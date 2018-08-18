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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4650465146524653>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 123
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
28%
35
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
7%
8
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:34

  Долярчик написав:Я не закликаю вкладатись в бі-ту-бі, я навпаки натякаю/кажу НЕ НЕСІТЬ ГРОШІ В В2В!!!


це ти чи твоя жінка?
  Долярчик написав:
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:40

  jj1981ua написав:иди, иди. и без тебя тут хватает бредоносцев.
а я видимо 1-й? я вообще полит блоги не смотрю и шарика в т.ч.
я понимаю, что ущербное нутро (себя же не обманешь) говорит о том, что если цены вниз - жизни ппц. случано чудо влезло в пузырь и теперь смело ратует за вечный дорожай. а иначе придется идти работать :D но таки придется


бред тутстабильно несут как раз те, кто не являтся игроком на кржн - так уж исторически сложилось
и да - у меня они вызывают презрение и брезгливость и не вижу повода этого скрывать
точно так же выглядел бы и я, если бы пришел умничать на айти-форум с идеей об ущербности этого бизнеса
кстати меня всегда интересовало почему лузеры и нищеброды приходят на ветку о недвиге проклинать рылов, лендлордов, шаромыг-застройщиков, барыг- коррупционеров и взагали несправедливость мира, мешающих им жить и покупать нашару недвигу, а не тусят на проф ресурсах чтобы повышать свою квалификацию и искать новые места для работы и проф реализации
но то вже таке
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 05 лип, 2020 11:42, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:41

flyman
Блеянье типичной овцы
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:47

  kingkongovets написав:
  vitaliian написав:
  ib_investor написав:Ви вважаєте, що будь-які аналогії, що виникають у Вашій голові, варто постити на цій гілці форуму?
понятие инвестор на этой ветке - диагноз. Извините но ваше мнение мне неинтересно.


та забаньте уже это чудо на этой ветке бл!!!!

тебя нужно заново в школу отправлять, потом в универ.
вы слишком ограничены чтобы понять, что вы не Ынвесторы, а спекулянты (это не оскорбительное слово, просто это другое).
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:50

      flyman написав:
      Долярчик написав:Я не закликаю вкладатись в бі-ту-бі, я навпаки натякаю/кажу НЕ НЕСІТЬ ГРОШІ В В2В!!!


    це ти чи твоя жінка?
      Долярчик написав:

    Я ж там написав, що це Ковбаска :mrgreen:
    Уну і Трібека в курсі :mrgreen:
    ...я ще три роки тому написав це:
    ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
    Долярчик
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    Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:50

      Damien написав:На сайте используют слово не LАNDLORD, а русско/украиноязычную версию слова - ЛЕНДЛОРД, которое имеет другое значение, связанное только с землей.
    https://uk.wikipedia.org/wiki/Лендлорд

    Вы когда даёте ссылки, то изучите их прежде.
    Примітки:
    1. За ред. академіка АН УРСР О. С. Мельничука, «Словник іншомовних слів», м. Київ, 1985 р., стор.

    2. ↑ Значение слова «Лендлорд» в Большой Советской Энциклопедии (рос.)↑ 

    3. Значение слова «Лендлордизм» в Большой Советской Энциклопедии

    Советская энциклопедия не может ошибаться))

    И четвертое, просто моё мнение, что нужно ссылаться на англоязычную трактовку, все таки слово из их языка
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    Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:59

      vitaliian написав:
      Loft написав:заказал на Розетке по скидке 4 ящика вина
    вино из розетки, куда мир катится... надеюсь хотя бы грузинское?

    Какая разница где покупать, в условном сільпо или на розетке. Если конечно вы предпочитаете вино от 500 евро, то желательно в специализированых местах приобретать, с толковыми сомелье. Но что то мне подсказывает, что это не так.

    На розетке иногда отличная цена.
    Обычно приобретаю там barton&guestier. Цена куда дешевле, чем в маркетах.
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    Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:00

      Долярчик написав:Флай, злови чарівного рака, як у цьому кліпі і будеш мати все! :D]

    Каждый раз убеждаюсь, что тебе не больше 15ти лет
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    Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:02

      jj1981ua написав:
      Frant написав:Я недарма розтовкмачував різним фруктам, що добре заробляє саме персонал, обслуговуючий укро-їліту: повії, шофери, гувернантки, няньки , окремі категорії будівельників т.п. Може бути 1500-2000 дол/міс
    Це і є представники Києва Реуса-Фейслеса.

    Звичайні шофери, няньки, повії - отримують 500-1000 дол/міс. Хоч навіть вони будуть працювати 6 днів на тиждень по 12 годин.

    Якого **а пропадає це повідомлення?
    Треба ж провести межу між Києвом Реуса-Фейслеса і звичайним Києвом.

    так и есть. повар одного оч известного полуолигарха получает 50-60 т грн в мес, работает неделя через неделю (т.е. в паре еще с 1 человеком).

    Ця публіка - зазвичай звичайні рукожопи. Проте вони вміють нагнутись,
    кивати головою і потакати олігарху)))
    На жаль, ці вакансії трапляють у відкритий доступ і портять статистику з причини, означеною мною вище .
    Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
    Frant
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    Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:04

      hume написав:
      Долярчик написав:Флай, злови чарівного рака, як у цьому кліпі і будеш мати все! :D]

    Каждый раз убеждаюсь, что тебе не больше 15ти лет

    не физически а в плане развития)
    "Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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