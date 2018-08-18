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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 05 лип, 2020 12:32
reus написав: Прохожий написав: jj1981ua написав:но для меня совок лучше капитализма
по 1 простой причине (при всех его минусах, которые можно устать перечислять) - это условно равные условия на старте для всех. да, конечный совок извратил и это тоже, но кто тут на форуме не получил нормальное среднее образование? и чьи шансы были явно ниже на старте? большая часть нашей элиты (уж какая есть) это дети рабочих и крестьян или их следующее поколение (30 лет все таки прошло).
конечно, не без исключений, но...
еще лет 20 и такая дискуссия будет невозможна - просто не с кем будет это обсуждать.социальные лифты умерли с приходом капитализма
.
и это пишет человек который в совке не жил
в 1991м еще практически в полный рост проходил под столом)
да, ковид головного мозга налицо
(е)
Самое страшное, что люди с таким мировоззрением выбирают нам власть.
а у меня всегда вызывают жалось люди, выучившиеся и стартовавшие в жизни с того же совка и по-черному его обгаживают. вы к своим родителям тоже так относитесь?
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 12:37
Frant написав:
Обслуговуючий персонал - однозначно не може мати високу кваліфікацію.Якщо порівнювати її з рівнем знань професора, інженера, науковця.
Якщо обслуговуючий персонал наймають заможні люди, то для них насамперед важливо не дипломом робітника, а його компетенція. Рівень проФФесорів наших Вузів ми вже бачили
Ви, мабуть більше, ніж я, можете розповісти скільки коштує студенту сесія, кандидату, доктору дисертація і т. д.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 12:42
kingkongovets написав:zРадио
смешной, яйцеголовые спецы - такой же товар на рынке труда, как маляры, или фрезеровщики)
и кстати гораздо быстрее обесценивающийся и сильнее подпираемый амбициозной молодежью, чем люди, работающие руками
кстати - как там у тебя с занятостью? продолжаешь "аккумулировать кэш"?
а крім амбіцій, в молоді є що, враховуючи демографію, освіту і здоров"я?
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Додано: Нед 05 лип, 2020 12:44
Hotab написав:Frant
, откуда вы это знаете? Может тоже бывший чиновник-прокурор на взятках.
Хотя этот не палится, может и нет. То взяточник-прокурор пальнулся, сразу же по умолчанию утверждавший о воровской природе моих средств. По себе сразу.
ккц розказував, що "запрошували" в київраду, але що було далі, то "пенсія по богатству"
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Додано: Нед 05 лип, 2020 12:59
посмотрите
именно о том, как людям внушают новое.
отчасти поэтому некоторые тут считают себя Ыинвесторами в кржн, хотя к инвестированию они как морские свинки.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:04
jj1981ua написав:
посмотрите
именно о том, как людям внушают новое.
отчасти поэтому некоторые тут считают себя Ыинвесторами в кржн, хотя к инвестированию они как морские свинки.
jj1981ua
от яка твоя ціль і мотивація перебування на КРЖН?
продаєш, купуєш?
чи так, поговорить?
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:06
Прохожий написав:
для хранения хорошего вина обычно используется специальный холодильник, "шмурдяк" конечно может пожить и в кладовке)
Какую модель используете? Или у вас винный погреб?
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:08
Frant написав:
Ккц, ти ж бувший трієшник, корінний куянин, який завдяки знайомствам приватизував державну нерухомість. І вихваляєшся цим.
Ккц, якби ти приїхав в Києві з провінції, то ти все життя працював би водієм маршрутки. Чи торгував би шаурмою в будці.
Оце твій справжній рівень
У Вас дуже примітивне поняття того, що потрібно людині, щоб вона досягла успіху і стала заможною.
Які оцінки в школі, чи в Вузі отримувала людина, для досягнення успіху не має особливого значення. Для цього потрібен сильний характер, бажання досягти успіху, воля, незламність, працездатність і саме головне це постійно вчитись.
Наведу два приклади:
У моїй в школі вчився дуже талановитий хлопчик, який по знанням вставляв нашого математика і фізика, зараз він вчитель у сільській школі, любить пиячити.
Тепер інша історія. Всі мабуть знають яких успіхів досяг Василь Хмельницький, який не киянин, а з маленького провінційного містечка, вчився на трійочки, тому в 9-10 кл. не взяли,закінчив ПТУ і отримав професію зварювальника. Це не завадило йому стати одним із успішних і заможних людей України.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:20
reus написав: Frant написав:
Обслуговуючий персонал - однозначно не може мати високу кваліфікацію.Якщо порівнювати її з рівнем знань професора, інженера, науковця.
Якщо обслуговуючий персонал наймають заможні люди, то для них насамперед важливо не дипломом робітника, а його компетенція. Рівень проФФесорів наших Вузів ми вже бачили
Ви, мабуть більше, ніж я, можете розповісти скільки коштує студенту сесія, кандидату, доктору дисертація і т. д.
Я не маю жодного уявлення, скільки коштують екзамени, курсові і дипломні в ВУЗах. Це ж ви, пан Реус, вчились у "престижному" ВУЗі - СільгоспАкадемії і, на денному стаціонарі, і одночасно працювали на двох (!!) роботах. Яким чином Ви здавали екзамени - мені зрозуміло.
Що стосується "компетенції" обслуговуючого персоналу - нам також зрозуміло. Чим ближчий обслуговуючий персонал до "їліти нації", всяких нуворишів - тим "вища" його кваліфікація і компетенція.
І особливо "висока" ця компетенція у шоферів, повій, кухарів, няньок.
Це світочі нації.
В парламенті зараз їх тьма
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:25
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Востаннє редагувалось Frant
в Нед 05 лип, 2020 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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