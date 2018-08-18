Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:7 м2 в паркинге? Кладовка на этаже, имхо, не нужна.
да, паркинг. Я больше склонялся к этажной, парадигма все таки расширение площади квартиры, а не схрон для вещей по пути на мусорку. В смысле автомобильной темы, да согласен. Вот и еще спасибо, за резину даже как то вылетело из головы, тоже экономия будет на хранении
будь проклят тот день когда я послушался му*** который посоветовал мне купить второй комплект дисков для зимней резины. Если 16 радиус ещё хоть как то поднимается то 17 уже ж***.
Damien написав:Лендлорд - заведомо неправильно. Сдают не землю, а жилье
Это вы так думаете. И это заблуждение уже не первый раз гуляет на ветке. A landlord is the owner of a house, apartment, condominium, land, or real estate which is rented or leased to an individual or business Материал закрепили и к нему больше не возвращаемся
На сайте используют слово не LАNDLORD, а русско/украиноязычную версию слова - ЛЕНДЛОРД, которое имеет другое значение, связанное только с землей. https://uk.wikipedia.org/wiki/Лендлорд
Damien написав:Лендлорд - заведомо неправильно. Сдают не землю, а жилье
Это вы так думаете. И это заблуждение уже не первый раз гуляет на ветке. A landlord is the owner of a house, apartment, condominium, land, or real estate which is rented or leased to an individual or business Материал закрепили и к нему больше не возвращаемся
На сайте используют слово не LАNDLORD, а русско/украиноязычную версию слова - ЛЕНДЛОРД, которое имеет другое значение, связанное только с землей. https://uk.wikipedia.org/wiki/Лендлорд
Это классические заманухи. Хотя из хорошего там только Чикага.
Ну естественно - что б ты еще ответил... все, что показывает снижение цен - замануха, и никак иначе. Отмечу при этом, что в марте и заманухи были не такие щедрые Так что, как ни крути, а проблемы со спросом - на лицо. Даже в "хорошем" сегменте. В "нехорошем" вроде круш и патриотик - уже фактическое падение на 10%