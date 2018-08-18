Додано: Нед 05 лип, 2020 15:38

Hotab написав: Обезьяне не объяснили, что наглые и с бицепсами давно проигрывают яйцеголовому сутулому айтишнику Тимофею с зарплатой 10 куе, потому что Тимофей может обеспечить лучший комфорт и даже безопасность. Может нанять охранника , может подключить дом к охране на пульт ДСО, даже может дать 100 баксов наркоману, и обезьяну зарежут.

З.Ы.

Фокслак даже метко дополнил.Вернее опередил. Обезьяне не объяснили, что наглые и с бицепсами давно проигрывают яйцеголовому сутулому айтишнику Тимофею с зарплатой 10 куе, потому что Тимофей может обеспечить лучший комфорт и даже безопасность. Может нанять охранника , может подключить дом к охране на пульт ДСО, даже может дать 100 баксов наркоману, и обезьяну зарежут.З.Ы.Фокслак даже метко дополнил.Вернее опередил.

и это говорит пузатый красномордый алкаш, который с восторгом предвкушает, как он пинками выгонит сутулого яйцеголового риэлтора и его хрупкую женщину-супервайзера из кабинета нотаря при сделкехотаб, я тебе уже много раз говорил - не ту ты сторону выбрал и когда ты непосредственно приступишь к поискам и поймешь, шо твой героизм и брутальность в отношении рылов - далеко не главное качество при покупке квартиры и тебе понадобятся советы людей, имеющих на этом рынке опыт, ни виталиен, ни зрадио, ни все твои кенты-обвалишки тебе ничем не помогут - потому шо одно дело пистеть, а другое ворочать мешкикстати это тоже один из аспектов закона выживания