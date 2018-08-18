Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jj1981ua написав:иди, иди. и без тебя тут хватает бредоносцев. а я видимо 1-й? я вообще полит блоги не смотрю и шарика в т.ч. я понимаю, что ущербное нутро (себя же не обманешь) говорит о том, что если цены вниз - жизни ппц. случано чудо влезло в пузырь и теперь смело ратует за вечный дорожай. а иначе придется идти работать но таки придется
бред тутстабильно несут как раз те, кто не являтся игроком на кржн - так уж исторически сложилось и да - у меня они вызывают презрение и брезгливость и не вижу повода этого скрывать точно так же выглядел бы и я, если бы пришел умничать на айти-форум с идеей об ущербности этого бизнеса кстати меня всегда интересовало почему лузеры и нищеброды приходят на ветку о недвиге проклинать рылов, лендлордов, шаромыг-застройщиков, барыг- коррупционеров и взагали несправедливость мира, мешающих им жить и покупать нашару недвигу, а не тусят на проф ресурсах чтобы повышать свою квалификацию и искать новые места для работы и проф реализации но то вже таке
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 05 лип, 2020 11:42, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Долярчик написав:Я не закликаю вкладатись в бі-ту-бі, я навпаки натякаю/кажу НЕ НЕСІТЬ ГРОШІ В В2В!!!
це ти чи твоя жінка?
Долярчик написав:
Я ж там написав, що це Ковбаска Уну і Трібека в курсі
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Loft написав:заказал на Розетке по скидке 4 ящика вина
вино из розетки, куда мир катится... надеюсь хотя бы грузинское?
Какая разница где покупать, в условном сільпо или на розетке. Если конечно вы предпочитаете вино от 500 евро, то желательно в специализированых местах приобретать, с толковыми сомелье. Но что то мне подсказывает, что это не так.
На розетке иногда отличная цена. Обычно приобретаю там barton&guestier. Цена куда дешевле, чем в маркетах.
Frant написав:Я недарма розтовкмачував різним фруктам, що добре заробляє саме персонал, обслуговуючий укро-їліту: повії, шофери, гувернантки, няньки , окремі категорії будівельників т.п. Може бути 1500-2000 дол/міс Це і є представники Києва Реуса-Фейслеса.
Звичайні шофери, няньки, повії - отримують 500-1000 дол/міс. Хоч навіть вони будуть працювати 6 днів на тиждень по 12 годин.
Якого **а пропадає це повідомлення? Треба ж провести межу між Києвом Реуса-Фейслеса і звичайним Києвом.
так и есть. повар одного оч известного полуолигарха получает 50-60 т грн в мес, работает неделя через неделю (т.е. в паре еще с 1 человеком).
Ця публіка - зазвичай звичайні рукожопи. Проте вони вміють нагнутись, кивати головою і потакати олігарху))) На жаль, ці вакансії трапляють у відкритий доступ і портять статистику з причини, означеною мною вище .
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців