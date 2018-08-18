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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 лип, 2020 00:31
Пользуюсь кладовкой и в паркинге и на этаже. В паркинге нужна без вариантов, а на этаже - если нет отдельной гардеробной в квартире для всякого хлама - тоже удобно. Из последнего: заказал на Розетке по скидке 4 ящика вина - привезли прямо домой, поставил в кладовку и не нужно постоянно бегать в магазин. И так со всем - всего много закупаю, есть куда ставить, это удобно!
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Сетевая гигиена: не переходить на личности
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Loft
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Додано: Нед 05 лип, 2020 01:28
Loft написав:
Пользуюсь кладовкой и в паркинге и на этаже. В паркинге нужна без вариантов, а на этаже - если нет отдельной гардеробной в квартире для всякого хлама - тоже удобно. Из последнего: заказал на Розетке по скидке 4 ящика вина - привезли прямо домой, поставил в кладовку
и не нужно постоянно бегать в магазин. И так со всем - всего много закупаю, есть куда ставить, это удобно!
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для хранения хорошего вина обычно используется специальный холодильник, "шмурдяк" конечно может пожить и в кладовке)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Прохожий
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Додано: Нед 05 лип, 2020 01:48
Прохожий написав: Loft написав:
Пользуюсь кладовкой и в паркинге и на этаже. В паркинге нужна без вариантов, а на этаже - если нет отдельной гардеробной в квартире для всякого хлама - тоже удобно. Из последнего: заказал на Розетке по скидке 4 ящика вина - привезли прямо домой, поставил в кладовку
и не нужно постоянно бегать в магазин. И так со всем - всего много закупаю, есть куда ставить, это удобно!
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для хранения хорошего вина обычно используется специальный холодильник, "шмурдяк" конечно может пожить и в кладовке)
Погреб )))
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stm
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Додано: Нед 05 лип, 2020 02:06
stm написав:
Погреб )))
винный шкаф
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 05 лип, 2020 06:32
Loft написав:
заказал на Розетке по скидке 4 ящика вина
вино из розетки, куда мир катится... надеюсь хотя бы грузинское?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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vitaliian
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