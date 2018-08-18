Додано: Суб 04 лип, 2020 15:06

flyman написав: моя оцінка не змінилася, мінус 15% ВВП, і такеж падіння КРЖН за рік, тобто від березня 2020 до березня 2021.

Все решта лірика.

Зараз літо, мертвий сезон, растішки ще можуть потужитися, але їм то не допоможе.

Додатково даю прогноз, що дно буде літом 2022, в розмірі мінус 33% від піку 2020.

Тобто оКРЖН стартуватиме м2 від $400 , а не $600 м2, як тепер.

Київ самі порахуєте. моя оцінка не змінилася, мінус 15% ВВП, і такеж падіння КРЖН за рік, тобто від березня 2020 до березня 2021.Все решта лірика.Зараз літо, мертвий сезон, растішки ще можуть потужитися, але їм то не допоможе.Додатково даю прогноз, що дно буде літом 2022, в розмірі мінус 33% від піку 2020.Тобто оКРЖН стартуватиме м2 від $400 , а не $600 м2, як тепер.Київ самі порахуєте.

По ВВП будем следить, пока идем на падение 8-9% с постепенным ростом y-o-y со 2-го квартала 2021-го. Я все больше склоняюсь, что восстановление будет иметь форму "swoosh", значка Nike - быстрое не супер-глубокое (за исключением 2-го 2020-го) падение с медленным поступательным восстановлением к предкризисному уровню в 2024-м.Что касается мертвого сезона - а лето ли это будет, или все-таки осень-зима? Первокурсники не пойдут на учебу раньше 17-го сентября - это уже официально решено. Остальные, с большой вероятностью, вообще будут учиться удаленно. Давление на курс в августа усиливается регулярно, а в этом сезоне будет усиливаться еще и сменой состава Правления НБУ и его поворота в сторону мягкой монетарной политики. Бюджетный кризис тоже набирает обороты с каждым месяцем, и осенью достигнет своего апогея. Эпидемиологическая ситуация, очевидно, улучшаться не будет, и сильно повезет, если не ухудшится.По поводу сроков дна КРЖН - соглашусь. Опыт показывает, что это 24-30 месяцев от начала кризиса и 6-12 месяцев от разворота экономики в второну роста.