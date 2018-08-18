|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 05 лип, 2020 12:04
kingkongovets написав:
бред тутстабильно несут как раз те, кто не являтся игроком на кржн - так уж исторически сложилось
и да - у меня они вызывают презрение и брезгливость
и не вижу повода этого скрывать
вот коротко все, что нужно знать о тебе - убогий, презирающий и ненавидящий всех, особенно тех, кто кажется тебе ниже тебя материально.
kingkongovets написав:
кстати меня всегда интересовало почему лузеры и нищеброды
приходят на ветку о недвиге проклинать рылов, лендлордов, шаромыг-застройщиков, барыг- коррупционеров и взагали несправедливость мира, мешающих им жить и покупать нашару недвигу, а не тусят на проф ресурсах чтобы повышать свою квалификацию и искать новые места для работы и проф реализации
но то вже таке
вот то же самое - никчемное и возвышающееся.
обычно это мышление нищих и лузеров.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 лип, 2020 12:06
Модератор, прошу забанити рагульного Копійчаника з його дешевим флудом!
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 05 лип, 2020 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21508
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1209 раз.
- Подякували: 2203 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 лип, 2020 12:07
Frant написав: jj1981ua написав: Frant написав:
Я недарма розтовкмачував різним фруктам, що добре заробляє саме персонал, обслуговуючий укро-їліту: повії, шофери, гувернантки, няньки , окремі категорії будівельників т.п. Може бути 1500-2000 дол/міс
Це і є представники Києва Реуса-Фейслеса.
Звичайні шофери, няньки, повії - отримують 500-1000 дол/міс. Хоч навіть вони будуть працювати 6 днів на тиждень по 12 годин.
Якого **а пропадає це повідомлення?
Треба ж провести межу між Києвом Реуса-Фейслеса і звичайним Києвом.
так и есть. повар одного оч известного полуолигарха получает 50-60 т грн в мес, работает неделя через неделю (т.е. в паре еще с 1 человеком).
Ця публіка - зазвичай звичайні рукожопи. Проте вони вміють нагнутись,
кивати головою і потакати олігарху)))
На жаль, ці вакансії трапляють у відкритий доступ і портять статистику з причини, означеною мною вище .
не готов судить обо всех, но данный конкретный человек до этой работы (а он там больше 5 лет) работал шеф-поваром в одном оч приличном ресторане и квалификация у него высокая.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 лип, 2020 12:09
kingkongovets написав:
точно так же выглядел бы и я, если бы пришел умничать на айти-форум с идеей об ущербности этого бизнеса
кстати меня всегда интересовало почему лузеры и нищеброды приходят на ветку о недвиге проклинать рылов, лендлордов, шаромыг-застройщиков, барыг- коррупционеров и взагали несправедливость мира, мешающих им жить и покупать нашару недвигу, а не тусят на проф ресурсах чтобы повышать свою квалификацию и искать новые места для работы и проф реализации
но то вже таке
Сравнил так сравнил (рука-лицо). В IT у наемных работников выше зарплаты, чем в строительном и арендном бизнесе - в разы, а у собственников IT-компаний доходы/капитализация выше, чем в строительном и арендном бизнесе - в десятки, сотни и даже тысячи раз.
Потому что требования к человеческому материалу, знаешь ли, радикально разные! Чтобы быть риэлтором не нужно иметь никаких специальных навыков, только базовый навык коммуникации. А чтобы быть рантье, вообще никаких навыков не нужно - нужно лишь иметь стартовый капитал, который большинство здешних лордов просто унаследовали.
В IT же ты без знания математики и ясного логического мышления не попадешь даже на начальные должности. А чтобы организовать успешный IT-стартап - вообще нужно быть не меньше, чем визионером.
Поэтому когда люди с большим багажом навыков из других индустрий, в том числе IT, садят в лужу местечковых рыл и лордов, здесь абсолютно нечему удивляться. Когда же рылы и лорды, не знающие ничего, кроме заклинаний о дорожае, лезут умничать в "комплиментарные" бизнесы, это ничего, кроме насмешки и недоумения не вызывает.
PS: в строительном бизнесе люди с навыками - это инженеры и архитекторы, иногда - инвестиционные аналитики и финансисты, очень редко - грамотные маркетологи (способные из Нововыдубичских липок сделать Новопечерские). Но из вышеперечисленных на ветке разве что shapo
появляется, и то - редко. Посредников же вроде тебя слушать скорее противопоказано, чем полезно!
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6454
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 2504 раз.
-
- Профіль
-
4
5
3
Додано: Нед 05 лип, 2020 12:09
Прохожий написав: jj1981ua написав:но для меня совок лучше капитализма
по 1 простой причине (при всех его минусах, которые можно устать перечислять) - это условно равные условия на старте для всех. да, конечный совок извратил и это тоже, но кто тут на форуме не получил нормальное среднее образование? и чьи шансы были явно ниже на старте? большая часть нашей элиты (уж какая есть) это дети рабочих и крестьян или их следующее поколение (30 лет все таки прошло).
конечно, не без исключений, но...
еще лет 20 и такая дискуссия будет невозможна - просто не с кем будет это обсуждать.социальные лифты умерли с приходом капитализма
.
и это пишет человек который в совке не жил
в 1991м еще практически в полный рост проходил под столом)
да, ковид головного мозга налицо
(е)
Самое страшное, что люди с таким мировоззрением выбирают нам власть.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3680
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 987 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 лип, 2020 12:12
jj1981ua написав:
судить обо всех, но данный конкретный человек до этой работы (а он там больше 5 лет) работал шеф-поваром в одном оч приличном ресторане и квалификация у него высокая.
Обслуговуючий персонал - однозначно не може мати високу кваліфікацію.Якщо порівнювати її з рівнем знань професора, інженера, науковця.
Мені смішно, коли реуси розказують "про суперпуперкваліфікованих трактористів і комбайнерів."
Укро-їліта масово страждає комплексом Данінга-Крюгера, суть якого"тупа людина робить неправильні висновки і приймає неправильні рішення , тому що вона тупа"
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 05 лип, 2020 12:15, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21508
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1209 раз.
- Подякували: 2203 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 лип, 2020 12:13
jj1981ua написав: kingkongovets написав:
бред тутстабильно несут как раз те, кто не являтся игроком на кржн - так уж исторически сложилось
и да - у меня они вызывают презрение и брезгливость
и не вижу повода этого скрывать
вот коротко все, что нужно знать о тебе - убогий, презирающий и ненавидящий всех, особенно тех, кто кажется тебе ниже тебя материально.
kingkongovets написав:
кстати меня всегда интересовало почему лузеры и нищеброды
приходят на ветку о недвиге проклинать рылов, лендлордов, шаромыг-застройщиков, барыг- коррупционеров и взагали несправедливость мира, мешающих им жить и покупать нашару недвигу, а не тусят на проф ресурсах чтобы повышать свою квалификацию и искать новые места для работы и проф реализации
но то вже таке
вот то же самое - никчемное и возвышающееся.
обычно это мышление нищих и лузеров.
Слушайте, ну вы уже к оскорблениями скатились
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6585
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 654 раз.
- Подякували: 1033 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 05 лип, 2020 12:14
zРадио
смешной, яйцеголовые спецы - такой же товар на рынке труда, как маляры, или фрезеровщики)
и кстати гораздо быстрее обесценивающийся и сильнее подпираемый амбициозной молодежью, чем люди, работающие руками
кстати - как там у тебя с занятостью? продолжаешь "аккумулировать кэш"?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7720
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 823 раз.
- Подякували: 1270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 лип, 2020 12:19
kingkongovets написав:zРадио
смешной, яйцеголовые спецы - такой же товар на рынке труда, как маляры, или фрезеровщики)
и кстати гораздо быстрее обесценивающийся и сильнее подпираемый амбициозной молодежью, чем люди, работающие руками
кстати - как там у тебя с занятостью? продолжаешь "аккумулировать кэш"?
Ккц, ти ж бувший трієшник, корінний куянин, який завдяки знайомствам приватизував державну нерухомість. І вихваляєшся цим.
Ккц, якби ти приїхав в Києві з провінції, то ти все життя працював би водієм маршрутки. Чи торгував би шаурмою в будці.
Оце твій справжній рівень
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21508
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1209 раз.
- Подякували: 2203 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18656
|3063225
|
Суб 04 лип, 2020 23:50
Bolt
|
|466
|198567
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14127
|
|