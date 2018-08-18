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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4643464446454646>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 122
зростуть більш як на 10%
4%
5
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
29%
35
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
7%
8
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

народ, житейский вопрос... по поводу целесообразности кладовки в доме бизнес класса. На данный момент для себя, банально негде хранить часть вещей, а балкон захламлять не хочу- в будущем сдавать - для контингента такого дома с похожими проблемами. Или это утопия учитывая ценник офисов продаж и лучше воспользоваться сервисами хранения? Гараж не хочу - или обнесут, или снесут...
Diego
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:09

  hume написав:
  zРадио написав:[ше, чем вонючая круша - флэтлорду.

Но за флэтлордов, судя по вашей риторике, нужно переживать больше, чем за учителей - а

Слово сильно режет слух. Можете использовать - лендлорды. Обычно так зовут тех, кто сдаёт метры

Лендлорд - заведомо неправильно. Сдают не землю, а жилье
Damien
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:14

  Damien написав:Лендлорд - заведомо неправильно. Сдают не землю, а жилье

Это вы так думаете. И это заблуждение уже не первый раз гуляет на ветке.
A landlord is the owner of a house, apartment, condominium, land, or real estate which is rented or leased to an individual or business
Материал закрепили и к нему больше не возвращаемся
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:18

  zРадио написав:
  vitaliian написав:ещё главу не избрали, а вы уже предрекаете его политику).


Come on - если бы не стремились изменить монетарную политику, не отправляли бы деда в отставку. Мне фамилия нового главы НБУ не интересна. От слова совсем. Это будет адепт денежного, а не инфляционного, таргетирования. По крайней мере будет следовать монетаристским учениях, если даже сам их не будет разделять :D


мне сегодня рассказали, что Смолий ничего и не решал, был свадебным генералом. всем фактически заправляла Рожкова.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:29

  Diego написав:народ, житейский вопрос... по поводу целесообразности кладовки в доме бизнес класса. На данный момент для себя, банально негде хранить часть вещей, а балкон захламлять не хочу- в будущем сдавать - для контингента такого дома с похожими проблемами. Или это утопия учитывая ценник офисов продаж и лучше воспользоваться сервисами хранения? Гараж не хочу - или обнесут, или снесут...

згідно модного зараз у міленіалів мінімалізму - продайте

Востаннє редагувалось flyman в Суб 04 лип, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:38

  adeges написав:
мне сегодня рассказали, что Смолий ничего и не решал, был свадебным генералом. всем фактически заправляла Рожкова.

А также другие сказки от бабок под подъездом

Когда уже ты перестанешь пересказывать сплетни, а начнёшь работать ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:44

  hume написав:
  zРадио написав:[ше, чем вонючая круша - флэтлорду.

Но за флэтлордов, судя по вашей риторике, нужно переживать больше, чем за учителей - а

Слово сильно режет слух. Можете использовать - лендлорды. Обычно так зовут тех, кто сдаёт метры

Ну это же типа пренебрежительно так, чтобы подчеркнуть, что в отличие от мыслителя экономическими категориями и продвинутого пользователя сайта минстата и НБУ, вы в своей жизни ничего лучшего не смогли придумать, как купить несколько (десятков) квартир и сдать их в аренду.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:52

  Diego написав:народ, житейский вопрос... по поводу целесообразности кладовки в доме бизнес класса. На данный момент для себя, банально негде хранить часть вещей, а балкон захламлять не хочу- в будущем сдавать - для контингента такого дома с похожими проблемами. Или это утопия учитывая ценник офисов продаж и лучше воспользоваться сервисами хранения? Гараж не хочу - или обнесут, или снесут...

как альтернатива, трезво посмотреть на весь этот хлам и выкинуть его к ебеням
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:52

  Diego написав:народ, житейский вопрос... по поводу целесообразности кладовки в доме бизнес класса. На данный момент для себя, банально негде хранить часть вещей, а балкон захламлять не хочу- в будущем сдавать - для контингента такого дома с похожими проблемами. Или это утопия учитывая ценник офисов продаж и лучше воспользоваться сервисами хранения? Гараж не хочу - или обнесут, или снесут...

Я бы предпочел кладовку в доме. Мотаться на склад в случае, когда понадобилась какая-то мелочь - так себе вариант. И для меня квартира без кладовки уже не торт.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:01

  airmax78 написав:
  hume написав:
  zРадио написав:[ше, чем вонючая круша - флэтлорду.

Но за флэтлордов, судя по вашей риторике, нужно переживать больше, чем за учителей - а

Слово сильно режет слух. Можете использовать - лендлорды. Обычно так зовут тех, кто сдаёт метры

Ну это же типа пренебрежительно так, чтобы подчеркнуть, что в отличие от мыслителя экономическими категориями и продвинутого пользователя сайта минстата и НБУ, вы в своей жизни ничего лучшего не смогли придумать, как купить несколько (десятков) квартир и сдать их в аренду.


1. Это не мой сленг, я впервые увидел слово "флэтлорд" на этом сайте.

2. Против бизнеса рантье вообще ничего не имею. Более того, не считаю своих оппонентов на этой ветке реальными рантье - я объяснял уже выше, что флэтлорд не будет забалтывать очевидную смену тренда, подождет проседания интересующих его объектов, и расширится с хорошим ROI. Становиться на дыбы и скатываться в популизм могут разве что сотрудники застройщиков.

3. Ты так говоришь, будто владение свежей статистикой делает человека хуже и ограничивает его в чем-то, что следует за анализом - мне от твоих слов нисколько не обидно, честное слово. Но совет на будущее тебе дам: когда хочешь кого-то уколоть, не выстави случайно дураком себя - минстата не существует :mrgreen:
zРадио
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