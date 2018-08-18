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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4645464646474648

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 123
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
28%
35
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
7%
8
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 00:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пользуюсь кладовкой и в паркинге и на этаже. В паркинге нужна без вариантов, а на этаже - если нет отдельной гардеробной в квартире для всякого хлама - тоже удобно. Из последнего: заказал на Розетке по скидке 4 ящика вина - привезли прямо домой, поставил в кладовку и не нужно постоянно бегать в магазин. И так со всем - всего много закупаю, есть куда ставить, это удобно!

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Loft
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 01:28

  Loft написав:Пользуюсь кладовкой и в паркинге и на этаже. В паркинге нужна без вариантов, а на этаже - если нет отдельной гардеробной в квартире для всякого хлама - тоже удобно. Из последнего: заказал на Розетке по скидке 4 ящика вина - привезли прямо домой, поставил в кладовку и не нужно постоянно бегать в магазин. И так со всем - всего много закупаю, есть куда ставить, это удобно!

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для хранения хорошего вина обычно используется специальный холодильник, "шмурдяк" конечно может пожить и в кладовке)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 01:48

  Прохожий написав:
  Loft написав:Пользуюсь кладовкой и в паркинге и на этаже. В паркинге нужна без вариантов, а на этаже - если нет отдельной гардеробной в квартире для всякого хлама - тоже удобно. Из последнего: заказал на Розетке по скидке 4 ящика вина - привезли прямо домой, поставил в кладовку и не нужно постоянно бегать в магазин. И так со всем - всего много закупаю, есть куда ставить, это удобно!

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для хранения хорошего вина обычно используется специальный холодильник, "шмурдяк" конечно может пожить и в кладовке)

Погреб )))
stm
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  stm написав:Погреб )))


винный шкаф
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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  #<1 ... 4645464646474648
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