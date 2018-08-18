|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 05 лип, 2020 11:17
jj1981ua написав:но для меня совок лучше капитализма
по 1 простой причине (при всех его минусах, которые можно устать перечислять) - это условно равные условия на старте для всех. да, конечный совок извратил и это тоже, но кто тут на форуме не получил нормальное среднее образование? и чьи шансы были явно ниже на старте? большая часть нашей элиты (уж какая есть) это дети рабочих и крестьян или их следующее поколение (30 лет все таки прошло).
конечно, не без исключений, но...
еще лет 20 и такая дискуссия будет невозможна - просто не с кем будет это обсуждать.социальные лифты умерли с приходом капитализма
.
и это пишет человек который в совке не жил
в 1991м еще практически в полный рост проходил под столом)
да, ковид головного мозга налицо(е)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11591
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 527 раз.
- Подякували: 1155 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 05 лип, 2020 11:17
Frant написав:
Я недарма розтовкмачував різним фруктам, що добре заробляє саме персонал, обслуговуючий укро-їліту: повії, шофери, гувернантки, няньки , окремі категорії будівельників т.п. Може бути 1500-2000 дол/міс
Це і є представники Києва Реуса-Фейслеса.
Звичайні шофери, няньки, повії - отримують 500-1000 дол/міс. Хоч навіть вони будуть працювати 6 днів на тиждень по 12 годин.
Якого **а пропадає це повідомлення?
Треба ж провести межу між Києвом Реуса-Фейслеса і звичайним Києвом.
так и есть. повар одного оч известного полуолигарха получает 50-60 т грн в мес, работает неделя через неделю (т.е. в паре еще с 1 человеком).
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 лип, 2020 11:19
Прохожий написав: jj1981ua написав:но для меня совок лучше капитализма
по 1 простой причине (при всех его минусах, которые можно устать перечислять) - это условно равные условия на старте для всех. да, конечный совок извратил и это тоже, но кто тут на форуме не получил нормальное среднее образование? и чьи шансы были явно ниже на старте? большая часть нашей элиты (уж какая есть) это дети рабочих и крестьян или их следующее поколение (30 лет все таки прошло).
конечно, не без исключений, но...
еще лет 20 и такая дискуссия будет невозможна - просто не с кем будет это обсуждать.социальные лифты умерли с приходом капитализма
.
и это пишет человек который в совке не жил
в 1991м еще практически в полный рост проходил под столом)
да, ковид головного мозга налицо(е)
я про это и пишу. мне было 10 когда упал совок и я еще получил по сути советское образование. а те кто помоложе и больше слушали о том, как прекрасен капитализм, тут несут часто откровенный бред. матчасть страдает.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 лип, 2020 11:20
Прохожий написав:
и это пишет человек который в совке не жил
в 1991м еще практически в полный рост проходил под столом)
да, ковид головного мозга налицо(е)
один - ко-фаундер айти-проекта и при этом адепт шария
другой с беспорядочным потоком сознания и кучей комплексов ставит на ветке о недвиге диагнозы инвесторам
остальные "безденежные доны"(с) им неистово плюсуют
остановите землю плз - я сойду
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7720
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 823 раз.
- Подякували: 1270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 лип, 2020 11:26
kingkongovets написав: Прохожий написав:
и это пишет человек который в совке не жил
в 1991м еще практически в полный рост проходил под столом)
да, ковид головного мозга налицо(е)
один - ко-фаундер айти-проекта и при этом адепт шария
другой с беспорядочным потоком сознания и кучей комплексов ставит на ветке о недвиге диагнозы инвесторам
остальные "безденежные доны"(с) им неистово плюсуют
остановите землю плз - я сойду
+1
"Остановите самолет я выйду"(с)Аукцион
)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11591
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 527 раз.
- Подякували: 1155 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 05 лип, 2020 11:27
kingkongovets написав: Прохожий написав:
и это пишет человек который в совке не жил
в 1991м еще практически в полный рост проходил под столом)
да, ковид головного мозга налицо(е)
один - ко-фаундер айти-проекта и при этом адепт шария
другой с беспорядочным потоком сознания и кучей комплексов ставит на ветке о недвиге диагнозы инвесторам
остальные "безденежные доны"(с) им неистово плюсуют
остановите землю плз - я сойду
иди, иди. и без тебя тут хватает бредоносцев.
а я видимо 1-й? я вообще полит блоги не смотрю и шарика в т.ч.
я понимаю, что ущербное нутро (себя же не обманешь) говорит о том, что если цены вниз - жизни ппц. случано чудо влезло в пузырь и теперь смело ратует за вечный дорожай. а иначе придется идти работать
но таки придется
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 лип, 2020 11:29
flyman написав: ib_investor написав:
Хочу звернутись до модераторів.
Довго ще цей чоловік буде тут лохотрони проштовхувати?
На кожній ж гілці відмітився.
Вам самим не набридло дивитися?
за кожне "бебе" Долярчику лічно Фейслес обіцяв кожного разу в два рази довший бан
1) А де там на відео закликають вкладатись? Там просто кажуть ВЕРНІТЬ НАШІ ГРОШІ!
2) Хотів всім підняти настрій про Ковбаску, а ви всі щось такі злі?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8206
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 523 раз.
- Подякували: 542 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 лип, 2020 11:31
jj1981ua написав:
я вообще полит блоги не смотрю и шарика в т.ч
.
"никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу"(с)
вам как совкодрочеру должна быть хорошо знакома эта фраза)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11591
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 527 раз.
- Подякували: 1155 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 05 лип, 2020 11:31
kingkongovets написав: Прохожий написав:
и это пишет человек который в совке не жил
в 1991м еще практически в полный рост проходил под столом)
да, ковид головного мозга налицо(е)
один - ко-фаундер айти-проекта и при этом адепт шария
другой с беспорядочным потоком сознания и кучей комплексов ставит на ветке о недвиге диагнозы инвесторам
остальные "безденежные доны"(с) им неистово плюсуют
остановите землю плз - я сойду
в школоло канікули,
треба чимось зайнятися мамкіним інвесторам і оналітєгам, не тільки надувних тьолок з Розетки/Аліекспреса тягати
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 05 лип, 2020 11:32, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20166
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1120 раз.
- Подякували: 1397 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 05 лип, 2020 11:31
Я не закликаю вкладатись в бі-ту-бі, я навпаки натякаю/кажу НЕ НЕСІТЬ ГРОШІ В В2В!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8206
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 523 раз.
- Подякували: 542 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18656
|3063224
|
Суб 04 лип, 2020 23:50
Bolt
|
|466
|198567
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14127
|
|