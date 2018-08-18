Damien написав:

Согласен полностью, ну не должно быть такого, чтоб кондуктор трамвая или медсестра имели возможность покупать недвижимость(а если могут недвижимость, то хороший авто+ канары - это как само собой разумеющееся, поскольку дешевле). Потому как тогда все захотят быть кондукторами и никто не захочет идти на тяжелый физический труд(бетон на жаре мешать), никто не захочет идти на опасную работу(промышленное скалолазание, шахтеры), никто не захочет идти на ответственную работу, тем более чтоб на нее попасть - нужно долго учиться. А зачем, если можно покататься кондуктором, ни за что не отвечая, не рискуя, не напрягаясь и не имея никаких знаний?? Это мы проходили при СССР, где алкашей и прочий сброд за уши вытягивали на некий уровень и полный дурак зарабатывал 120руб, а инженер с образованием - 160руб. И оба они по итогу имели квартиру от государства, пусть крайне низкого качества, но имели. И только единицы, которые были из властей( и лица к ним по разным причинам приближенные) были в шоколаде, с просторными квартирами, дачами и хорошими автомобилями.Вся история человечества построена на эволюции, кто мог замочить мамонта - жил хорошо, плодил детей, которые из-за генов тоже были сильные и тоже могли замочить мамонта. А те, кто не мог - влачили жалкое существование и размножались меньше или вообще не доживали до этого момента, что по итогу давало положительный эффект для развития человечества. Вывод из законов эволюции один: хочешь жить - пытайся быть лучше, чем серая массаВесь капитализм построен точно так же, на этих же принципах, что дает непрерывные толчки для развития, развития, развития. И только в "стране развитого социализма" пытались идти наперекор природе. Как эта страна жила и чем закончила, почти все из нас видели