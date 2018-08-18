Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zРадио написав:последние открытия в медицине даже рак уже переводят в разряд хронических заболеваний, половой отбор сводится к качеству секса, а из тех, кто должен был умереть естественным путем до достижения половозрелости, спасают в 995 случаев из 1000. Единственный инструмент естественного отбора, который до сих пор действует - это наследуемые мутации ДНК, которые тоже уже "технически" умеют редактировать (метод CRISPR-Сas9)
Тут я не согласен. Природный отбор - это не только про выживаемость в детстве и даже не про размножение. А про качество жизни человека и потомков. А для этого надо достигнуть чего-то в социальной иерархии. Вот придумают какой-то эликсир, существенно продлевающий жизнь. Но стоить он будет попервах такую сумму, которую смогут позволить себе только самые обеспеченные - вот и пример природного отбора. Или те же генные модификации - будут доступны не для всех.
То, что вы написали - верно. Действительно, самую высокую продолжительность (и качество) жизни демонстрируют люди высокого социального положения. Но это не противоречит мне, это противоречит Конгу. Хотаб ниже вашего комментария хорошо изложил это простыми словами.
Наиболее затребованным в современной экономике является интеллектуальный труд. Посмотрите на ТОП-оплачиваемых специальностей в США: - доктора; - фармацевты; - архитерторы и инженеры информационных систем.
Поэтому когда люди с большим багажом навыков из других индустрий, в том числе IT, садят в лужу местечковых рыл и лордов, здесь абсолютно нечему удивляться. Когда же рылы и лорды, не знающие ничего, кроме заклинаний о дорожае, лезут умничать в "комплиментарные" бизнесы, это ничего, кроме насмешки и недоумения не вызывает.
Но из вышеперечисленных на ветке разве что shapo появляется, и то - редко. Посредников же вроде тебя слушать скорее противопоказано, чем полезно!
Ну кого кто садится в лужу??Прежде чем садить кого то в лужу нужно поинтересоваться сколько этот человек заработал на своих прогнозах в сфере недвижимости. А щёки надувать на форуме могут и школьники (такое ощущение, что они тут нсть) Ну согласитесь, что слушать нужно тех, кто заработал с 2015 на недвиге не одну тысячу долларов, а некоторые и десяки
Шапо же просто строитель (возможно и хороший) которыйработант за зарплату.
Hotab написав:Обезьяне не объяснили, что наглые и с бицепсами давно проигрывают яйцеголовому сутулому айтишнику Тимофею с зарплатой 10 куе, потому что Тимофей может обеспечить лучший комфорт и даже безопасность. Может нанять охранника , может подключить дом к охране на пульт ДСО, даже может дать 100 баксов наркоману, и обезьяну зарежут. З.Ы. Фокслак даже метко дополнил.Вернее опередил.
и это говорит пузатый красномордый алкаш, который с восторгом предвкушает, как он пинками выгонит сутулого яйцеголового риэлтора и его хрупкую женщину-супервайзера из кабинета нотаря при сделке хотаб, я тебе уже много раз говорил - не ту ты сторону выбрал и когда ты непосредственно приступишь к поискам и поймешь, шо твой героизм и брутальность в отношении рылов - далеко не главное качество при покупке квартиры и тебе понадобятся советы людей, имеющих на этом рынке опыт, ни виталиен, ни зрадио, ни все твои кенты-обвалишки тебе ничем не помогут - потому шо одно дело пистеть, а другое ворочать мешки кстати это тоже один из аспектов закона выживания
И потому ты думаешь, что я приду к тебе за советом?)))) Нет, есть к кому, если что))
А на счёт пузатого красномордого алкаша, я по возврату в Киев предлагаю пари на 10 км)). Специально говорю "10", для собственной интриги. Потому что я бегаю ежедневно только 5. Готова, брутальная обезьяна??
hume написав:Ну согласитесь, что слушать нужно тех, кто заработал с 2015 на недвиге не одну тысячу долларов, а некоторые и десяки
Соглашусь, что того, кто в 2015-м не просто угадал, а мыслительно дошел до приближающегося разворота тренда, можно и нужно слушать. Но согласитесь и вы - такой человек не будет сегодня нести чушь о дальнейшем дорожае, когда экономика валится! Персонально от вас я такого не слышал. А от патологических растишек, которым была адресована эта критика, слышу регулярно
Hotab написав:А на счёт пузатого красномордого алкаша, я по возврату в Киев предлагаю пари на 10 км)). Специально говорю "10", для собственной интриги. Потому что я бегаю ежедневно только 5. Готова, брутальная обезьяна??
на сколько пари? я тебя за язык не тянул
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.