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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4650465146524653

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 123
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
28%
35
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
7%
8
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:04

  kingkongovets написав:бред тутстабильно несут как раз те, кто не являтся игроком на кржн - так уж исторически сложилось
и да - у меня они вызывают презрение и брезгливость и не вижу повода этого скрывать

вот коротко все, что нужно знать о тебе - убогий, презирающий и ненавидящий всех, особенно тех, кто кажется тебе ниже тебя материально.

  kingkongovets написав:кстати меня всегда интересовало почему лузеры и нищеброды приходят на ветку о недвиге проклинать рылов, лендлордов, шаромыг-застройщиков, барыг- коррупционеров и взагали несправедливость мира, мешающих им жить и покупать нашару недвигу, а не тусят на проф ресурсах чтобы повышать свою квалификацию и искать новые места для работы и проф реализации
но то вже таке

вот то же самое - никчемное и возвышающееся.
обычно это мышление нищих и лузеров.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:06

    Модератор, прошу забанити рагульного Копійчаника з його дешевим флудом!
    Востаннє редагувалось Frant в Нед 05 лип, 2020 12:07, всього редагувалось 1 раз.
    Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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    Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:07

      Frant написав:
      jj1981ua написав:
      Frant написав:Я недарма розтовкмачував різним фруктам, що добре заробляє саме персонал, обслуговуючий укро-їліту: повії, шофери, гувернантки, няньки , окремі категорії будівельників т.п. Може бути 1500-2000 дол/міс
    Це і є представники Києва Реуса-Фейслеса.

    Звичайні шофери, няньки, повії - отримують 500-1000 дол/міс. Хоч навіть вони будуть працювати 6 днів на тиждень по 12 годин.

    Якого **а пропадає це повідомлення?
    Треба ж провести межу між Києвом Реуса-Фейслеса і звичайним Києвом.

    так и есть. повар одного оч известного полуолигарха получает 50-60 т грн в мес, работает неделя через неделю (т.е. в паре еще с 1 человеком).

    Ця публіка - зазвичай звичайні рукожопи. Проте вони вміють нагнутись,
    кивати головою і потакати олігарху)))
    На жаль, ці вакансії трапляють у відкритий доступ і портять статистику з причини, означеною мною вище .

    не готов судить обо всех, но данный конкретный человек до этой работы (а он там больше 5 лет) работал шеф-поваром в одном оч приличном ресторане и квалификация у него высокая.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:09

        kingkongovets написав:точно так же выглядел бы и я, если бы пришел умничать на айти-форум с идеей об ущербности этого бизнеса
      кстати меня всегда интересовало почему лузеры и нищеброды приходят на ветку о недвиге проклинать рылов, лендлордов, шаромыг-застройщиков, барыг- коррупционеров и взагали несправедливость мира, мешающих им жить и покупать нашару недвигу, а не тусят на проф ресурсах чтобы повышать свою квалификацию и искать новые места для работы и проф реализации
      но то вже таке


      Сравнил так сравнил (рука-лицо). В IT у наемных работников выше зарплаты, чем в строительном и арендном бизнесе - в разы, а у собственников IT-компаний доходы/капитализация выше, чем в строительном и арендном бизнесе - в десятки, сотни и даже тысячи раз.

      Потому что требования к человеческому материалу, знаешь ли, радикально разные! Чтобы быть риэлтором не нужно иметь никаких специальных навыков, только базовый навык коммуникации. А чтобы быть рантье, вообще никаких навыков не нужно - нужно лишь иметь стартовый капитал, который большинство здешних лордов просто унаследовали.

      В IT же ты без знания математики и ясного логического мышления не попадешь даже на начальные должности. А чтобы организовать успешный IT-стартап - вообще нужно быть не меньше, чем визионером.

      Поэтому когда люди с большим багажом навыков из других индустрий, в том числе IT, садят в лужу местечковых рыл и лордов, здесь абсолютно нечему удивляться. Когда же рылы и лорды, не знающие ничего, кроме заклинаний о дорожае, лезут умничать в "комплиментарные" бизнесы, это ничего, кроме насмешки и недоумения не вызывает.

      PS: в строительном бизнесе люди с навыками - это инженеры и архитекторы, иногда - инвестиционные аналитики и финансисты, очень редко - грамотные маркетологи (способные из Нововыдубичских липок сделать Новопечерские). Но из вышеперечисленных на ветке разве что shapo появляется, и то - редко. Посредников же вроде тебя слушать скорее противопоказано, чем полезно!
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      Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:09

        Прохожий написав:
        jj1981ua написав:но для меня совок лучше капитализма по 1 простой причине (при всех его минусах, которые можно устать перечислять) - это условно равные условия на старте для всех. да, конечный совок извратил и это тоже, но кто тут на форуме не получил нормальное среднее образование? и чьи шансы были явно ниже на старте? большая часть нашей элиты (уж какая есть) это дети рабочих и крестьян или их следующее поколение (30 лет все таки прошло).
      конечно, не без исключений, но...
      еще лет 20 и такая дискуссия будет невозможна - просто не с кем будет это обсуждать.
      социальные лифты умерли с приходом капитализма.

      и это пишет человек который в совке не жил
      в 1991м еще практически в полный рост проходил под столом)
      да, ковид головного мозга налицо(е) :evil:

      Самое страшное, что люди с таким мировоззрением выбирают нам власть.
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      Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:12

        jj1981ua написав:судить обо всех, но данный конкретный человек до этой работы (а он там больше 5 лет) работал шеф-поваром в одном оч приличном ресторане и квалификация у него высокая.


      Обслуговуючий персонал - однозначно не може мати високу кваліфікацію.Якщо порівнювати її з рівнем знань професора, інженера, науковця.

      Мені смішно, коли реуси розказують "про суперпуперкваліфікованих трактористів і комбайнерів."

      Укро-їліта масово страждає комплексом Данінга-Крюгера, суть якого"тупа людина робить неправильні висновки і приймає неправильні рішення , тому що вона тупа"
      Востаннє редагувалось Frant в Нед 05 лип, 2020 12:15, всього редагувалось 1 раз.
      Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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      Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:13

        jj1981ua написав:
        kingkongovets написав:бред тутстабильно несут как раз те, кто не являтся игроком на кржн - так уж исторически сложилось
      и да - у меня они вызывают презрение и брезгливость и не вижу повода этого скрывать

      вот коротко все, что нужно знать о тебе - убогий, презирающий и ненавидящий всех, особенно тех, кто кажется тебе ниже тебя материально.

        kingkongovets написав:кстати меня всегда интересовало почему лузеры и нищеброды приходят на ветку о недвиге проклинать рылов, лендлордов, шаромыг-застройщиков, барыг- коррупционеров и взагали несправедливость мира, мешающих им жить и покупать нашару недвигу, а не тусят на проф ресурсах чтобы повышать свою квалификацию и искать новые места для работы и проф реализации
      но то вже таке

      вот то же самое - никчемное и возвышающееся.
      обычно это мышление нищих и лузеров.


      Слушайте, ну вы уже к оскорблениями скатились
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      Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:14

      zРадио смешной, яйцеголовые спецы - такой же товар на рынке труда, как маляры, или фрезеровщики)
      и кстати гораздо быстрее обесценивающийся и сильнее подпираемый амбициозной молодежью, чем люди, работающие руками
      кстати - как там у тебя с занятостью? продолжаешь "аккумулировать кэш"? :mrgreen:
      Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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      Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:19

        kingkongovets написав:zРадио смешной, яйцеголовые спецы - такой же товар на рынке труда, как маляры, или фрезеровщики)
      и кстати гораздо быстрее обесценивающийся и сильнее подпираемый амбициозной молодежью, чем люди, работающие руками
      кстати - как там у тебя с занятостью? продолжаешь "аккумулировать кэш"? :mrgreen:

      Ккц, ти ж бувший трієшник, корінний куянин, який завдяки знайомствам приватизував державну нерухомість. І вихваляєшся цим.

      Ккц, якби ти приїхав в Києві з провінції, то ти все життя працював би водієм маршрутки. Чи торгував би шаурмою в будці.
      Оце твій справжній рівень
      Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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