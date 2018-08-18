|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 лип, 2020 21:19
airmax78 написав:
Про расширение квартиры - читайте пост Уну. Кладовка не для этого. Она именно для того, что нужно, но в квартире держать не комфортно.
Понял) так и передам жене) всем спасибо
-
Diego
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 14.01.15
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 лип, 2020 21:37
Это классические заманухи. Хотя из хорошего там только Чикага.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35185
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 869 раз.
- Подякували: 4129 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 04 лип, 2020 22:00
Diego написав: airmax78 написав:
7 м2 в паркинге? Кладовка на этаже, имхо, не нужна.
да, паркинг. Я больше склонялся к этажной, парадигма все таки расширение площади квартиры, а не схрон для вещей по пути на мусорку. В смысле автомобильной темы, да согласен. Вот и еще спасибо, за резину даже как то вылетело из головы, тоже экономия будет на хранении
будь проклят тот день когда я послушался му*** который посоветовал мне купить второй комплект дисков для зимней резины. Если 16 радиус ещё хоть как то поднимается то 17 уже ж***.
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21264
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 369 раз.
- Подякували: 538 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18655
|3062780
|
Суб 04 лип, 2020 15:32
Loft
|
|466
|198558
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14123
|
|