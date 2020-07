Додано: Нед 05 лип, 2020 12:14

zРадио смешной, яйцеголовые спецы - такой же товар на рынке труда, как маляры, или фрезеровщики)

и кстати гораздо быстрее обесценивающийся и сильнее подпираемый амбициозной молодежью, чем люди, работающие руками

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.