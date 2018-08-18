RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4643464446454646

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 122
зростуть більш як на 10%
4%
5
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
29%
35
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
7%
8
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:06

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:Слово сильно режет слух. Можете использовать - лендлорды. Обычно так зовут тех, кто сдаёт метры

Ну это же типа пренебрежительно так, чтобы подчеркнуть, что в отличие от мыслителя экономическими категориями и продвинутого пользователя сайта минстата и НБУ, вы в своей жизни ничего лучшего не смогли придумать, как купить несколько (десятков) квартир и сдать их в аренду.


1. Это не мой сленг, я впервые увидел слово "флэтлорд" на этом сайте.

2. Против бизнеса рантье вообще ничего не имею. Более того, не считаю своих оппонентов на этой ветке реальными рантье - я объяснял уже выше, что флэтлорд не будет забалтывать очевидную смену тренда, подождет проседания интересующих его объектов, и расширится с хорошим ROI. Становиться на дыбы и скатываться в популизм могут разве что сотрудники застройщиков.

3. Ты так говоришь, будто владение свежей статистикой делает человека хуже и ограничивает его в чем-то, что следует за анализом - мне от твоих слов нисколько не обидно, честное слово. Но совет на будущее тебе дам: когда хочешь кого-то уколоть, не выстави случайно дураком себя - минстата не существует :mrgreen:

Тебе лучше знать. Я ж не пользуюсь их сайтом.
airmax78
 
Повідомлень: 35180
З нами з: 25.10.12
Подякував: 869 раз.
Подякували: 4128 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:10

  airmax78 написав:Тебе лучше знать. Я ж не пользуюсь их сайтом.


И, заметь, ты горд и ставишь себе это в плюс. Незнание - сила (с) Джордж Оруэлл, "1984"
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6453
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 2505 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:14

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Тебе лучше знать. Я ж не пользуюсь их сайтом.


И, заметь, ты горд этим. Незнание - сила (с) Джордж Оруэлл, "1984"

У меня другие источники: eiu, imf, тот же нбу. Зачем мне еще один - второсортный?
airmax78
 
Повідомлень: 35180
З нами з: 25.10.12
Подякував: 869 раз.
Подякували: 4128 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:19

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Тебе лучше знать. Я ж не пользуюсь их сайтом.


И, заметь, ты горд этим. Незнание - сила (с) Джордж Оруэлл, "1984"

У меня другие источники: eiu, imf, тот же нбу. Зачем мне еще один - второсортный?


Но и их я цитирую (читай - использую) чаще тебя. Впрочем, это не является предметом гордости - просто твой наезд сам по себе смешной...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6453
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 2505 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:22

  zРадио написав:
Но и их я цитирую (читай - использую) чаще тебя. Впрочем, это не является предметом гордости - просто твой наезд сам по себе смешной...

Ну, смешной не смешной, а у тебя слегонца подгорело - и норм.
airmax78
 
Повідомлень: 35180
З нами з: 25.10.12
Подякував: 869 раз.
Подякували: 4128 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:27

airmax78 , Макс, будет дешеветь, не? Вам одному верю)
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2954
З нами з: 15.02.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4643464446454646
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Google Adsense [Bot] і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1864, 1865, 1866
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18655 3062678
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лип, 2020 15:32
Loft
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198556
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14114
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16625)
04.07.2020 20:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.