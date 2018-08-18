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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4656465746584659

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 123
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
28%
35
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
7%
8
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:53

  kingkongovets написав:
  vitaliian написав:
  kingkongovets написав:ни виталиен, ни зрадио, ни все твои кенты-обвалишки тебе ничем не помогут
кстати это один из аспектов закона выживания
странно, а как мы с зрадио выживаем?



не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, ib_investor

не стыдно так шквариться? :mrgreen:
выживают они бл

думали если не читаю то можете манипулировать моим честным ником? награда найдет своего героя.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:56

Кто-то имеет опыт проживания в таунхаусах? Расскажите, плиз, о минусах.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:59

  kingkongovets написав:
  Hotab написав:А на счёт пузатого красномордого алкаша, я по возврату в Киев предлагаю пари на 10 км)). Специально говорю "10", для собственной интриги. Потому что я бегаю ежедневно только 5.
Готова, брутальная обезьяна??


на сколько пари?
я тебя за язык не тянул :mrgreen:

Так стандарт же. 1л Джемесона.
Hotab
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  #<1 ... 4656465746584659
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