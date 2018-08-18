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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 лип, 2020 10:33
Hotab написав:flyman
, это ты рекомендуешь, или возмущаешься, как я посмел тебе такую маленькую предложить?
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Нед 05 лип, 2020 10:38
airmax78 написав:
Неужели долярек - это и есть среднестатистический украинец?
а вас это удивляет?
после того как "форумчанинами року" на "финансовом форуме" последовательно становились вкладчик и зззз?
их иконостасы говорят тока об одном - они говорят то, шо "среднестатистический украинец" желает услышать
увы и ах, но это и есть реальность
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 10:41
flyman написав: vitaliian написав: Loft написав:
заказал на Розетке по скидке 4 ящика вина
вино из розетки, куда мир катится... надеюсь хотя бы грузинское?
а тьолочок можна на розетці замовити?
можно но дорого
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Додано: Нед 05 лип, 2020 10:47
Loft написав:
А по Розетке - вы отстали от жизни. Посмотрите их ассортимент
в советское базары были на стадионах, там тоже всё на свете продавали) розетка интернет аналог такого стадион-маркета. Я не говорю что это хорошо или плохо, просто такая аналогия напрашивается.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 05 лип, 2020 10:50, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, ib_investor
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Додано: Нед 05 лип, 2020 10:50
vitaliian написав: Loft написав:
А по Розетке - вы отстали от жизни. Посмотрите их ассортимент
в советское базары были на стадионах, там тоже всё на свете продавали) розетка интернет вариант такого стадион-маркета. Я не говорю что это хорошо или плохо, просто такая аналогия напрашивается.
Ви вважаєте, що будь-які аналогії, що виникають у Вашій голові, варто постити на цій гілці форуму?
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Додано: Нед 05 лип, 2020 10:52
ib_investor написав:
Ви вважаєте, що будь-які аналогії, що виникають у Вашій голові, варто постити на цій гілці форуму?
понятие инвестор на этой ветке - диагноз. Извините но ваше мнение мне неинтересно.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, ib_investor
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Додано: Нед 05 лип, 2020 10:57
vitaliian написав: ib_investor написав:
Ви вважаєте, що будь-які аналогії, що виникають у Вашій голові, варто постити на цій гілці форуму?
не читай мои сообщения, умник.
Так це давно треба було зробити. Флуд і єресь, більше нічого. Повний нуль.
Бувай здоровий, любитель аналогій.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 11:04
в контексте воскресного флуда вставлю и свои 5коп)
вчера закрыта сделка по продаже 3к 65м2 на ЛУ, у продавана на руках 128,5куе
видовая, вид на ДХ и Скайлайн)
состояние под финишную отделку
снесены все не несущие стены, с несущих снята штукатурка до кирпича, снята стяжка(вывезено 2 КАМАЗа строймусора)
перепланирована в студио 25м2 + 2 спальни
сделана маячная штукатурка и залита стяжка
заменены окна, вся инженерия новая, заложены трассы под кондиционеры, в зоне кухни и су положен теплый пол
как то так...
надеюсь Модераторы на потрут за оффтоп)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 05 лип, 2020 11:13
Damien написав:
Согласен полностью, ну не должно быть такого, чтоб кондуктор трамвая или медсестра имели возможность покупать недвижимость(а если могут недвижимость, то хороший авто+ канары - это как само собой разумеющееся, поскольку дешевле). Потому как тогда все захотят быть кондукторами и никто не захочет идти на тяжелый физический труд(бетон на жаре мешать), никто не захочет идти на опасную работу(промышленное скалолазание, шахтеры), никто не захочет идти на ответственную работу, тем более чтоб на нее попасть - нужно долго учиться. А зачем, если можно покататься кондуктором, ни за что не отвечая, не рискуя, не напрягаясь и не имея никаких знаний?? Это мы проходили при СССР, где алкашей и прочий сброд за уши вытягивали на некий уровень и полный дурак зарабатывал 120руб, а инженер с образованием - 160руб. И оба они по итогу имели квартиру от государства, пусть крайне низкого качества, но имели. И только единицы, которые были из властей( и лица к ним по разным причинам приближенные) были в шоколаде, с просторными квартирами, дачами и хорошими автомобилями.
Вся история человечества построена на эволюции, кто мог замочить мамонта - жил хорошо, плодил детей, которые из-за генов тоже были сильные и тоже могли замочить мамонта. А те, кто не мог - влачили жалкое существование и размножались меньше или вообще не доживали до этого момента, что по итогу давало положительный эффект для развития человечества. Вывод из законов эволюции один: хочешь жить - пытайся быть лучше, чем серая масса
Весь капитализм построен точно так же, на этих же принципах, что дает непрерывные толчки для развития, развития, развития. И только в "стране развитого социализма" пытались идти наперекор природе. Как эта страна жила и чем закончила, почти все из нас видели
у любой системы есть нерешаемые проблемы, по сути иногда эти проблемы бредовые. раздача квартир - одно из бредовых следствий т.к. раздача по определению коррупционна в том или ином виде.
но я не согласен с вами в любви к "капитализму". это такая же неэффективная, экстенсивная и туповатая система, конец которой близок.
но для меня совок лучше капитализма по 1 простой причине (при всех его минусах, которые можно устать перечислять) - это условно равные условия на старте для всех. да, конечный совок извратил и это тоже, но кто тут на форуме не получил нормальное среднее образование? и чьи шансы были явно ниже на старте? большая часть нашей элиты (уж какая есть) это дети рабочих и крестьян или их следующее поколение (30 лет все таки прошло).
конечно, не без исключений, но...
еще лет 20 и такая дискуссия будет невозможна - просто не с кем будет это обсуждать.
социальные лифты умерли с приходом капитализма.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 11:15
vitaliian написав:
понятие инвестор на этой ветке - диагноз
ib_investor написав:
Ви вважаєте, що будь-які аналогії, що виникають у Вашій голові, варто постити на цій гілці форуму?
. Извините но ваше мнение мне неинтересно.
та забаньте уже это чудо на этой ветке бл!!!!
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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