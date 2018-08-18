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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 04 лип, 2020 15:44
antey1969 написав:
Класс. Ваши рассуждения о медсестрах просто умиляют.
Во всем мире(окромя постсовка) медсестра - это уверенный средний класс по доходам, и рядовые штукатуры-сантехники там больше среднего медперсонала не зарабатывают ибо ответственность.
Я только за. Запишите, что я тоже считаю, что медсестрам должны платить много.
antey1969 написав:
А Вы мантрите "пущай штукатурами идут". Так других у нас нет и не будет с таким подходом.
Когда все медсестры пойдут малярами-штукатурами или просто в клининг, внезапно зарплаты у них станут как в пункте выше. Почему они не идут? Глупые? Не знают с какой стороны хлеб маслом намазан? Или есть другое объяснение?
Я не считаю других тупыми. Если люди работают за такую ЗП, значит им выгодно.
antey1969 написав:
А государство не повышает медсестрам ЗП, ибо ему банально на медобслуживание населения пох, наши государственники в госклиниках не лечатся.
Не вы ли и эти медсестры выбираете такое государство? Или вам не дают голосовать или на Майдан выйти? Или профсоюзы и забастовки отменили?
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Додано: Суб 04 лип, 2020 15:50
remark написав: flyman написав: zРадио написав:
Не я начал
Но промолчать не смог
моя оцінка не змінилася, мінус 15% ВВП, і такеж падіння КРЖН за рік, тобто від березня 2020 до березня 2021.
Все решта лірика.
Зараз літо, мертвий сезон, растішки ще можуть потужитися, але їм то не допоможе.
Додатково даю прогноз, що дно буде літом 2022, в розмірі мінус 33% від піку 2020.
Тобто оКРЖН стартуватиме м2 від $400 , а не $600 м2, як тепер.
Київ самі порахуєте.
Де тепер по 600 долярів за метр, обоснуй?
Континет, Ідиліка, Міленіум, Сонячна оселя, Авіатор, Гран Бурже, Аврора... думаю нагуглиш обоснованіє
https://fi202x.blogspot.com/
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