конвертики?
Если бы она была в рабстве, а я говорил "большего недостойна" вы бы могли делать замечания о моем моральном облике.
Додано: Суб 04 лип, 2020 13:01
Кто это сказал?
Парцхаладзе которому места в Киеве не хватает и нужно строить в сладких районах?
У нас что, есть паспорта объектов с их реальным состоянием конструкций и инженерных систем?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 04 лип, 2020 13:02
моя оцінка не змінилася, мінус 15% ВВП, і такеж падіння КРЖН за рік, тобто від березня 2020 до березня 2021.
Все решта лірика.
Зараз літо, мертвий сезон, растішки ще можуть потужитися, але їм то не допоможе.
Додатково даю прогноз, що дно буде літом 2022, в розмірі мінус 33% від піку 2020.
Тобто оКРЖН стартуватиме м2 від $400 , а не $600 м2, як тепер.
Київ самі порахуєте.
https://fi202x.blogspot.com/
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