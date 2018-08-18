Додано: Суб 04 лип, 2020 20:01

airmax78 написав: hume написав: zРадио написав: [ше, чем вонючая круша - флэтлорду.



Но за флэтлордов, судя по вашей риторике, нужно переживать больше, чем за учителей - а [ше, чем вонючая круша -Но за, судя по вашей риторике, нужно переживать больше, чем за учителей - а

Слово сильно режет слух. Можете использовать - лендлорды. Обычно так зовут тех, кто сдаёт метры Слово сильно режет слух. Можете использовать - лендлорды. Обычно так зовут тех, кто сдаёт метры

Ну это же типа пренебрежительно так, чтобы подчеркнуть, что в отличие от мыслителя экономическими категориями и продвинутого пользователя сайта минстата и НБУ, вы в своей жизни ничего лучшего не смогли придумать, как купить несколько (десятков) квартир и сдать их в аренду. Ну это же типа пренебрежительно так, чтобы подчеркнуть, что в отличие от мыслителя экономическими категориями и продвинутого пользователя сайта минстата и НБУ, вы в своей жизни ничего лучшего не смогли придумать, как купить несколько (десятков) квартир и сдать их в аренду.

1. Это не мой сленг, я впервые увидел слово "флэтлорд" на этом сайте.2. Против бизнеса рантье вообще ничего не имею. Более того, не считаю своих оппонентов на этой ветке реальными рантье - я объяснял уже выше, что флэтлорд не будет забалтывать очевидную смену тренда, подождет проседания интересующих его объектов, и расширится с хорошим ROI. Становиться на дыбы и скатываться в популизм могут разве что сотрудники застройщиков.3. Ты так говоришь, будто владение свежей статистикой делает человека хуже и ограничивает его в чем-то, что следует за анализом - мне от твоих слов нисколько не обидно, честное слово. Но совет на будущее тебе дам: когда хочешь кого-то уколоть, не выстави случайно дураком себя - минстата не существует