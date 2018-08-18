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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4644464546464647>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 123
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
28%
35
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
7%
8
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:22

  zРадио написав:
Но и их я цитирую (читай - использую) чаще тебя. Впрочем, это не является предметом гордости - просто твой наезд сам по себе смешной...

Ну, смешной не смешной, а у тебя слегонца подгорело - и норм.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:27

airmax78 , Макс, будет дешеветь, не? Вам одному верю)
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:51

  Унуноктий написав:
  Diego написав:

как альтернатива, трезво посмотреть на весь этот хлам и выкинуть его к ебеням

он еще не прошел чистилище, я так не могу) Допустим, кладовка 100к, аренда ячейки 1-2к, итого окупаемость 4-8 лет. В нагрузку идет экономия времени на езду к складу и комфорт, взял и вынес лишнее за 5мин. А вообще при наличии 1+ детей я не представляю себе как жить без кладовки (санки/лижи/велики)
Diego
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:58

  Diego написав:
  Унуноктий написав:
  Diego написав:

как альтернатива, трезво посмотреть на весь этот хлам и выкинуть его к ебеням

он еще не прошел чистилище, я так не могу) Допустим, кладовка 100к, аренда ячейки 1-2к, итого окупаемость 4-8 лет. В нагрузку идет экономия времени на езду к складу и комфорт, взял и вынес лишнее за 5мин. А вообще при наличии 1+ детей я не представляю себе как жить без кладовки (санки/лижи/велики)

100к за сколько метров? И сколько обслуживание кладовки в месяц?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:01

  airmax78 написав:Допустим, кладовка 100к
100к за сколько метров? И сколько обслуживание кладовки в месяц?

обсл порядка до 100грн, площ либо 7м2 внизу, либо 3.5 на этаже.
Diego
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:02

  Hotab написав:airmax78 , Макс, будет дешеветь, не? Вам одному верю)

Как обычно: гуано будет дешеветь, хорошее - нет. Если подешевело хорошее - значит не очень-то оно и хорошее было.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:03

  Diego написав:
  airmax78 написав:Допустим, кладовка 100к
100к за сколько метров? И сколько обслуживание кладовки в месяц?

обсл порядка до 100грн, площ либо 7м2 внизу, либо 3.5 на этаже.

7 м2 в паркинге? Кладовка на этаже, имхо, не нужна. Для меня основной смысл кладовки: хранить колеса, велосипеды, багажники. Короче, там большая часть вещей связана с автомобилем либо это велосипеды. Зачем мне это все переть на этаж, а потом обратно в чистом лифте, через чистые красивые мопы?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:07

  airmax78 написав:7 м2 в паркинге? Кладовка на этаже, имхо, не нужна.

да, паркинг. Я больше склонялся к этажной, парадигма все таки расширение площади квартиры, а не схрон для вещей по пути на мусорку. В смысле автомобильной темы, да согласен. Вот и еще спасибо, за резину даже как то вылетело из головы, тоже экономия будет на хранении
Diego
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:10

  Diego написав:
  airmax78 написав:7 м2 в паркинге? Кладовка на этаже, имхо, не нужна.

да, паркинг. Я больше склонялся к этажной, парадигма все таки расширение площади квартиры, а не схрон для вещей по пути на мусорку. В смысле автомобильной темы, да согласен. Вот и еще спасибо, за резину даже как то вылетело из головы, тоже экономия будет на хранении

Про расширение квартиры - читайте пост Уну. Кладовка не для этого. Она именно для того, что нужно, но в квартире держать не комфортно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:19

  airmax78 написав:
  Hotab написав:airmax78 , Макс, будет дешеветь, не? Вам одному верю)

Как обычно: гуано будет дешеветь, хорошее - нет. Если подешевело хорошее - значит не очень-то оно и хорошее было.


Чикаго без ремонта по 2к, НЛ со средним ремонтом по 2,4к, НЛ с хорошим ремонтом по 2,7к - это мартовские докризисные цены? Ты уверен?

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Востаннє редагувалось zРадио в Суб 04 лип, 2020 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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