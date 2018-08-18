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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 лип, 2020 14:25
дел
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 05 лип, 2020 14:51, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 05 лип, 2020 14:30
ще одна
$13 800
не дивлячись на кламання ККЦ і Ко, цілий бізнес подобової оренди накрився, і тягне ціни на РН вниз
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 05 лип, 2020 14:38
Додано: Нед 05 лип, 2020 14:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати по поводу шкафа для вина. Купили мы как то давно в офис маленький холодильник, типа для вина:
Чем он отличается от обычного холодильника лично я так и не понял, температура вина на боковой двери холодильника и с этого шкафа фактически одинаковы.
Возможно есть дорогие модели шкафов для хранения - но это уже и вино должно быть совсем другого уровня.
А вот то самое вино, с Розетки:
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Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тут я не согласен. Природный отбор - это не только про выживаемость в детстве и даже не про размножение. А про качество жизни человека и потомков. А для этого надо достигнуть чего-то в социальной иерархии. Вот придумают какой-то эликсир, существенно продлевающий жизнь. Но стоить он будет попервах такую сумму, которую смогут позволить себе только самые обеспеченные - вот и пример природного отбора. Или те же генные модификации - будут доступны не для всех.
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:19
Обезьяне не объяснили, что наглые и с бицепсами давно проигрывают яйцеголовому сутулому айтишнику Тимофею с зарплатой 10 куе, потому что Тимофей может обеспечить лучший комфорт и даже безопасность. Может нанять охранника , может подключить дом к охране на пульт ДСО, даже может дать 100 баксов наркоману, и обезьяну зарежут.
З.Ы.
Фокслак даже метко дополнил.Вернее опередил.
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:21
сколько годовых это? если Вы 2 года назад купили по 75к.
Сколько потратили денег? И сколько своего времени? нервов? Вы строитель или нанимали стояков?
если высчитать свое время по 10$ в час, то это 0% годовых?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:22
foxluck бесполезно ему шото объяснять - он физически не способен делать элементарных выводов из всей той инфы, которой постоянно жонглирует, похоже объем памяти и пропускная способность шины нивелируется катастрофической слабостью проца
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
чивокуня достиг наивысшей точки социальной иерархии
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, ib_investor
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:38
и это говорит пузатый красномордый алкаш, который с восторгом предвкушает, как он пинками выгонит сутулого яйцеголового риэлтора и его хрупкую женщину-супервайзера из кабинета нотаря при сделке
хотаб, я тебе уже много раз говорил - не ту ты сторону выбрал и когда ты непосредственно приступишь к поискам и поймешь, шо твой героизм и брутальность в отношении рылов - далеко не главное качество при покупке квартиры и тебе понадобятся советы людей, имеющих на этом рынке опыт, ни виталиен, ни зрадио, ни все твои кенты-обвалишки тебе ничем не помогут - потому шо одно дело пистеть, а другое ворочать мешки
кстати это тоже один из аспектов закона выживания
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 05 лип, 2020 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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