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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 04 лип, 2020 15:44
antey1969 написав:
Класс. Ваши рассуждения о медсестрах просто умиляют.
Во всем мире(окромя постсовка) медсестра - это уверенный средний класс по доходам, и рядовые штукатуры-сантехники там больше среднего медперсонала не зарабатывают ибо ответственность.
Я только за. Запишите, что я тоже считаю, что медсестрам должны платить много.
antey1969 написав:
А Вы мантрите "пущай штукатурами идут". Так других у нас нет и не будет с таким подходом.
Когда все медсестры пойдут малярами-штукатурами или просто в клининг, внезапно зарплаты у них станут как в пункте выше. Почему они не идут? Глупые? Не знают с какой стороны хлеб маслом намазан? Или есть другое объяснение?
Я не считаю других тупыми. Если люди работают за такую ЗП, значит им выгодно.
antey1969 написав:
А государство не повышает медсестрам ЗП, ибо ему банально на медобслуживание населения пох, наши государственники в госклиниках не лечатся.
Не вы ли и эти медсестры выбираете такое государство? Или вам не дают голосовать или на Майдан выйти? Или профсоюзы и забастовки отменили?
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Vlad442
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Додано: Суб 04 лип, 2020 15:50
remark написав: flyman написав: zРадио написав:
Не я начал
Но промолчать не смог
моя оцінка не змінилася, мінус 15% ВВП, і такеж падіння КРЖН за рік, тобто від березня 2020 до березня 2021.
Все решта лірика.
Зараз літо, мертвий сезон, растішки ще можуть потужитися, але їм то не допоможе.
Додатково даю прогноз, що дно буде літом 2022, в розмірі мінус 33% від піку 2020.
Тобто оКРЖН стартуватиме м2 від $400 , а не $600 м2, як тепер.
Київ самі порахуєте.
Де тепер по 600 долярів за метр, обоснуй?
Континет, Ідиліка, Міленіум, Сонячна оселя, Авіатор, Гран Бурже, Аврора... думаю нагуглиш обоснованіє
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Суб 04 лип, 2020 16:19
Vlad442 написав:
Понятно, пусть Вася будет вкалывать на жаре. Только за небольшие деньги, чтобы было недорого, а у меня справка, но мне нужно - я же достойный человек.
У людей бартер один труд на другой. Вы готовы пойти поработать на стройку бесплатно, чтобы обеспечить медсестру жильем? Нет? Пусть Вася идет, пока я буду рассказывать про вселенскую справедливость?
Согласен полностью, ну не должно быть такого, чтоб кондуктор трамвая или медсестра имели возможность покупать недвижимость(а если могут недвижимость, то хороший авто+ канары - это как само собой разумеющееся, поскольку дешевле). Потому как тогда все захотят быть кондукторами и никто не захочет идти на тяжелый физический труд(бетон на жаре мешать), никто не захочет идти на опасную работу(промышленное скалолазание, шахтеры), никто не захочет идти на ответственную работу, тем более чтоб на нее попасть - нужно долго учиться. А зачем, если можно покататься кондуктором, ни за что не отвечая, не рискуя, не напрягаясь и не имея никаких знаний?? Это мы проходили при СССР, где алкашей и прочий сброд за уши вытягивали на некий уровень и полный дурак зарабатывал 120руб, а инженер с образованием - 160руб. И оба они по итогу имели квартиру от государства, пусть крайне низкого качества, но имели. И только единицы, которые были из властей( и лица к ним по разным причинам приближенные) были в шоколаде, с просторными квартирами, дачами и хорошими автомобилями.
Вся история человечества построена на эволюции, кто мог замочить мамонта - жил хорошо, плодил детей, которые из-за генов тоже были сильные и тоже могли замочить мамонта. А те, кто не мог - влачили жалкое существование и размножались меньше или вообще не доживали до этого момента, что по итогу давало положительный эффект для развития человечества. Вывод из законов эволюции один: хочешь жить - пытайся быть лучше, чем серая масса
Весь капитализм построен точно так же, на этих же принципах, что дает непрерывные толчки для развития, развития, развития. И только в "стране развитого социализма" пытались идти наперекор природе. Как эта страна жила и чем закончила, почти все из нас видели
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Додано: Суб 04 лип, 2020 16:51
Vlad442 написав:
Когда все медсестры пойдут малярами-штукатурами или просто в клининг, внезапно зарплаты у них станут как в пункте выше. Почему они не идут? Глупые? Не знают с какой стороны хлеб маслом намазан? Или есть другое объяснение?
Я не считаю других тупыми. Если люди работают за такую ЗП, значит им выгодно.
Ну да, человек учился, приобретал специальные знания, почему бы ему все не бросить.
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