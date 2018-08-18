RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 46524653465446554656>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 123
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
28%
35
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
7%
8
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:32

  reus написав:
  Прохожий написав:
  jj1981ua написав:но для меня совок лучше капитализма по 1 простой причине (при всех его минусах, которые можно устать перечислять) - это условно равные условия на старте для всех. да, конечный совок извратил и это тоже, но кто тут на форуме не получил нормальное среднее образование? и чьи шансы были явно ниже на старте? большая часть нашей элиты (уж какая есть) это дети рабочих и крестьян или их следующее поколение (30 лет все таки прошло).
конечно, не без исключений, но...
еще лет 20 и такая дискуссия будет невозможна - просто не с кем будет это обсуждать.
социальные лифты умерли с приходом капитализма.

и это пишет человек который в совке не жил
в 1991м еще практически в полный рост проходил под столом)
да, ковид головного мозга налицо(е) :evil:

Самое страшное, что люди с таким мировоззрением выбирают нам власть.

а у меня всегда вызывают жалось люди, выучившиеся и стартовавшие в жизни с того же совка и по-черному его обгаживают. вы к своим родителям тоже так относитесь?
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 346
    З нами з: 01.03.14
    Подякував: 47 раз.
    Подякували: 106 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:37

      Frant написав:Обслуговуючий персонал - однозначно не може мати високу кваліфікацію.Якщо порівнювати її з рівнем знань професора, інженера, науковця.

    Якщо обслуговуючий персонал наймають заможні люди, то для них насамперед важливо не дипломом робітника, а його компетенція. Рівень проФФесорів наших Вузів ми вже бачили :D
    Ви, мабуть більше, ніж я, можете розповісти скільки коштує студенту сесія, кандидату, доктору дисертація і т. д. :mrgreen:
    reus
     
    Повідомлень: 3686
    З нами з: 21.03.12
    Подякував: 299 раз.
    Подякували: 989 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:42

      kingkongovets написав:zРадио смешной, яйцеголовые спецы - такой же товар на рынке труда, как маляры, или фрезеровщики)
    и кстати гораздо быстрее обесценивающийся и сильнее подпираемый амбициозной молодежью, чем люди, работающие руками
    кстати - как там у тебя с занятостью? продолжаешь "аккумулировать кэш"? :mrgreen:

    а крім амбіцій, в молоді є що, враховуючи демографію, освіту і здоров"я?
    https://fi202x.blogspot.com/
    flyman
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 20173
    З нами з: 09.03.14
    Подякував: 1120 раз.
    Подякували: 1397 раз.
     
    Профіль
    2
    Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:44

      Hotab написав:Frant , откуда вы это знаете? Может тоже бывший чиновник-прокурор на взятках.
    Хотя этот не палится, может и нет. То взяточник-прокурор пальнулся, сразу же по умолчанию утверждавший о воровской природе моих средств. По себе сразу.

    ккц розказував, що "запрошували" в київраду, але що було далі, то "пенсія по богатству"
    https://fi202x.blogspot.com/
    flyman
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 20173
    З нами з: 09.03.14
    Подякував: 1120 раз.
    Подякували: 1397 раз.
     
    Профіль
    2
    Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:59

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    посмотрите

    именно о том, как людям внушают новое.
    отчасти поэтому некоторые тут считают себя Ыинвесторами в кржн, хотя к инвестированию они как морские свинки.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
      Аватар користувача
       
      Повідомлень: 346
      З нами з: 01.03.14
      Подякував: 47 раз.
      Подякували: 106 раз.
       
      Профіль
      Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:04

        jj1981ua написав:посмотрите

      именно о том, как людям внушают новое.
      отчасти поэтому некоторые тут считают себя Ыинвесторами в кржн, хотя к инвестированию они как морские свинки.

      jj1981ua
      от яка твоя ціль і мотивація перебування на КРЖН?
      продаєш, купуєш?
      чи так, поговорить?
      https://fi202x.blogspot.com/
      flyman
      Аватар користувача
       
      Повідомлень: 20173
      З нами з: 09.03.14
      Подякував: 1120 раз.
      Подякували: 1397 раз.
       
      Профіль
      2
      Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:06

        Прохожий написав:для хранения хорошего вина обычно используется специальный холодильник, "шмурдяк" конечно может пожить и в кладовке)

      Какую модель используете? Или у вас винный погреб?
      Gastarbaiter
       
      Повідомлень: 1507
      З нами з: 26.02.18
      Подякував: 461 раз.
      Подякували: 253 раз.
       
      Профіль
      Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:08

        Frant написав:Ккц, ти ж бувший трієшник, корінний куянин, який завдяки знайомствам приватизував державну нерухомість. І вихваляєшся цим.

      Ккц, якби ти приїхав в Києві з провінції, то ти все життя працював би водієм маршрутки. Чи торгував би шаурмою в будці.
      Оце твій справжній рівень

      У Вас дуже примітивне поняття того, що потрібно людині, щоб вона досягла успіху і стала заможною.
      Які оцінки в школі, чи в Вузі отримувала людина, для досягнення успіху не має особливого значення. Для цього потрібен сильний характер, бажання досягти успіху, воля, незламність, працездатність і саме головне це постійно вчитись.
      Наведу два приклади:
      У моїй в школі вчився дуже талановитий хлопчик, який по знанням вставляв нашого математика і фізика, зараз він вчитель у сільській школі, любить пиячити.
      Тепер інша історія. Всі мабуть знають яких успіхів досяг Василь Хмельницький, який не киянин, а з маленького провінційного містечка, вчився на трійочки, тому в 9-10 кл. не взяли,закінчив ПТУ і отримав професію зварювальника. Це не завадило йому стати одним із успішних і заможних людей України.
      reus
       
      Повідомлень: 3686
      З нами з: 21.03.12
      Подякував: 299 раз.
      Подякували: 989 раз.
       
      Профіль
      Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:20

        reus написав:
        Frant написав:Обслуговуючий персонал - однозначно не може мати високу кваліфікацію.Якщо порівнювати її з рівнем знань професора, інженера, науковця.

      Якщо обслуговуючий персонал наймають заможні люди, то для них насамперед важливо не дипломом робітника, а його компетенція. Рівень проФФесорів наших Вузів ми вже бачили :D
      Ви, мабуть більше, ніж я, можете розповісти скільки коштує студенту сесія, кандидату, доктору дисертація і т. д. :mrgreen:

      Я не маю жодного уявлення, скільки коштують екзамени, курсові і дипломні в ВУЗах. Це ж ви, пан Реус, вчились у "престижному" ВУЗі - СільгоспАкадемії і, на денному стаціонарі, і одночасно працювали на двох (!!) роботах. Яким чином Ви здавали екзамени - мені зрозуміло.

      Що стосується "компетенції" обслуговуючого персоналу - нам також зрозуміло. Чим ближчий обслуговуючий персонал до "їліти нації", всяких нуворишів - тим "вища" його кваліфікація і компетенція.
      І особливо "висока" ця компетенція у шоферів, повій, кухарів, няньок.
      Це світочі нації. :mrgreen:
      В парламенті зараз їх тьма :mrgreen:
      Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
      Frant
      Аватар користувача
       
      Повідомлень: 21516
      З нами з: 12.09.11
      Подякував: 1210 раз.
      Подякували: 2207 раз.
       
      Профіль
      Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:25

      Далі :arrow:
      Востаннє редагувалось Frant в Нед 05 лип, 2020 13:33, всього редагувалось 1 раз.
      Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
      Frant
      Аватар користувача
       
      Повідомлень: 21516
      З нами з: 12.09.11
      Подякував: 1210 раз.
      Подякували: 2207 раз.
       
      Профіль
        #<1 ... 46524653465446554656>
      Форум:
      + Додати
          тему
      Відповісти
      на тему
      Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
      Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

      Схожі теми
      Теми
      		 Відповіді Перегляди Останнє
      Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1864, 1865, 1866
      rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
      		18656 3063276
      Переглянути останнє повідомлення
      Суб 04 лип, 2020 23:50
      Bolt
      Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
      Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
      		466 198573
      Переглянути останнє повідомлення
      П'ят 29 тра, 2020 19:06
      Bobua
      Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
      zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
      		13 14128
      Переглянути останнє повідомлення
      Суб 02 тра, 2020 16:42
      Insaider

      Видалити встановлені форумом файли cookie
      Зараз обговорюється
      Monobank (19626)
      05.07.2020 13:59
      Все материалы
      Топ
      відповідей
      Топ
      користувачів
      В контексті FINANCE.UA
      Топ новини
      Реклама

      Форуми Finance.ua


      Finance.ua


      При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
      для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
      Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
      Powered by phpBB.