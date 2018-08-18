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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 46554656465746584659>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 123
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
28%
35
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
7%
8
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 14:25

дел
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 05 лип, 2020 14:51, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 14:30

  flyman написав:ну що, бізнес подобової оренди зливає активи так і не дочекавшись пакращень обіцяних рилованами
https://ua.m2bomber.com/obj/637647007/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/agencia-kvartira-v-centri-z-individualnim-opalennam
Агенція. Квартира в центрі з індивідуальним опаленням
Ідеально підійде під подобову оренду.
Тернополь
$13 500

майже задурно


ще одна
$13 800
https://ua.m2bomber.com/obj/619052724/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/prodau-1k-kvartiru-215-kv-m-individualne-opalenna-v-raione-centr-v-ternopole

не дивлячись на кламання ККЦ і Ко, цілий бізнес подобової оренди накрився, і тягне ціни на РН вниз
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 14:38

  19professor69 написав:схоже, що порушився простірно-часовий контінуум і люди з різних епох зустрілися на хворумі Хвінанс ЮА. Але це наша дійсність. Де тут кабінет Головного лікаря?

Зайдіть до Джека О"Ніла, він вас скерує в правильний час :)

зі. ...Старгейт...SG-1
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 14:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати по поводу шкафа для вина. Купили мы как то давно в офис маленький холодильник, типа для вина:

https://holodmax.com.ua/shkafyi-holodil ... jc-46.html

Чем он отличается от обычного холодильника лично я так и не понял, температура вина на боковой двери холодильника и с этого шкафа фактически одинаковы.

Возможно есть дорогие модели шкафов для хранения - но это уже и вино должно быть совсем другого уровня.

А вот то самое вино, с Розетки:
Зображення

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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:последние открытия в медицине даже рак уже переводят в разряд хронических заболеваний, половой отбор сводится к качеству секса, а из тех, кто должен был умереть естественным путем до достижения половозрелости, спасают в 995 случаев из 1000. Единственный инструмент естественного отбора, который до сих пор действует - это наследуемые мутации ДНК, которые тоже уже "технически" умеют редактировать (метод CRISPR-Сas9)

Тут я не согласен. Природный отбор - это не только про выживаемость в детстве и даже не про размножение. А про качество жизни человека и потомков. А для этого надо достигнуть чего-то в социальной иерархии. Вот придумают какой-то эликсир, существенно продлевающий жизнь. Но стоить он будет попервах такую сумму, которую смогут позволить себе только самые обеспеченные - вот и пример природного отбора. Или те же генные модификации - будут доступны не для всех.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:19

Обезьяне не объяснили, что наглые и с бицепсами давно проигрывают яйцеголовому сутулому айтишнику Тимофею с зарплатой 10 куе, потому что Тимофей может обеспечить лучший комфорт и даже безопасность. Может нанять охранника , может подключить дом к охране на пульт ДСО, даже может дать 100 баксов наркоману, и обезьяну зарежут.
З.Ы.
Фокслак даже метко дополнил.Вернее опередил.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:21

  Прохожий написав:в контексте воскресного флуда вставлю и свои 5коп)

вчера закрыта сделка по продаже 3к 65м2 на ЛУ, у продавана на руках 128,5куе
видовая, вид на ДХ и Скайлайн)
состояние под финишную отделку
снесены все не несущие стены, с несущих снята штукатурка до кирпича, снята стяжка(вывезено 2 КАМАЗа строймусора)
перепланирована в студио 25м2 + 2 спальни
сделана маячная штукатурка и залита стяжка
заменены окна, вся инженерия новая, заложены трассы под кондиционеры, в зоне кухни и су положен теплый пол
как то так...

надеюсь Модераторы на потрут за оффтоп)


сколько годовых это? если Вы 2 года назад купили по 75к.

Сколько потратили денег? И сколько своего времени? нервов? Вы строитель или нанимали стояков?

если высчитать свое время по 10$ в час, то это 0% годовых? :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:22

foxluck бесполезно ему шото объяснять - он физически не способен делать элементарных выводов из всей той инфы, которой постоянно жонглирует, похоже объем памяти и пропускная способность шины нивелируется катастрофической слабостью проца :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  foxluck написав:А для этого надо достигнуть чего-то в социальной иерархии.
чивокуня достиг наивысшей точки социальной иерархии
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:38

  Hotab написав:Обезьяне не объяснили, что наглые и с бицепсами давно проигрывают яйцеголовому сутулому айтишнику Тимофею с зарплатой 10 куе, потому что Тимофей может обеспечить лучший комфорт и даже безопасность. Может нанять охранника , может подключить дом к охране на пульт ДСО, даже может дать 100 баксов наркоману, и обезьяну зарежут.
З.Ы.
Фокслак даже метко дополнил.Вернее опередил.


и это говорит пузатый красномордый алкаш, который с восторгом предвкушает, как он пинками выгонит сутулого яйцеголового риэлтора и его хрупкую женщину-супервайзера из кабинета нотаря при сделке :mrgreen:
хотаб, я тебе уже много раз говорил - не ту ты сторону выбрал и когда ты непосредственно приступишь к поискам и поймешь, шо твой героизм и брутальность в отношении рылов - далеко не главное качество при покупке квартиры и тебе понадобятся советы людей, имеющих на этом рынке опыт, ни виталиен, ни зрадио, ни все твои кенты-обвалишки тебе ничем не помогут - потому шо одно дело пистеть, а другое ворочать мешки
кстати это тоже один из аспектов закона выживания
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 05 лип, 2020 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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