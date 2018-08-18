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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:26
reus написав: Frant написав:
Ккц, ти ж бувший трієшник, корінний куянин, який завдяки знайомствам приватизував державну нерухомість. І вихваляєшся цим.
Ккц, якби ти приїхав в Києві з провінції, то ти все життя працював би водієм маршрутки. Чи торгував би шаурмою в будці.
Оце твій справжній рівень
У Вас дуже примітивне поняття того, що потрібно людині, щоб вона досягла успіху і стала заможною.
Які оцінки в школі, чи в Вузі отримувала людина, для досягнення успіху не має особливого значення. Для цього потрібен сильний характер, бажання досягти успіху, воля, незламність, працездатність і саме головне це постійно вчитись.
Наведу два приклади:
У моїй в школі вчився дуже талановитий хлопчик, який по знанням вставляв нашого математика і фізика, зараз він вчитель у сільській школі, любить пиячити.
Тепер інша історія. Всі мабуть знають яких успіхів досяг Василь Хмельницький, який не киянин, а з маленького провінційного містечка, вчився на трійочки, тому в 9-10 кл. не взяли,закінчив ПТУ і отримав професію зварювальника. Це не завадило йому стати одним із успішних і заможних людей України.
Василь Хмельницький це хто?
ясно
Був одним з депутатів, що голосували за «Диктаторські закони» у січні 2014 року[1]
иліта, про яку пише Франт
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 05 лип, 2020 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:32
похоже проффесор уже осушил воскресный графинчик...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:34
reus написав: Frant написав:
Ккц, ти ж бувший трієшник, корінний куянин, який завдяки знайомствам приватизував державну нерухомість. І вихваляєшся цим.
Ккц, якби ти приїхав в Києві з провінції, то ти все життя працював би водієм маршрутки. Чи торгував би шаурмою в будці.
Оце твій справжній рівень
У Вас дуже примітивне поняття того, що потрібно людині, щоб вона досягла успіху і стала заможною.
Які оцінки в школі, чи в Вузі отримувала людина, для досягнення успіху не має особливого значення. Для цього потрібен сильний характер, бажання досягти успіху, воля, незламність, працездатність і саме головне це постійно вчитись.
Наведу два приклади:
У моїй в школі вчився дуже талановитий хлопчик, який по знанням вставляв нашого математика і фізика, зараз він вчитель у сільській школі, любить пиячити.
Тепер інша історія. Всі мабуть знають яких успіхів досяг Василь Хмельницький, який не киянин, а з маленького провінційного містечка, вчився на трійочки, тому в 9-10 кл. не взяли,закінчив ПТУ і отримав професію зварювальника. Це не завадило йому стати одним із успішних і заможних людей України.
Так так, погоджуюсь!
Для успіху в країні третього світу зовсім ні до чого знання, диплом, освіта, кваліфікація, працелюбність.
Головне - своєчасно приватизувати землю, державну власність чи рейдернути приватне виробниче майно.
Вся наша бидло-їліта заробила і заробляє гроші на екстенсивній економіці. Олій, чавун, ліс, бурштин.
Це вся фантазія наших "успішних" людей.
P.S. Чи не надто складні терміни я вживаю, як для співрозмовника з СільгоспАкадемії?
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 05 лип, 2020 13:35, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:35
reus написав:
Всі мабуть знають яких успіхів досяг Василь Хмельницький
приводить в пример Хмельницкого уже перебор...ИМХО конечно...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:35
Frant написав:
вчились у "престижному" ВУЗі - СільгоспАкадемії
Якщо для Вас СільгоспАкадемія, це престижний ВУЗ, то питань до Вас в мене більше немає
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:36
Прохожий написав: reus написав:
Всі мабуть знають яких успіхів досяг Василь Хмельницький
приводить в пример Хмельницкого уже перебор...ИМХО конечно...
Нормальний пересічний представник укро-бидло їліти. Там всі такі.
В СРСР були би водіями грузовиків, трактористами чи , в кращому випадку, бухгалтерами.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 05 лип, 2020 13:42, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:40
reus написав: Frant написав:
вчились у "престижному" ВУЗі - СільгоспАкадемії
Якщо для Вас СільгоспАкадемія, це престижний ВУЗ, то питань до Вас в мене більше немає
Пан Реус образився?
Він не в курсі, що слово у лапках має інший (негативний) зміст?
Мда, випускник сільгоспакадемії, який замість навчання - працював п'ять років на двох роботах - знаний інтелехтуал.
Бурштин, чавун, пшениця і олія - наше усьо(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:43
Умиляют рассуждения человека о совке, который там не жил взрослой жизнью. Я хотя бы несколько лет успел даже поработать на предприятии при совке...
Совок нравится обычно двум категориям: 1)Те, кто тогда был у власти или был близок к ней 2) Различного калибра лентяи/тунеядцы, поскольку при этой системе у них отлично получалось жить и практически не работать, не имея ни денег, ни знаний, ни каких-то особенных профессиональных навыков. Сейчас эти люди на обочине жизни и их это очень злит, они ностальгируют по СССР.
jj1981ua написав:
но я не согласен с вами в любви к "капитализму". это такая же неэффективная, экстенсивная и туповатая система, конец которой близок.
Капитализм - это единственная рабочая система, все остальные существуют пока их искусственно поддерживают деньгами извне или силой изнутри(обычно это комбинируется) и рушатся при отсутствии поддержки. Альтернативы капитализму нет и не предвидится.
jj1981ua написав:
но для меня совок лучше капитализма по 1 простой причине (при всех его минусах, которые можно устать перечислять) - это условно равные условия на старте для всех. да, конечный совок извратил и это тоже, но кто тут на форуме не получил нормальное среднее образование?
А что, кому-то отказали после совка в получении среднего образования??
jj1981ua написав:
и чьи шансы были явно ниже на старте? большая часть нашей элиты (уж какая есть) это дети рабочих и крестьян или их следующее поколение (30 лет все таки прошло).
конечно, не без исключений, но...
Яркий пример "социальных лифтов" мы можем наблюдать сейчас в ЛДНР. Вчерашний продавец окорочков становится главой "Республики"(с ожидаемым концом), вчерашний слесарь с разборки б/у а/м становится начальником ГИБДД, вчерашний алкаш, которого регулярно "принимала" полиция, сейчас сам сидит в погонах.
Хорошие социальные лифты? Хорошие только для самих поднявшихся, но не для остальных.
Да что там ЛДНР, мы можем уже больше года все это наблюдать гораздо ближе.....
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:44
Frant написав:
Для успіху в країні третього світу зовсім ні до чого знання, диплом, освіта, кваліфікація, працелюбність.
Головне - своєчасно приватизувати землю, державну власність чи рейдернути приватне виробниче майно.
Вся наша бидло-їліта заробила і заробляє гроші на екстенсивній економіці. Олій, чавун, ліс, бурштин.
Це вся фантазія наших "успішних" людей.
P.S. Чи не надто складні терміни я вживаю, як для співрозмовника з СільгоспАкадемії?
освежи в памяти закон выживания - что там сказано о самых умных, ученых, квалифицированных, или трудолюбивых? ничего
выживают и дают потомство самые приспособленные
разумеется с точки зрения нытиков и лузеров это крайне несправедливо, но есть одна маааленькая деталь - законы природы, в отличии от "законов", созданных людьми, нарушить невозможно при всем желании
от так от, профФэссор
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:45
Hotab написав:Frant
, откуда вы это знаете? Может тоже бывший чиновник-прокурор на взятках.
Хотя этот не палится, может и нет. То взяточник-прокурор пальнулся, сразу же по умолчанию утверждавший о воровской природе моих средств. По себе сразу.
Ккц розказував тут про свої "херойства". Як і на чому він піднімався. Давно то було)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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