Эт-то точно.
Да еще и небезопасно бетонить вертикал стоя на опалубке без страховки на высоте 80м с краю плиты
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 лип, 2020 13:21
Эт-то точно.
Да еще и небезопасно бетонить вертикал стоя на опалубке без страховки на высоте 80м с краю плиты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 04 лип, 2020 13:50
Класс. Ваши рассуждения о медсестрах просто умиляют.
Во всем мире(окромя постсовка) медсестра - это уверенный средний класс по доходам, и рядовые штукатуры-сантехники там больше среднего медперсонала не зарабатывают ибо ответственность.
Между прочим, сейчас жуткая нехватка медсестер в больницах именно по причине низких зарплат. Низкая квалификация тоже по причине низких зарплат... в специальности идет отрицательный отбор. За про...б медсестру сейчас не оштрафуешь, ибо не с чего, не уволишь, ибо дурных грести ваше д-мо за минималку найти - задача нетривиальная.
А Вы мантрите "пущай штукатурами идут". Так других у нас нет и не будет с таким подходом. Ибо, чтобы повысить качество медобслуживания, нужно создать конкуренцию за рабочее место.
А государство не повышает медсестрам ЗП, ибо ему банально на медобслуживание населения пох, наши государственники в госклиниках не лечатся.
Додано: Суб 04 лип, 2020 14:03
А кто сказал что сейчас нехватка штукатуров?
Сейчас вылетел из обоймы в связи с коронавирусом и пр. обстоятельствами, а в прошлом году штукатуры у меня на объекте простаивали , в т.ч. заезжие турки, и искали работу по частникам.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 04 лип, 2020 14:51
Де тепер по 600 долярів за метр, обоснуй?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
Додано: Суб 04 лип, 2020 14:54
З Вайбер-групи
Добрый день коллеги ! Огромная просьба к вам от всего риэлторского сообщества!
Поддержать петицию к президенту ! По поводу
законопроекта 3618
совсем недавно какими-то сумасшедшими усилиями была прикрыта схема по так называемым оценочным майданчикам. Но люди не долго думая придумали новую еще более масштабную схему.
Теперь они решили регулировать риэлторскую деятельность !
По-быстрому на скорую руку накидали, а возможно скопировали с так называемого ДНР проект закона и уже проголосовали его в комитете !
Естественно никакого обсуждения с риэлторским сообществом не проходило !
Всё риэлторское сообщество в глубоком шоке . Там полный трэш. Включаю антиконституционнуе норму в том, что продавец теперь не будет иметь право продать квартиру без участия риэлтора !
Ну и дальше всё по схеме лицензирование, аттестация, ну и реестры реестр реестры и ещё раз реестры !!! В общем Белоруссия вместе с ДНР нервно курят !
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 04 лип, 2020 15:06
По ВВП будем следить, пока идем на падение 8-9% с постепенным ростом y-o-y со 2-го квартала 2021-го. Я все больше склоняюсь, что восстановление будет иметь форму "swoosh", значка Nike - быстрое не супер-глубокое (за исключением 2-го 2020-го) падение с медленным поступательным восстановлением к предкризисному уровню в 2024-м.
Что касается мертвого сезона - а лето ли это будет, или все-таки осень-зима? Первокурсники не пойдут на учебу раньше 17-го сентября - это уже официально решено. Остальные, с большой вероятностью, вообще будут учиться удаленно. Давление на курс в августа усиливается регулярно, а в этом сезоне будет усиливаться еще и сменой состава Правления НБУ и его поворота в сторону мягкой монетарной политики. Бюджетный кризис тоже набирает обороты с каждым месяцем, и осенью достигнет своего апогея. Эпидемиологическая ситуация, очевидно, улучшаться не будет, и сильно повезет, если не ухудшится.
По поводу сроков дна КРЖН - соглашусь. Опыт показывает, что это 24-30 месяцев от начала кризиса и 6-12 месяцев от разворота экономики в второну роста.
Додано: Суб 04 лип, 2020 15:16
Свежая социология показывает значительный рост страхов нехватки денег и потери работы по сравнению с мартом.
Безденежье по актуальности обошло даже ТОП3 устоявшиеся в последнее время проблемы - военное противостояние на Востоке, коррупцию чиновников и инфляцию.
Додано: Суб 04 лип, 2020 15:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ещё главу не избрали, а вы уже предрекаете его политику). Как минимум вырастет учетная ставка, потому что те кто кормится с овгз недовольны.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
Додано: Суб 04 лип, 2020 15:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Понятно, пусть Вася будет вкалывать на жаре. Только за небольшие деньги, чтобы было недорого, а у меня справка, но мне нужно - я же достойный человек.
У людей бартер один труд на другой. Вы готовы пойти поработать на стройку бесплатно, чтобы обеспечить медсестру жильем? Нет? Пусть Вася идет, пока я буду рассказывать про вселенскую справедливость?
Додано: Суб 04 лип, 2020 15:39
Come on - если бы не стремились изменить монетарную политику, не отправляли бы деда в отставку. Мне фамилия нового главы НБУ не интересна. От слова совсем. Это будет адепт денежного, а не инфляционного, таргетирования. По крайней мере будет следовать монетаристским учениях, если даже сам их не будет разделять
|