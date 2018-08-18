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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 04 лип, 2020 20:06
zРадио написав: airmax78 написав: hume написав:
Слово сильно режет слух. Можете использовать - лендлорды. Обычно так зовут тех, кто сдаёт метры
Ну это же типа пренебрежительно так, чтобы подчеркнуть, что в отличие от мыслителя экономическими категориями и продвинутого пользователя сайта минстата и НБУ, вы в своей жизни ничего лучшего не смогли придумать, как купить несколько (десятков) квартир и сдать их в аренду.
1. Это не мой сленг, я впервые увидел слово "флэтлорд" на этом сайте.
2. Против бизнеса рантье вообще ничего не имею. Более того, не считаю своих оппонентов на этой ветке реальными рантье - я объяснял уже выше, что флэтлорд не будет забалтывать очевидную смену тренда, подождет проседания интересующих его объектов, и расширится с хорошим ROI. Становиться на дыбы и скатываться в популизм могут разве что сотрудники застройщиков.
3. Ты так говоришь, будто владение свежей статистикой делает человека хуже и ограничивает его в чем-то, что следует за анализом - мне от твоих слов нисколько не обидно, честное слово. Но совет на будущее тебе дам: когда хочешь кого-то уколоть, не выстави случайно дураком себя - минстата не существует
Тебе лучше знать. Я ж не пользуюсь их сайтом.
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Додано: Суб 04 лип, 2020 20:10
airmax78 написав:
Тебе лучше знать. Я ж не пользуюсь их сайтом.
И, заметь, ты горд и ставишь себе это в плюс. Незнание - сила (с) Джордж Оруэлл, "1984"
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Додано: Суб 04 лип, 2020 20:14
zРадио написав: airmax78 написав:
Тебе лучше знать. Я ж не пользуюсь их сайтом.
И, заметь, ты горд этим. Незнание - сила (с) Джордж Оруэлл, "1984"
У меня другие источники: eiu, imf, тот же нбу. Зачем мне еще один - второсортный?
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Додано: Суб 04 лип, 2020 20:19
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Тебе лучше знать. Я ж не пользуюсь их сайтом.
И, заметь, ты горд этим. Незнание - сила (с) Джордж Оруэлл, "1984"
У меня другие источники: eiu, imf, тот же нбу. Зачем мне еще один - второсортный?
Но и их я цитирую (читай - использую) чаще тебя. Впрочем, это не является предметом гордости - просто твой наезд сам по себе смешной...
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Додано: Суб 04 лип, 2020 20:22
zРадио написав:
Но и их я цитирую (читай - использую) чаще тебя. Впрочем, это не является предметом гордости - просто твой наезд сам по себе смешной...
Ну, смешной не смешной, а у тебя слегонца подгорело - и норм.
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Додано: Суб 04 лип, 2020 20:27
airmax78 , Макс, будет дешеветь, не? Вам одному верю)
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