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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4656465746584659>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 123
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
28%
35
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
7%
8
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:39

  foxluck написав:
  zРадио написав:последние открытия в медицине даже рак уже переводят в разряд хронических заболеваний, половой отбор сводится к качеству секса, а из тех, кто должен был умереть естественным путем до достижения половозрелости, спасают в 995 случаев из 1000. Единственный инструмент естественного отбора, который до сих пор действует - это наследуемые мутации ДНК, которые тоже уже "технически" умеют редактировать (метод CRISPR-Сas9)

Тут я не согласен. Природный отбор - это не только про выживаемость в детстве и даже не про размножение. А про качество жизни человека и потомков. А для этого надо достигнуть чего-то в социальной иерархии. Вот придумают какой-то эликсир, существенно продлевающий жизнь. Но стоить он будет попервах такую сумму, которую смогут позволить себе только самые обеспеченные - вот и пример природного отбора. Или те же генные модификации - будут доступны не для всех.


То, что вы написали - верно. Действительно, самую высокую продолжительность (и качество) жизни демонстрируют люди высокого социального положения. Но это не противоречит мне, это противоречит Конгу. Хотаб ниже вашего комментария хорошо изложил это простыми словами.

Наиболее затребованным в современной экономике является интеллектуальный труд. Посмотрите на ТОП-оплачиваемых специальностей в США:
- доктора;
- фармацевты;
- архитерторы и инженеры информационных систем.

https://www.cnbc.com/2019/09/18/glassdo ... -2019.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:ни виталиен, ни зрадио, ни все твои кенты-обвалишки тебе ничем не помогут
кстати это один из аспектов закона выживания
странно, а как мы с зрадио выживаем?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:40

  zРадио написав:[

Поэтому когда люди с большим багажом навыков из других индустрий, в том числе IT, садят в лужу местечковых рыл и лордов, здесь абсолютно нечему удивляться. Когда же рылы и лорды, не знающие ничего, кроме заклинаний о дорожае, лезут умничать в "комплиментарные" бизнесы, это ничего, кроме насмешки и недоумения не вызывает.

Но из вышеперечисленных на ветке разве что shapo появляется, и то - редко. Посредников же вроде тебя слушать скорее противопоказано, чем полезно!


Ну кого кто садится в лужу??Прежде чем садить кого то в лужу нужно поинтересоваться сколько этот человек заработал на своих прогнозах в сфере недвижимости. А щёки надувать на форуме могут и школьники (такое ощущение, что они тут нсть) Ну согласитесь, что слушать нужно тех, кто заработал с 2015 на недвиге не одну тысячу долларов, а некоторые и десяки


Шапо же просто строитель (возможно и хороший) которыйработант за зарплату.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Ну согласитесь, что слушать нужно тех, кто заработал с 2015 на недвиге не одну тысячу долларов, а некоторые и десяки
почему с 2015? лучше послушать тех кто заработали в 2008, слив свой совкошлак за 100куе
Кто угодно может повторить карьеру билла гейтса задним числом скопировав все его проекты.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 05 лип, 2020 15:47, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:47

  kingkongovets написав:
  Hotab написав:Обезьяне не объяснили, что наглые и с бицепсами давно проигрывают яйцеголовому сутулому айтишнику Тимофею с зарплатой 10 куе, потому что Тимофей может обеспечить лучший комфорт и даже безопасность. Может нанять охранника , может подключить дом к охране на пульт ДСО, даже может дать 100 баксов наркоману, и обезьяну зарежут.
З.Ы.
Фокслак даже метко дополнил.Вернее опередил.


и это говорит пузатый красномордый алкаш, который с восторгом предвкушает, как он пинками выгонит сутулого яйцеголового риэлтора и его хрупкую женщину-супервайзера из кабинета нотаря при сделке :mrgreen:
хотаб, я тебе уже много раз говорил - не ту ты сторону выбрал и когда ты непосредственно приступишь к поискам и поймешь, шо твой героизм и брутальность в отношении рылов - далеко не главное качество при покупке квартиры и тебе понадобятся советы людей, имеющих на этом рынке опыт, ни виталиен, ни зрадио, ни все твои кенты-обвалишки тебе ничем не помогут - потому шо одно дело пистеть, а другое ворочать мешки
кстати это тоже один из аспектов закона выживания

И потому ты думаешь, что я приду к тебе за советом?))))
Нет, есть к кому, если что))

А на счёт пузатого красномордого алкаша, я по возврату в Киев предлагаю пари на 10 км)). Специально говорю "10", для собственной интриги. Потому что я бегаю ежедневно только 5.
Готова, брутальная обезьяна??
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:47

Shapo архитектор)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:47

  hume написав:Ну согласитесь, что слушать нужно тех, кто заработал с 2015 на недвиге не одну тысячу долларов, а некоторые и десяки


Соглашусь, что того, кто в 2015-м не просто угадал, а мыслительно дошел до приближающегося разворота тренда, можно и нужно слушать. Но согласитесь и вы - такой человек не будет сегодня нести чушь о дальнейшем дорожае, когда экономика валится! Персонально от вас я такого не слышал. А от патологических растишек, которым была адресована эта критика, слышу регулярно
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:50

  vitaliian написав:
  hume написав:Ну согласитесь, что слушать нужно тех, кто заработал с 2015 на недвиге не одну тысячу долларов, а некоторые и десяки
почему с 2015? лучше послушать тех кто заработали в 2008, слив свой совкошлак за 100куе
Кто угодно может повторить карьеру билла гейтса задним числом скопировав все его проекты.

У меня с Билом Гейтсом суммарное состояние миллиарды долларов и миллионы гривен.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:50

  vitaliian написав:
  kingkongovets написав:ни виталиен, ни зрадио, ни все твои кенты-обвалишки тебе ничем не помогут
кстати это один из аспектов закона выживания
странно, а как мы с зрадио выживаем?



не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, ib_investor

не стыдно так шквариться? :mrgreen:
выживают они бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:52

  Hotab написав:А на счёт пузатого красномордого алкаша, я по возврату в Киев предлагаю пари на 10 км)). Специально говорю "10", для собственной интриги. Потому что я бегаю ежедневно только 5.
Готова, брутальная обезьяна??


на сколько пари?
я тебя за язык не тянул :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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