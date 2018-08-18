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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 465446554656465746584659>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 123
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
28%
35
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
7%
8
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:46

  Прохожий написав:
  reus написав:Всі мабуть знають яких успіхів досяг Василь Хмельницький

приводить в пример Хмельницкого уже перебор...ИМХО конечно...

А чем Вам не нравится этот персонаж? Яркий пример, того, что человек достиг успеха благодаря своему характеру. Понятно, что к нему есть много вопросов, но во всяком случае, мне не известны факты, чтобы он сидел на потоках гос. бюджета, как у нас делают многие олигархи.
Востаннє редагувалось reus в Нед 05 лип, 2020 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:48

  kingkongovets написав:
  Frant написав:Для успіху в країні третього світу зовсім ні до чого знання, диплом, освіта, кваліфікація, працелюбність.

Головне - своєчасно приватизувати землю, державну власність чи рейдернути приватне виробниче майно.

Вся наша бидло-їліта заробила і заробляє гроші на екстенсивній економіці. Олій, чавун, ліс, бурштин.

Це вся фантазія наших "успішних" людей.

P.S. Чи не надто складні терміни я вживаю, як для співрозмовника з СільгоспАкадемії? :mrgreen:



освежи в памяти закон выживания - что там сказано о самых умных, ученых, квалифицированных, или трудолюбивых? ничего
выживают и дают потомство самые приспособленные
разумеется с точки зрения нытиков и лузеров это крайне несправедливо, но есть одна маааленькая деталь - законы природы, в отличии от "законов", созданных людьми,
нарушить невозможно при всем желании
от так от, профФэссор :mrgreen:

Дибіл, ти навіть не розумієш, що дибіли нічого не можуть створити. Вони можуть лише просрати те, що було створено до них. Спостерігаємо далі - вже недовго залишилось. Радянська спадщина зовсім трухлява. :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:50

  reus написав:
  Прохожий написав:
  reus написав:Всі мабуть знають яких успіхів досяг Василь Хмельницький

приводить в пример Хмельницкого уже перебор...ИМХО конечно...

А чем Вам не нравится этот персонаж? Яркий пример, того, что человек достиг успеха благодаря своему характеру. Понятно, что к нему есть много вопросов, но во всяком случае, мне не известны фарты, чтобы он сидел на потоках гос. бюджета, как у нас делают многие олигархи.

І Янукович з Азаровим успішні персонажі, правда?
Проявили характер і волю до збагачення. Молодці!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:56

  kingkongovets написав:но есть одна маааленькая деталь - законы природы, в отличии от "законов", созданных людьми, нарушить невозможно при всем желании
от так от, профФэссор :mrgreen:


Очередной пук в лужу. У людей (в отличие от обезьян с твоей аватарки) естественный отбор уже давно не работает - еще 2 века назад детская смертность составляла 40%, сегодня - 0,2%
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 14:02

zРадио этот закон действует для всего живого, неуч
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 14:03

  Frant написав:
  reus написав:
  Frant написав:вчились у "престижному" ВУЗі - СільгоспАкадемії

Якщо для Вас СільгоспАкадемія, це престижний ВУЗ, то питань до Вас в мене більше немає :D

Пан Реус образився?
Він не в курсі, що слово у лапках має інший (негативний) зміст?
Мда, випускник сільгоспакадемії, який замість навчання - працював п'ять років на двох роботах - знаний інтелехтуал. :mrgreen:
Бурштин, чавун, пшениця і олія - наше усьо(((

Я розумію, чому Вам не подобається сільгоспакадемія, і Ви б не працювали у такому ВУЗі. Краще живі гроші, тому що площа вашої квартирки не вмістить таку кількість кабанчиків :D
До речі, мій однокласник закінчив цей ВУЗ, зараз має прибутковий бізнес у сфері сільгоспвиробництва. Але це не моя історія.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 14:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ну що, бізнес подобової оренди зливає активи так і не дочекавшись пакращень обіцяних рилованами
https://ua.m2bomber.com/obj/637647007/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/agencia-kvartira-v-centri-z-individualnim-opalennam
Агенція. Квартира в центрі з індивідуальним опаленням
Ідеально підійде під подобову оренду.
Тернополь
$13 500

майже задурно
Востаннє редагувалось flyman в Нед 05 лип, 2020 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 14:08

схоже, що порушився простірно-часовий контінуум і люди з різних епох зустрілися на хворумі Хвінанс ЮА. Але це наша дійсність. Де тут кабінет Головного лікаря?
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 14:08

  Frant написав:І Янукович з Азаровим успішні персонажі, правда?
Проявили характер і волю до збагачення. Молодці!

Янукович не підприємець, він злодій, бандит, якого до речі нам вибрав народ. А АзІров, це радянська номенклатура, теж не має ніякого відношення до бізнесу.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 14:16

  kingkongovets написав:zРадио этот закон действует для всего живого, неуч


Неуч, последние открытия в медицине даже рак уже переводят в разряд хронических заболеваний, половой отбор сводится к качеству секса, а из тех, кто должен был умереть естественным путем до достижения половозрелости, спасают в 995 случаев из 1000. Единственный инструмент естественного отбора, который до сих пор действует - это наследуемые мутации ДНК, которые тоже уже "технически" умеют редактировать (метод CRISPR-Сas9), и дело остается лишь за законодательством и "бизнес-кейсом". По этой теме может даже меня не провоцировать - во-первых, оффтоп, во-вторых, будет очень быстрое туше :mrgreen:
zРадио
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  #<1 ... 465446554656465746584659>
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