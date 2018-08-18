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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:53
kingkongovets написав: vitaliian написав: kingkongovets написав:
ни виталиен, ни зрадио, ни все твои кенты-обвалишки тебе ничем не помогут
кстати это один из аспектов закона выживания
странно, а как мы с зрадио выживаем?
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets
, Прохожий, Первый, ib_investor
не стыдно так шквариться?
выживают они бл
думали если не читаю то можете манипулировать моим честным ником? награда найдет своего героя.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, ib_investor
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Додано: Нед 05 лип, 2020 15:56
Кто-то имеет опыт проживания в таунхаусах? Расскажите, плиз, о минусах.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 15:59
kingkongovets написав: Hotab написав:
А на счёт пузатого красномордого алкаша, я по возврату в Киев предлагаю пари на 10 км)). Специально говорю "10", для собственной интриги. Потому что я бегаю ежедневно только 5.
Готова, брутальная обезьяна??
на сколько пари?
я тебя за язык не тянул
Так стандарт же. 1л Джемесона.
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