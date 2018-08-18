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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 лип, 2020 19:02
zРадио написав:
[ше, чем вонючая круша - флэтлорду
.
Но за флэтлордов
, судя по вашей риторике, нужно переживать больше, чем за учителей - а
Слово сильно режет слух. Можете использовать - лендлорды. Обычно так зовут тех, кто сдаёт метры
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hume
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:06
народ, житейский вопрос... по поводу целесообразности кладовки в доме бизнес класса. На данный момент для себя, банально негде хранить часть вещей, а балкон захламлять не хочу- в будущем сдавать - для контингента такого дома с похожими проблемами. Или это утопия учитывая ценник офисов продаж и лучше воспользоваться сервисами хранения? Гараж не хочу - или обнесут, или снесут...
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Diego
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