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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 46494650465146524653>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 123
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
28%
35
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
7%
8
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jj1981ua написав:но для меня совок лучше капитализма по 1 простой причине (при всех его минусах, которые можно устать перечислять) - это условно равные условия на старте для всех. да, конечный совок извратил и это тоже, но кто тут на форуме не получил нормальное среднее образование? и чьи шансы были явно ниже на старте? большая часть нашей элиты (уж какая есть) это дети рабочих и крестьян или их следующее поколение (30 лет все таки прошло).
конечно, не без исключений, но...
еще лет 20 и такая дискуссия будет невозможна - просто не с кем будет это обсуждать.
социальные лифты умерли с приходом капитализма.

и это пишет человек который в совке не жил
в 1991м еще практически в полный рост проходил под столом)
да, ковид головного мозга налицо(е) :evil:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:17

  Frant написав:Я недарма розтовкмачував різним фруктам, що добре заробляє саме персонал, обслуговуючий укро-їліту: повії, шофери, гувернантки, няньки , окремі категорії будівельників т.п. Може бути 1500-2000 дол/міс
Це і є представники Києва Реуса-Фейслеса.

Звичайні шофери, няньки, повії - отримують 500-1000 дол/міс. Хоч навіть вони будуть працювати 6 днів на тиждень по 12 годин.

Якого **а пропадає це повідомлення?
Треба ж провести межу між Києвом Реуса-Фейслеса і звичайним Києвом.

так и есть. повар одного оч известного полуолигарха получает 50-60 т грн в мес, работает неделя через неделю (т.е. в паре еще с 1 человеком).
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:19

      Прохожий написав:
      jj1981ua написав:но для меня совок лучше капитализма по 1 простой причине (при всех его минусах, которые можно устать перечислять) - это условно равные условия на старте для всех. да, конечный совок извратил и это тоже, но кто тут на форуме не получил нормальное среднее образование? и чьи шансы были явно ниже на старте? большая часть нашей элиты (уж какая есть) это дети рабочих и крестьян или их следующее поколение (30 лет все таки прошло).
    конечно, не без исключений, но...
    еще лет 20 и такая дискуссия будет невозможна - просто не с кем будет это обсуждать.
    социальные лифты умерли с приходом капитализма.

    и это пишет человек который в совке не жил
    в 1991м еще практически в полный рост проходил под столом)
    да, ковид головного мозга налицо(е) :evil:

    я про это и пишу. мне было 10 когда упал совок и я еще получил по сути советское образование. а те кто помоложе и больше слушали о том, как прекрасен капитализм, тут несут часто откровенный бред. матчасть страдает.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:20

        Прохожий написав:и это пишет человек который в совке не жил
      в 1991м еще практически в полный рост проходил под столом)
      да, ковид головного мозга налицо(е) :evil:


      один - ко-фаундер айти-проекта и при этом адепт шария
      другой с беспорядочным потоком сознания и кучей комплексов ставит на ветке о недвиге диагнозы инвесторам
      остальные "безденежные доны"(с) им неистово плюсуют
      остановите землю плз - я сойду
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      Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:26

        kingkongovets написав:
        Прохожий написав:и это пишет человек который в совке не жил
      в 1991м еще практически в полный рост проходил под столом)
      да, ковид головного мозга налицо(е) :evil:


      один - ко-фаундер айти-проекта и при этом адепт шария
      другой с беспорядочным потоком сознания и кучей комплексов ставит на ветке о недвиге диагнозы инвесторам
      остальные "безденежные доны"(с) им неистово плюсуют
      остановите землю плз - я сойду

      +1
      "Остановите самолет я выйду"(с)Аукцион
      )
      "Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
      "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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      Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:27

        kingkongovets написав:
        Прохожий написав:и это пишет человек который в совке не жил
      в 1991м еще практически в полный рост проходил под столом)
      да, ковид головного мозга налицо(е) :evil:


      один - ко-фаундер айти-проекта и при этом адепт шария
      другой с беспорядочным потоком сознания и кучей комплексов ставит на ветке о недвиге диагнозы инвесторам
      остальные "безденежные доны"(с) им неистово плюсуют
      остановите землю плз - я сойду

      иди, иди. и без тебя тут хватает бредоносцев.
      а я видимо 1-й? я вообще полит блоги не смотрю и шарика в т.ч.
      я понимаю, что ущербное нутро (себя же не обманешь) говорит о том, что если цены вниз - жизни ппц. случано чудо влезло в пузырь и теперь смело ратует за вечный дорожай. а иначе придется идти работать :D но таки придется
        один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
        надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
        jj1981ua
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        Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:29

          flyman написав:
          ib_investor написав:Хочу звернутись до модераторів.
        Довго ще цей чоловік буде тут лохотрони проштовхувати?
        На кожній ж гілці відмітився.
        Вам самим не набридло дивитися?


        за кожне "бебе" Долярчику лічно Фейслес обіцяв кожного разу в два рази довший бан

        1) А де там на відео закликають вкладатись? Там просто кажуть ВЕРНІТЬ НАШІ ГРОШІ! :mrgreen:
        2) Хотів всім підняти настрій про Ковбаску, а ви всі щось такі злі? :mrgreen:
        ...я ще три роки тому написав це:
        ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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        Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:31

        Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

          jj1981ua написав:я вообще полит блоги не смотрю и шарика в т.ч.

        "никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу"(с)

        вам как совкодрочеру должна быть хорошо знакома эта фраза)
        "Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
        "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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        Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:31

          kingkongovets написав:
          Прохожий написав:и это пишет человек который в совке не жил
        в 1991м еще практически в полный рост проходил под столом)
        да, ковид головного мозга налицо(е) :evil:


        один - ко-фаундер айти-проекта и при этом адепт шария
        другой с беспорядочным потоком сознания и кучей комплексов ставит на ветке о недвиге диагнозы инвесторам
        остальные "безденежные доны"(с) им неистово плюсуют
        остановите землю плз - я сойду

        в школоло канікули,
        треба чимось зайнятися мамкіним інвесторам і оналітєгам, не тільки надувних тьолок з Розетки/Аліекспреса тягати
        Востаннє редагувалось flyman в Нед 05 лип, 2020 11:32, всього редагувалось 1 раз.
        https://fi202x.blogspot.com/
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        Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:31

        Для модераторів!!!

        Я не закликаю вкладатись в бі-ту-бі, я навпаки натякаю/кажу НЕ НЕСІТЬ ГРОШІ В В2В!!!
        ...я ще три роки тому написав це:
        ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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