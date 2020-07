Додано: Нед 05 лип, 2020 11:20

Прохожий написав: и это пишет человек который в совке не жил

в 1991м еще практически в полный рост проходил под столом)

да, ковид головного мозга налицо(е) и это пишет человек который в совке не жилв 1991м еще практически в полный рост проходил под столом)да, ковид головного мозга налицо(е)



один - ко-фаундер айти-проекта и при этом адепт шария

другой с беспорядочным потоком сознания и кучей комплексов ставит на ветке о недвиге диагнозы инвесторам

остальные "безденежные доны"(с) им неистово плюсуют

остановите землю плз - я сойду один - ко-фаундер айти-проекта и при этом адепт шариядругой с беспорядочным потоком сознания и кучей комплексов ставит на ветке о недвиге диагнозы инвесторамостальные "безденежные доны"(с) им неистово плюсуютостановите землю плз - я сойду

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.