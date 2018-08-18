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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4642464346444645

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 122
зростуть більш як на 10%
4%
5
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
29%
35
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
7%
8
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:02

  zРадио написав:[ше, чем вонючая круша - флэтлорду.

Но за флэтлордов, судя по вашей риторике, нужно переживать больше, чем за учителей - а

Слово сильно режет слух. Можете использовать - лендлорды. Обычно так зовут тех, кто сдаёт метры
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

народ, житейский вопрос... по поводу целесообразности кладовки в доме бизнес класса. На данный момент для себя, банально негде хранить часть вещей, а балкон захламлять не хочу- в будущем сдавать - для контингента такого дома с похожими проблемами. Или это утопия учитывая ценник офисов продаж и лучше воспользоваться сервисами хранения? Гараж не хочу - или обнесут, или снесут...
Diego
 
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  #<1 ... 4642464346444645
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