Додано: Суб 04 лип, 2020 19:18

zРадио написав: vitaliian написав: ещё главу не избрали, а вы уже предрекаете его политику).

ещё главу не избрали, а вы уже предрекаете его политику).



Come on - если бы не стремились изменить монетарную политику, не отправляли бы деда в отставку. Мне фамилия нового главы НБУ не интересна. От слова совсем. Это будет адепт денежного, а не инфляционного, таргетирования. По крайней мере будет следовать монетаристским учениях, если даже сам их не будет разделять



мне сегодня рассказали, что Смолий ничего и не решал, был свадебным генералом. всем фактически заправляла Рожкова.

