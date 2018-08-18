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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4640464146424643

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 121
зростуть більш як на 10%
4%
5
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
29%
35
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 13:21

  Долярчик написав:Не всі медсестри/вчителі можуть піти працювати на будову.
Стан здоров'я у людей різний і не всі можуть піти на важку фізичну працю!


Эт-то точно.
Да еще и небезопасно бетонить вертикал стоя на опалубке без страховки на высоте 80м с краю плиты
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 13:50

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав:или медсестра штукатуром, а не сидеть в комфортных условиях и заниматься не тяжелой работой".


В комфортных условиях рядом с коронавирусными больными - типа того? Да, Влад, походу, вы окончательно оскотинились, возводя все, что связано с бетоном, в ранг важнейшей общественной ценности, уничижая при этом даже образование и медицину...

При чем тут я? У женщины есть выбор. Пойти на почту сортировщицей или оператором на минималку, пойти медсестрой на минималку, пойти штукатуром за много денег. Если закрыта вакансия медсестры, значит нашлась женщина, которая выбрала сидеть с больными, а не работать штукатуром. Не было бы желающих работать медсестрами, государство было бы вынуждено повышать им ЗП. Кстати не слышали про случаи, когда врачи доплачивают медсестрам со своего гешефта? Или родственники больных несущие конвертики?

Если бы она была в рабстве, а я говорил "большего недостойна" вы бы могли делать замечания о моем моральном облике.

Класс. Ваши рассуждения о медсестрах просто умиляют.
Во всем мире(окромя постсовка) медсестра - это уверенный средний класс по доходам, и рядовые штукатуры-сантехники там больше среднего медперсонала не зарабатывают ибо ответственность.
Между прочим, сейчас жуткая нехватка медсестер в больницах именно по причине низких зарплат. Низкая квалификация тоже по причине низких зарплат... в специальности идет отрицательный отбор. За про...б медсестру сейчас не оштрафуешь, ибо не с чего, не уволишь, ибо дурных грести ваше д-мо за минималку найти - задача нетривиальная.
А Вы мантрите "пущай штукатурами идут". Так других у нас нет и не будет с таким подходом. Ибо, чтобы повысить качество медобслуживания, нужно создать конкуренцию за рабочее место.
А государство не повышает медсестрам ЗП, ибо ему банально на медобслуживание населения пох, наши государственники в госклиниках не лечатся.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 14:03

  antey1969 написав:А Вы мантрите "пущай штукатурами идут". Так других у нас нет и не будет с таким подходом.


А кто сказал что сейчас нехватка штукатуров?
Сейчас вылетел из обоймы в связи с коронавирусом и пр. обстоятельствами, а в прошлом году штукатуры у меня на обьъкте простаивали , в т.ч. заезжие турки, и искали работу по частникам.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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  #<1 ... 4640464146424643
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