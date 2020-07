Додано: Нед 05 лип, 2020 10:38

airmax78 написав: Неужели долярек - это и есть среднестатистический украинец? Неужели долярек - это и есть среднестатистический украинец?



а вас это удивляет?

после того как "форумчанинами року" на "финансовом форуме" последовательно становились вкладчик и зззз?

их иконостасы говорят тока об одном - они говорят то, шо "среднестатистический украинец" желает услышать

увы и ах, но это и есть реальность а вас это удивляет?после того как "форумчанинами року" на "финансовом форуме" последовательно становились вкладчик и зззз?их иконостасы говорят тока об одном - они говорят то, шо "среднестатистический украинец" желает услышатьувы и ах, но это и есть реальность

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.