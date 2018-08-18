Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Всі мабуть знають яких успіхів досяг Василь Хмельницький
приводить в пример Хмельницкого уже перебор...ИМХО конечно...
А чем Вам не нравится этот персонаж? Яркий пример, того, что человек достиг успеха благодаря своему характеру. Понятно, что к нему есть много вопросов, но во всяком случае, мне не известны факты, чтобы он сидел на потоках гос. бюджета, как у нас делают многие олигархи.
Востаннє редагувалось reus в Нед 05 лип, 2020 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Для успіху в країні третього світу зовсім ні до чого знання, диплом, освіта, кваліфікація, працелюбність.
Головне - своєчасно приватизувати землю, державну власність чи рейдернути приватне виробниче майно.
Вся наша бидло-їліта заробила і заробляє гроші на екстенсивній економіці. Олій, чавун, ліс, бурштин.
Це вся фантазія наших "успішних" людей.
P.S. Чи не надто складні терміни я вживаю, як для співрозмовника з СільгоспАкадемії?
освежи в памяти закон выживания - что там сказано о самых умных, ученых, квалифицированных, или трудолюбивых? ничего выживают и дают потомство самые приспособленные разумеется с точки зрения нытиков и лузеров это крайне несправедливо, но есть одна маааленькая деталь - законы природы, в отличии от "законов", созданных людьми, нарушить невозможно при всем желании от так от, профФэссор
Дибіл, ти навіть не розумієш, що дибіли нічого не можуть створити. Вони можуть лише просрати те, що було створено до них. Спостерігаємо далі - вже недовго залишилось. Радянська спадщина зовсім трухлява.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
reus написав:Всі мабуть знають яких успіхів досяг Василь Хмельницький
приводить в пример Хмельницкого уже перебор...ИМХО конечно...
А чем Вам не нравится этот персонаж? Яркий пример, того, что человек достиг успеха благодаря своему характеру. Понятно, что к нему есть много вопросов, но во всяком случае, мне не известны фарты, чтобы он сидел на потоках гос. бюджета, как у нас делают многие олигархи.
І Янукович з Азаровим успішні персонажі, правда? Проявили характер і волю до збагачення. Молодці!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:вчились у "престижному" ВУЗі - СільгоспАкадемії
Якщо для Вас СільгоспАкадемія, це престижний ВУЗ, то питань до Вас в мене більше немає
Пан Реус образився? Він не в курсі, що слово у лапках має інший (негативний) зміст? Мда, випускник сільгоспакадемії, який замість навчання - працював п'ять років на двох роботах - знаний інтелехтуал. Бурштин, чавун, пшениця і олія - наше усьо(((
Я розумію, чому Вам не подобається сільгоспакадемія, і Ви б не працювали у такому ВУЗі. Краще живі гроші, тому що площа вашої квартирки не вмістить таку кількість кабанчиків До речі, мій однокласник закінчив цей ВУЗ, зараз має прибутковий бізнес у сфері сільгоспвиробництва. Але це не моя історія.
kingkongovets написав:zРадио этот закон действует для всего живого, неуч
Неуч, последние открытия в медицине даже рак уже переводят в разряд хронических заболеваний, половой отбор сводится к качеству секса, а из тех, кто должен был умереть естественным путем до достижения половозрелости, спасают в 995 случаев из 1000. Единственный инструмент естественного отбора, который до сих пор действует - это наследуемые мутации ДНК, которые тоже уже "технически" умеют редактировать (метод CRISPR-Сas9), и дело остается лишь за законодательством и "бизнес-кейсом". По этой теме может даже меня не провоцировать - во-первых, оффтоп, во-вторых, будет очень быстрое туше