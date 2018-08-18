Эт-то точно.
Да еще и небезопасно бетонить вертикал стоя на опалубке без страховки на высоте 80м с краю плиты
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Додано: Суб 04 лип, 2020 13:21
Эт-то точно.
Да еще и небезопасно бетонить вертикал стоя на опалубке без страховки на высоте 80м с краю плиты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 04 лип, 2020 13:50
Класс. Ваши рассуждения о медсестрах просто умиляют.
Во всем мире(окромя постсовка) медсестра - это уверенный средний класс по доходам, и рядовые штукатуры-сантехники там больше среднего медперсонала не зарабатывают ибо ответственность.
Между прочим, сейчас жуткая нехватка медсестер в больницах именно по причине низких зарплат. Низкая квалификация тоже по причине низких зарплат... в специальности идет отрицательный отбор. За про...б медсестру сейчас не оштрафуешь, ибо не с чего, не уволишь, ибо дурных грести ваше д-мо за минималку найти - задача нетривиальная.
А Вы мантрите "пущай штукатурами идут". Так других у нас нет и не будет с таким подходом. Ибо, чтобы повысить качество медобслуживания, нужно создать конкуренцию за рабочее место.
А государство не повышает медсестрам ЗП, ибо ему банально на медобслуживание населения пох, наши государственники в госклиниках не лечатся.
Додано: Суб 04 лип, 2020 14:03
А кто сказал что сейчас нехватка штукатуров?
Сейчас вылетел из обоймы в связи с коронавирусом и пр. обстоятельствами, а в прошлом году штукатуры у меня на обьъкте простаивали , в т.ч. заезжие турки, и искали работу по частникам.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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