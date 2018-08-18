Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
как альтернатива, трезво посмотреть на весь этот хлам и выкинуть его к ебеням
он еще не прошел чистилище, я так не могу) Допустим, кладовка 100к, аренда ячейки 1-2к, итого окупаемость 4-8 лет. В нагрузку идет экономия времени на езду к складу и комфорт, взял и вынес лишнее за 5мин. А вообще при наличии 1+ детей я не представляю себе как жить без кладовки (санки/лижи/велики)
как альтернатива, трезво посмотреть на весь этот хлам и выкинуть его к ебеням
он еще не прошел чистилище, я так не могу) Допустим, кладовка 100к, аренда ячейки 1-2к, итого окупаемость 4-8 лет. В нагрузку идет экономия времени на езду к складу и комфорт, взял и вынес лишнее за 5мин. А вообще при наличии 1+ детей я не представляю себе как жить без кладовки (санки/лижи/велики)
100к за сколько метров? И сколько обслуживание кладовки в месяц?
airmax78 написав:Допустим, кладовка 100к 100к за сколько метров? И сколько обслуживание кладовки в месяц?
обсл порядка до 100грн, площ либо 7м2 внизу, либо 3.5 на этаже.
7 м2 в паркинге? Кладовка на этаже, имхо, не нужна. Для меня основной смысл кладовки: хранить колеса, велосипеды, багажники. Короче, там большая часть вещей связана с автомобилем либо это велосипеды. Зачем мне это все переть на этаж, а потом обратно в чистом лифте, через чистые красивые мопы?
airmax78 написав:7 м2 в паркинге? Кладовка на этаже, имхо, не нужна.
да, паркинг. Я больше склонялся к этажной, парадигма все таки расширение площади квартиры, а не схрон для вещей по пути на мусорку. В смысле автомобильной темы, да согласен. Вот и еще спасибо, за резину даже как то вылетело из головы, тоже экономия будет на хранении
airmax78 написав:7 м2 в паркинге? Кладовка на этаже, имхо, не нужна.
да, паркинг. Я больше склонялся к этажной, парадигма все таки расширение площади квартиры, а не схрон для вещей по пути на мусорку. В смысле автомобильной темы, да согласен. Вот и еще спасибо, за резину даже как то вылетело из головы, тоже экономия будет на хранении
Про расширение квартиры - читайте пост Уну. Кладовка не для этого. Она именно для того, что нужно, но в квартире держать не комфортно.