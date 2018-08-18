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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4646464746484649

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 123
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
28%
35
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
7%
8
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 08:53

  vitaliian написав:
  flyman написав:а тьолочок можна на розетці замовити?
как ни странно да https://rozetka.com.ua/lappetit_4820021 ... p57407655/


Хто про що... :lol:
Флай, т.олочки з розетки виведуть тебе в буджетний дехфіцит на 2-3 роки. Краще не треба!
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 09:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Флай, злови чарівного рака, як у цьому кліпі і будеш мати все! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 09:51

Ексклюзивне відео від Ковбаски)))

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 10:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да, в винном магазине все прямо с винного шкафа и покупают... А по Розетке - вы отстали от жизни. Посмотрите их ассортимент

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  #<1 ... 4646464746484649
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