Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Пользуюсь кладовкой и в паркинге и на этаже. В паркинге нужна без вариантов, а на этаже - если нет отдельной гардеробной в квартире для всякого хлама - тоже удобно. Из последнего: заказал на Розетке по скидке 4 ящика вина - привезли прямо домой, поставил в кладовку и не нужно постоянно бегать в магазин. И так со всем - всего много закупаю, есть куда ставить, это удобно!
Loft написав:Пользуюсь кладовкой и в паркинге и на этаже. В паркинге нужна без вариантов, а на этаже - если нет отдельной гардеробной в квартире для всякого хлама - тоже удобно. Из последнего: заказал на Розетке по скидке 4 ящика вина - привезли прямо домой, поставил в кладовку и не нужно постоянно бегать в магазин. И так со всем - всего много закупаю, есть куда ставить, это удобно!
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для хранения хорошего вина обычно используется специальный холодильник, "шмурдяк" конечно может пожить и в кладовке)
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Loft написав:Пользуюсь кладовкой и в паркинге и на этаже. В паркинге нужна без вариантов, а на этаже - если нет отдельной гардеробной в квартире для всякого хлама - тоже удобно. Из последнего: заказал на Розетке по скидке 4 ящика вина - привезли прямо домой, поставил в кладовку и не нужно постоянно бегать в магазин. И так со всем - всего много закупаю, есть куда ставить, это удобно!
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
для хранения хорошего вина обычно используется специальный холодильник, "шмурдяк" конечно может пожить и в кладовке)
Vlad442 написав:Полуркуожоп с достаточным для выполнения работы инструментом на заказы с заработком в 1 тыс грн в день уже не хочет ехать. Сегодня позвонили отказались. Работы на 3 часа одному человеку плюс разгрузиться-загрузиться. Стоимость необходимого инструмента начального уровня около 10 тыс гривен.
В Киеве экономка (уборка, стирка и куховарство) оценивает свою работу в 1000 грн., под Киевом садовник. Определяйся с количеством дней в неделю и нанимай. Экономку обычно берут на 2-3 дня в неделю, садовника на 1-2 дня. Если у них получается по 20 рабочих дней, то соответственно и такая з/п. А есть еще и беби-ситтеры и гувернанты. Тоже нормально. У меня свободный английский, отличный педагог, широкий кругозор - такие как я гувернанты сейчас в Киеве для балбесов $2-3 тыщи в месяц.
Я недарма розтовкмачував різним фруктам, що добре заробляє саме персонал, обслуговуючий укро-їліту: повії, шофери, гувернантки, няньки , окремі категорії будівельників т.п. Може бути 1500-2000 дол/міс Це і є представники Києва Реуса-Фейслеса.
Звичайні шофери, няньки, повії - отримують 500-1000 дол/міс. Хоч навіть вони будуть працювати 6 днів на тиждень по 12 годин.
Якого **а пропадає це повідомлення? Треба ж провести межу між Києвом Реуса-Фейслеса і звичайним Києвом.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців