Додано: Нед 05 лип, 2020 13:44

Frant написав: Для успіху в країні третього світу зовсім ні до чого знання, диплом, освіта, кваліфікація, працелюбність.



Головне - своєчасно приватизувати землю, державну власність чи рейдернути приватне виробниче майно.



Вся наша бидло-їліта заробила і заробляє гроші на екстенсивній економіці. Олій, чавун, ліс, бурштин.



Це вся фантазія наших "успішних" людей.



освежи в памяти закон выживания - что там сказано о самых умных, ученых, квалифицированных, или трудолюбивых? ничего

выживают и дают потомство самые приспособленные

разумеется с точки зрения нытиков и лузеров это крайне несправедливо, но есть одна маааленькая деталь - законы природы, в отличии от "законов", созданных людьми, нарушить невозможно при всем желании

