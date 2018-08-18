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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 лип, 2020 19:06
народ, житейский вопрос... по поводу целесообразности кладовки в доме бизнес класса. На данный момент для себя, банально негде хранить часть вещей, а балкон захламлять не хочу- в будущем сдавать - для контингента такого дома с похожими проблемами. Или это утопия учитывая ценник офисов продаж и лучше воспользоваться сервисами хранения? Гараж не хочу - или обнесут, или снесут...
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Diego
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:09
hume написав: zРадио написав:
[ше, чем вонючая круша - флэтлорду
.
Но за флэтлордов
, судя по вашей риторике, нужно переживать больше, чем за учителей - а
Слово сильно режет слух. Можете использовать - лендлорды. Обычно так зовут тех, кто сдаёт метры
Лендлорд - заведомо неправильно. Сдают не землю, а жилье
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Damien
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:14
Damien написав:
Лендлорд - заведомо неправильно. Сдают не землю, а жилье
Это вы так думаете. И это заблуждение уже не первый раз гуляет на ветке.
A landlord is the owner of a house, apartment, condominium, land, or real estate which is rented or leased to an individual or business
Материал закрепили и к нему больше не возвращаемся
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hume
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:18
zРадио написав: vitaliian написав:
ещё главу не избрали, а вы уже предрекаете его политику).
Come on - если бы не стремились изменить монетарную политику, не отправляли бы деда в отставку. Мне фамилия нового главы НБУ не интересна. От слова совсем. Это будет адепт денежного, а не инфляционного, таргетирования. По крайней мере будет следовать монетаристским учениях, если даже сам их не будет разделять
мне сегодня рассказали, что Смолий ничего и не решал, был свадебным генералом. всем фактически заправляла Рожкова.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:29
Diego написав:
народ, житейский вопрос... по поводу целесообразности кладовки в доме бизнес класса. На данный момент для себя, банально негде хранить часть вещей, а балкон захламлять не хочу- в будущем сдавать - для контингента такого дома с похожими проблемами. Или это утопия учитывая ценник офисов продаж и лучше воспользоваться сервисами хранения? Гараж не хочу - или обнесут, или снесут...
згідно модного зараз у міленіалів мінімалізму - продайте
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 04 лип, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:38
adeges написав:
мне сегодня рассказали, что Смолий ничего и не решал, был свадебным генералом. всем фактически заправляла Рожкова.
А также другие сказки от бабок под подъездом
Когда уже ты перестанешь пересказывать сплетни, а начнёшь работать ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:44
hume написав: zРадио написав:
[ше, чем вонючая круша - флэтлорду
.
Но за флэтлордов
, судя по вашей риторике, нужно переживать больше, чем за учителей - а
Слово сильно режет слух. Можете использовать - лендлорды. Обычно так зовут тех, кто сдаёт метры
Ну это же типа пренебрежительно так, чтобы подчеркнуть, что в отличие от мыслителя экономическими категориями и продвинутого пользователя сайта минстата и НБУ, вы в своей жизни ничего лучшего не смогли придумать, как купить несколько (десятков) квартир и сдать их в аренду.
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airmax78
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:52
Diego написав:
народ, житейский вопрос... по поводу целесообразности кладовки в доме бизнес класса. На данный момент для себя, банально негде хранить часть вещей, а балкон захламлять не хочу- в будущем сдавать - для контингента такого дома с похожими проблемами. Или это утопия учитывая ценник офисов продаж и лучше воспользоваться сервисами хранения? Гараж не хочу - или обнесут, или снесут...
как альтернатива, трезво посмотреть на весь этот хлам и выкинуть его к ебеням
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:52
Diego написав:
народ, житейский вопрос... по поводу целесообразности кладовки в доме бизнес класса. На данный момент для себя, банально негде хранить часть вещей, а балкон захламлять не хочу- в будущем сдавать - для контингента такого дома с похожими проблемами. Или это утопия учитывая ценник офисов продаж и лучше воспользоваться сервисами хранения? Гараж не хочу - или обнесут, или снесут...
Я бы предпочел кладовку в доме. Мотаться на склад в случае, когда понадобилась какая-то мелочь - так себе вариант. И для меня квартира без кладовки уже не торт.
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Додано: Суб 04 лип, 2020 20:01
airmax78 написав: hume написав: zРадио написав:
[ше, чем вонючая круша - флэтлорду
.
Но за флэтлордов
, судя по вашей риторике, нужно переживать больше, чем за учителей - а
Слово сильно режет слух. Можете использовать - лендлорды. Обычно так зовут тех, кто сдаёт метры
Ну это же типа пренебрежительно так, чтобы подчеркнуть, что в отличие от мыслителя экономическими категориями и продвинутого пользователя сайта минстата и НБУ, вы в своей жизни ничего лучшего не смогли придумать, как купить несколько (десятков) квартир и сдать их в аренду.
1. Это не мой сленг, я впервые увидел слово "флэтлорд" на этом сайте.
2. Против бизнеса рантье вообще ничего не имею. Более того, не считаю своих оппонентов на этой ветке реальными рантье - я объяснял уже выше, что флэтлорд не будет забалтывать очевидную смену тренда, подождет проседания интересующих его объектов, и расширится с хорошим ROI. Становиться на дыбы и скатываться в популизм могут разве что сотрудники застройщиков.
3. Ты так говоришь, будто владение свежей статистикой делает человека хуже и ограничивает его в чем-то, что следует за анализом - мне от твоих слов нисколько не обидно, честное слово. Но совет на будущее тебе дам: когда хочешь кого-то уколоть, не выстави случайно дураком себя - минстата не существует
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zРадио
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