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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4641464246434644>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 121
зростуть більш як на 10%
4%
5
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
29%
35
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
7
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 13:21

  Долярчик написав:Не всі медсестри/вчителі можуть піти працювати на будову.
Стан здоров'я у людей різний і не всі можуть піти на важку фізичну працю!


Эт-то точно.
Да еще и небезопасно бетонить вертикал стоя на опалубке без страховки на высоте 80м с краю плиты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 13:50

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав:или медсестра штукатуром, а не сидеть в комфортных условиях и заниматься не тяжелой работой".


В комфортных условиях рядом с коронавирусными больными - типа того? Да, Влад, походу, вы окончательно оскотинились, возводя все, что связано с бетоном, в ранг важнейшей общественной ценности, уничижая при этом даже образование и медицину...

При чем тут я? У женщины есть выбор. Пойти на почту сортировщицей или оператором на минималку, пойти медсестрой на минималку, пойти штукатуром за много денег. Если закрыта вакансия медсестры, значит нашлась женщина, которая выбрала сидеть с больными, а не работать штукатуром. Не было бы желающих работать медсестрами, государство было бы вынуждено повышать им ЗП. Кстати не слышали про случаи, когда врачи доплачивают медсестрам со своего гешефта? Или родственники больных несущие конвертики?

Если бы она была в рабстве, а я говорил "большего недостойна" вы бы могли делать замечания о моем моральном облике.

Класс. Ваши рассуждения о медсестрах просто умиляют.
Во всем мире(окромя постсовка) медсестра - это уверенный средний класс по доходам, и рядовые штукатуры-сантехники там больше среднего медперсонала не зарабатывают ибо ответственность.
Между прочим, сейчас жуткая нехватка медсестер в больницах именно по причине низких зарплат. Низкая квалификация тоже по причине низких зарплат... в специальности идет отрицательный отбор. За про...б медсестру сейчас не оштрафуешь, ибо не с чего, не уволишь, ибо дурных грести ваше д-мо за минималку найти - задача нетривиальная.
А Вы мантрите "пущай штукатурами идут". Так других у нас нет и не будет с таким подходом. Ибо, чтобы повысить качество медобслуживания, нужно создать конкуренцию за рабочее место.
А государство не повышает медсестрам ЗП, ибо ему банально на медобслуживание населения пох, наши государственники в госклиниках не лечатся.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 14:03

  antey1969 написав:А Вы мантрите "пущай штукатурами идут". Так других у нас нет и не будет с таким подходом.


А кто сказал что сейчас нехватка штукатуров?
Сейчас вылетел из обоймы в связи с коронавирусом и пр. обстоятельствами, а в прошлом году штукатуры у меня на объекте простаивали , в т.ч. заезжие турки, и искали работу по частникам.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 14:51

  flyman написав:
  zРадио написав:Не я начал :D Но промолчать не смог

моя оцінка не змінилася, мінус 15% ВВП, і такеж падіння КРЖН за рік, тобто від березня 2020 до березня 2021.
Все решта лірика.
Зараз літо, мертвий сезон, растішки ще можуть потужитися, але їм то не допоможе.
Додатково даю прогноз, що дно буде літом 2022, в розмірі мінус 33% від піку 2020.
Тобто оКРЖН стартуватиме м2 від $400 , а не $600 м2, як тепер.
Київ самі порахуєте.

Де тепер по 600 долярів за метр, обоснуй?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 14:54

З Вайбер-групи

Добрый день коллеги ! Огромная просьба к вам от всего риэлторского сообщества!
Поддержать петицию к президенту ! По поводу
законопроекта 3618

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=69071

совсем недавно какими-то сумасшедшими усилиями была прикрыта схема по так называемым оценочным майданчикам. Но люди не долго думая придумали новую еще более масштабную схему.

Теперь они решили регулировать риэлторскую деятельность !

По-быстрому на скорую руку накидали, а возможно скопировали с так называемого ДНР проект закона и уже проголосовали его в комитете !

Естественно никакого обсуждения с риэлторским сообществом не проходило !
Всё риэлторское сообщество в глубоком шоке . Там полный трэш. Включаю антиконституционнуе норму в том, что продавец теперь не будет иметь право продать квартиру без участия риэлтора !
Ну и дальше всё по схеме лицензирование, аттестация, ну и реестры реестр реестры и ещё раз реестры !!! В общем Белоруссия вместе с ДНР нервно курят !

https://petition.president.gov.ua/petition/99668
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 15:06

  flyman написав:моя оцінка не змінилася, мінус 15% ВВП, і такеж падіння КРЖН за рік, тобто від березня 2020 до березня 2021.
Все решта лірика.
Зараз літо, мертвий сезон, растішки ще можуть потужитися, але їм то не допоможе.
Додатково даю прогноз, що дно буде літом 2022, в розмірі мінус 33% від піку 2020.
Тобто оКРЖН стартуватиме м2 від $400 , а не $600 м2, як тепер.
Київ самі порахуєте.


По ВВП будем следить, пока идем на падение 8-9% с постепенным ростом y-o-y со 2-го квартала 2021-го. Я все больше склоняюсь, что восстановление будет иметь форму "swoosh", значка Nike - быстрое не супер-глубокое (за исключением 2-го 2020-го) падение с медленным поступательным восстановлением к предкризисному уровню в 2024-м.

Что касается мертвого сезона - а лето ли это будет, или все-таки осень-зима? Первокурсники не пойдут на учебу раньше 17-го сентября - это уже официально решено. Остальные, с большой вероятностью, вообще будут учиться удаленно. Давление на курс в августа усиливается регулярно, а в этом сезоне будет усиливаться еще и сменой состава Правления НБУ и его поворота в сторону мягкой монетарной политики. Бюджетный кризис тоже набирает обороты с каждым месяцем, и осенью достигнет своего апогея. Эпидемиологическая ситуация, очевидно, улучшаться не будет, и сильно повезет, если не ухудшится.
https://112.ua/glavnye-novosti/gotovit- ... 41578.html

По поводу сроков дна КРЖН - соглашусь. Опыт показывает, что это 24-30 месяцев от начала кризиса и 6-12 месяцев от разворота экономики в второну роста.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 15:16

Свежая социология показывает значительный рост страхов нехватки денег и потери работы по сравнению с мартом.

Безденежье по актуальности обошло даже ТОП3 устоявшиеся в последнее время проблемы - военное противостояние на Востоке, коррупцию чиновников и инфляцию.

Зображення

https://sapiens.com.ua/ua/publication-s ... age?id=128
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 15:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:его поворота в сторону мягкой монетарной политики.
ещё главу не избрали, а вы уже предрекаете его политику). Как минимум вырастет учетная ставка, потому что те кто кормится с овгз недовольны.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 15:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Не всі медсестри/вчителі можуть піти працювати на будову.
Стан здоров'я у людей різний і не всі можуть піти на важку фізичну працю!

Понятно, пусть Вася будет вкалывать на жаре. Только за небольшие деньги, чтобы было недорого, а у меня справка, но мне нужно - я же достойный человек.

У людей бартер один труд на другой. Вы готовы пойти поработать на стройку бесплатно, чтобы обеспечить медсестру жильем? Нет? Пусть Вася идет, пока я буду рассказывать про вселенскую справедливость?
Vlad442
 
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  vitaliian написав:ещё главу не избрали, а вы уже предрекаете его политику).


Come on - если бы не стремились изменить монетарную политику, не отправляли бы деда в отставку. Мне фамилия нового главы НБУ не интересна. От слова совсем. Это будет адепт денежного, а не инфляционного, таргетирования. По крайней мере будет следовать монетаристским учениях, если даже сам их не будет разделять :D
zРадио
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