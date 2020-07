Додано: Нед 05 лип, 2020 11:40

jj1981ua написав: иди, иди. и без тебя тут хватает бредоносцев.

а я видимо 1-й? я вообще полит блоги не смотрю и шарика в т.ч.

я понимаю, что ущербное нутро (себя же не обманешь) говорит о том, что если цены вниз - жизни ппц. случано чудо влезло в пузырь и теперь смело ратует за вечный дорожай. а иначе придется идти работать но таки придется иди, иди. и без тебя тут хватает бредоносцев.а я видимо 1-й? я вообще полит блоги не смотрю и шарика в т.ч.я понимаю, что ущербное нутро (себя же не обманешь) говорит о том, что если цены вниз - жизни ппц. случано чудо влезло в пузырь и теперь смело ратует за вечный дорожай. а иначе придется идти работатьно таки придется



бред тутстабильно несут как раз те, кто не являтся игроком на кржн - так уж исторически сложилось

и да - у меня они вызывают презрение и брезгливость и не вижу повода этого скрывать

точно так же выглядел бы и я, если бы пришел умничать на айти-форум с идеей об ущербности этого бизнеса

кстати меня всегда интересовало почему лузеры и нищеброды приходят на ветку о недвиге проклинать рылов, лендлордов, шаромыг-застройщиков, барыг- коррупционеров и взагали несправедливость мира, мешающих им жить и покупать нашару недвигу, а не тусят на проф ресурсах чтобы повышать свою квалификацию и искать новые места для работы и проф реализации

но то вже таке бред тутстабильно несут как раз те, кто не являтся игроком на кржн - так уж исторически сложилосьи да - у меня они вызывают презрение и брезгливость и не вижу повода этого скрыватьточно так же выглядел бы и я, если бы пришел умничать на айти-форум с идеей об ущербности этого бизнесакстати меня всегда интересовало почему лузеры и нищеброды приходят на ветку о недвиге проклинать рылов, лендлордов, шаромыг-застройщиков, барыг- коррупционеров и взагали несправедливость мира, мешающих им жить и покупать нашару недвигу, а не тусят на проф ресурсах чтобы повышать свою квалификацию и искать новые места для работы и проф реализациино то вже таке

Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 05 лип, 2020 11:42, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.